El gobierno porteño anunció la restauración de una escultura centenaria en Plaza Congreso

Un operario realiza trabajos de restauración en la base de una escultura dañada en Plaza Congreso, una intervención del gobierno porteño.

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La Ciudad de Buenos Aires anunció la restauración de una escultura centenaria en la Plaza del Congreso: el trabajo alcanza 36 piezas adosadas a los ocho pedestales de los vasos decorativos del paseo y, de acuerdo con la información oficial publicada por el Gobierno porteño, se extenderá hasta inicios de 2027 para preservar un conjunto diseñado para los festejos del Centenario.

La intervención está a cargo del MOA, el taller de Monumentos y Obras de Arte especializado en la conservación del patrimonio escultórico porteño. El organismo cumple este año 70 años y tiene bajo su responsabilidad más de 2.400 esculturas, monumentos y obras de arte distribuidas en calles, parques, plazas y plazoletas de la ciudad.

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Según la publicación oficial, los trabajos se concentran en las molduras completas adosadas a los ocho pedestales de los vasos decorativos de la plaza. Esas bases sostienen piezas de hierro fundido fabricadas en la Fundición Val d’Osne y diseñadas por el escultor francés Pierre Rouillard.

La obra alcanza 36 piezas y seguirá hasta inicios de 2027. Cada pedestal tiene aproximadamente tres metros de altura y está construido sobre bases de mampostería de ladrillo. Sobre ellos se apoyan los ocho vasos ornamentales, con decoraciones de hojas de acanto, guardas de palmetas y asas rematadas en cabezas de carnero o sátiros.

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La base de una escultura con signos de deterioro en Plaza Congreso será restaurada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El proceso incluye retirar las partes existentes, trasladarlas al taller del organismo en el Parque Tres de Febrero, modelarlas, confeccionar moldes y reproducirlas en mortero de cemento reforzado.

Después, los relieves vuelven a adosarse a la base de los pedestales y el conjunto se unifica con trabajos de pintura. La secuencia técnica busca recuperar la lectura original del conjunto escultórico sin alterar su integridad material.

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El ministro de Espacio Público Ignacio Baistrocchi explicó el sentido de esa tarea: “Las esculturas y los monumentos son parte del paisaje urbano y la historia de la Ciudad. En muchos casos, se trata de obras centenarias, y preservarlas es una responsabilidad que asumimos con un trabajo técnico enorme. Detrás de cada restauración hay un equipo de profesionales que realizan una labor minuciosa con el objetivo de cuidar el patrimonio porteño”.

El MOA fue fundado en 1956 y funciona en Plaza Sicilia, dentro del Parque Tres de Febrero. Su edificio integra el patrimonio histórico porteño y, hace casi 200 años, entre 1835 y 1854, fue habitado por personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.

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En octubre del año pasado, el Gobierno porteño finalizó una obra de renovación y ampliación del taller. El proyecto incluyó la restauración de las naves históricas, la readecuación de áreas de trabajo y la incorporación de nuevas herramientas, mesadas y estanterías para ordenar el espacio y facilitar las tareas diarias de los restauradores.

Piezas de moldes y reproducciones de una escultura forman parte del proceso de restauración que el gobierno porteño lleva adelante en la Plaza Congreso.

Por primera vez, el taller cuenta además con un archivo patrimonial integrado y acondicionado. Ese fondo reúne biografías de autores, notas de prensa, planos, fotografías y fichas técnicas de cada obra, con registro detallado de sus intervenciones, y conserva más de 300 cajas y 2.500 carpetas.

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La cuadrilla de restauración ya hizo más de 70 intervenciones en la calle.

El taller también cuenta con una cuadrilla de restauración que recorre la ciudad para resolver daños en monumentos y esculturas directamente en el espacio público. Desde su creación a mediados de 2024, “la ambulancia” del organismo acumula más de 70 intervenciones.

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Ese equipo se ocupa de trabajos primarios y de menor escala, como borrado de grafitis, pintura de bases o pátinas, limpiezas y restauraciones acotadas. También asiste en traslados y en el nuevo emplazamiento de obras ya restauradas.

La publicación oficial señala que, antes de cada intervención, se deja constancia escrita y fotográfica del estado de la obra y se realizan análisis preliminares de seguridad y estabilidad. Esos estudios permiten identificar riesgos, resguardar a terceros y definir métodos y materiales, además de evaluar si la pieza debe ser trasladada al taller para una restauración más profunda.

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