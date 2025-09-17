Sociedad

Un camión sin frenos desbarrancó 40 metros en Neuquén y el chofer se salvó de milagro

Ocurrió ayer por la tarde en la Ruta 43, a la altura de Andacollo. La carga de fardos, avena y maíz quedó desparramada por toda la zona

En camión sin frenos desbarrancó
En camión sin frenos desbarrancó en Neuquén y el chofer resultó ileso (Diario Río Negro)

Un camionero que viajaba desde la localidad rionegrina de General Roca hacia el norte de la provincia de Neuquén vivió una situación crítica este martes por la tarde, cuando su vehículo perdió los frenos y volcó, cayendo 40 metros por la ladera cercana al mirador de Andacollo. El conductor, de entre 45 y 50 años, logró sobrevivir de milagro y fue trasladado al hospital local para una evaluación médica.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 18:30. Tal como pudieron reconstruir las autoridades, el episodio se produjo cuando el transportista detectó una falla en el sistema de frenos al llegar a la señalización del mirador de Andacollo.

De inmediato, intentó maniobrar el camión y buscó detenerlo sobre la banquina, pero no logró evitar que el vehículo se precipitara fuera de la calzada, de acuerdo con la información a la que accedió el medio Diario de Río Negro.

A pesar de los esfuerzos por frenar el rodado, la inercia en una zona con pendiente hizo que el camión se deslizara, volcara y cayera unos 40 metros ladera abajo, según informó el portal del diario Río Negro.

El camión desbarrancó 40 metros
El camión desbarrancó 40 metros (Diario Río Negro)

Minutos después del siniestro, los agentes policiales arribaron al lugar y encontraron al conductor consiente, lúcido y sin lesiones visibles de gravedad. El chofer pudo bajarse por sus propios medios y manifestó tener un dolor en la espalda, motivo por el cual fue derivado preventivamente al hospital local.

Los primeros informes médicos indicaron que el hombre se encontraba fuera de peligro, aunque permanecía bajo control por posibles lesiones internas, producto del impacto y la violencia del accidente.

El camión transportaba fardos, avena y maíz, carga que quedó dispersa a lo largo de los 40 metros de la barranca.

De igual forma, el tránsito sobre la Ruta 43 no se vio afectado y personal policial sigue apostado en el sector para guiar a los conductores y controlar cualquier inconveniente.

Las autoridades ordenaron el inicio de las pericias técnicas para determinar las causas específicas del fallo en los frenos. Hasta el momento, no encontraron indicios de participación de terceros.

El relato del propio hombre involucrado, recabado por las autoridades, resulta clave para reconstruir el hecho. El camionero refirió que intentó mantener el control, apenas notó la falla, pero la pendiente y el peso de la carga impidieron detener el vehículo.

Un niño murió en un choque en Santa Fe

Un niño de cuatro años murió en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Barrancas, tras un choque entre el automóvil en el que viajaba con su familia y un camión.

El siniestro fatal se registró cerca de las 17 en el kilómetro 79 de la traza cuando los vehículos circulaban en sentido sur-norte. De un momento a otro, el camión Mercedes Benz alcanzó el Fiat Duna en el que se desplazaba la familia y lo embistió. La causas aún se desconocen.

Personal médico y policial se presentó inmediatamente en el lugar. El pequeño de 4 años, identificado como C., recibió rápida atención y maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque los intentos no lograron reanimarlo. Su hermano de 13 años y ambos padres presentaron heridas que, según el parte médico oficial, no ponían en riesgo su vida. Mientras tanto, el conductor del camión, un hombre de 42 años, no sufrió lesiones.

Tras el impacto y según informó el portal Rosario3, equipos de rescate de Barrancas y San Lorenzo se movilizaron para asistir a las víctimas. El tránsito en la autopista fue totalmente interrumpido, y los vehículos fueron desviados hacia la ruta nacional 11 por el ingreso a Barrancas. Las tareas de remoción y limpieza del área siniestrada se extendieron durante varias horas, generando demoras considerables en ambas direcciones.

