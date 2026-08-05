Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

El gobierno porteño anunció la restauración de una escultura centenaria en Plaza Congreso

La obra finalizará en 2027. La intervención abarca 36 relieves en ocho pedestales de vasos ornamentales y está a cargo del taller MOA, que retirará, modelará y reproducirá molduras según su estado para preservar el conjunto del Centenario

Imagen dividida: a la izquierda, la base de una escultura dañada. A la derecha, un operario restaura la misma base en una plaza urbana
Un operario realiza trabajos de restauración en la base de una escultura dañada en Plaza Congreso, una intervención del gobierno porteño.
Guardar

La Ciudad de Buenos Aires anunció la restauración de una escultura centenaria en la Plaza del Congreso: el trabajo alcanza 36 piezas adosadas a los ocho pedestales de los vasos decorativos del paseo y, de acuerdo con la información oficial publicada por el Gobierno porteño, se extenderá hasta inicios de 2027 para preservar un conjunto diseñado para los festejos del Centenario.

La intervención está a cargo del MOA, el taller de Monumentos y Obras de Arte especializado en la conservación del patrimonio escultórico porteño. El organismo cumple este año 70 años y tiene bajo su responsabilidad más de 2.400 esculturas, monumentos y obras de arte distribuidas en calles, parques, plazas y plazoletas de la ciudad.

PUBLICIDAD

Según la publicación oficial, los trabajos se concentran en las molduras completas adosadas a los ocho pedestales de los vasos decorativos de la plaza. Esas bases sostienen piezas de hierro fundido fabricadas en la Fundición Val d’Osne y diseñadas por el escultor francés Pierre Rouillard.

La obra alcanza 36 piezas y seguirá hasta inicios de 2027. Cada pedestal tiene aproximadamente tres metros de altura y está construido sobre bases de mampostería de ladrillo. Sobre ellos se apoyan los ocho vasos ornamentales, con decoraciones de hojas de acanto, guardas de palmetas y asas rematadas en cabezas de carnero o sátiros.

PUBLICIDAD

Base de escultura de piedra blanca con detalles decorativos y manchas por deterioro, dividida en dos vistas, con árboles, edificios y personas al fondo
La base de una escultura con signos de deterioro en Plaza Congreso será restaurada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El proceso incluye retirar las partes existentes, trasladarlas al taller del organismo en el Parque Tres de Febrero, modelarlas, confeccionar moldes y reproducirlas en mortero de cemento reforzado.

Después, los relieves vuelven a adosarse a la base de los pedestales y el conjunto se unifica con trabajos de pintura. La secuencia técnica busca recuperar la lectura original del conjunto escultórico sin alterar su integridad material.

El ministro de Espacio Público Ignacio Baistrocchi explicó el sentido de esa tarea: “Las esculturas y los monumentos son parte del paisaje urbano y la historia de la Ciudad. En muchos casos, se trata de obras centenarias, y preservarlas es una responsabilidad que asumimos con un trabajo técnico enorme. Detrás de cada restauración hay un equipo de profesionales que realizan una labor minuciosa con el objetivo de cuidar el patrimonio porteño”.

El MOA fue fundado en 1956 y funciona en Plaza Sicilia, dentro del Parque Tres de Febrero. Su edificio integra el patrimonio histórico porteño y, hace casi 200 años, entre 1835 y 1854, fue habitado por personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.

En octubre del año pasado, el Gobierno porteño finalizó una obra de renovación y ampliación del taller. El proyecto incluyó la restauración de las naves históricas, la readecuación de áreas de trabajo y la incorporación de nuevas herramientas, mesadas y estanterías para ordenar el espacio y facilitar las tareas diarias de los restauradores.

Dos piezas de molde de color gris, una llena de material húmedo y otra vacía, junto a un pulverizador blanco, un guante oscuro y herramientas sobre una mesa
Piezas de moldes y reproducciones de una escultura forman parte del proceso de restauración que el gobierno porteño lleva adelante en la Plaza Congreso.

Por primera vez, el taller cuenta además con un archivo patrimonial integrado y acondicionado. Ese fondo reúne biografías de autores, notas de prensa, planos, fotografías y fichas técnicas de cada obra, con registro detallado de sus intervenciones, y conserva más de 300 cajas y 2.500 carpetas.

La cuadrilla de restauración ya hizo más de 70 intervenciones en la calle.

El taller también cuenta con una cuadrilla de restauración que recorre la ciudad para resolver daños en monumentos y esculturas directamente en el espacio público. Desde su creación a mediados de 2024, “la ambulancia” del organismo acumula más de 70 intervenciones.

Ese equipo se ocupa de trabajos primarios y de menor escala, como borrado de grafitis, pintura de bases o pátinas, limpiezas y restauraciones acotadas. También asiste en traslados y en el nuevo emplazamiento de obras ya restauradas.

La publicación oficial señala que, antes de cada intervención, se deja constancia escrita y fotográfica del estado de la obra y se realizan análisis preliminares de seguridad y estabilidad. Esos estudios permiten identificar riesgos, resguardar a terceros y definir métodos y materiales, además de evaluar si la pieza debe ser trasladada al taller para una restauración más profunda.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresPatrimonio culturalRestauraciónEscultura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Femicidio de Agostina Vega: solicitaron las detenciones de la madre y la hermana de Barrelier

Así lo confirmó a Infobae, la abogada del papá de la joven. Además, pidió el arresto de los tres inquilinos que residían en la vivienda donde se habría cometido el crimen

Femicidio de Agostina Vega: solicitaron las detenciones de la madre y la hermana de Barrelier

Encontraron el certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro

La documentación apareció guardada entre papeles personales en la casa del abuelo del joven. Su desaparición había motivado una investigación judicial

Encontraron el certificado de defunción de Facundo Astudillo Castro

Un tren de carga arrolló un auto en Córdoba: la maniobra que hizo el conductor para salvar su vida

El vehículo intentó cruzar las vías y se detuvo. Ninguna persona resultó herida, los daños solo fueron materiales

Un tren de carga arrolló un auto en Córdoba: la maniobra que hizo el conductor para salvar su vida

Un catamarán que realizaba un paseo turístico en el lago Nahuel Huapi, chocó contra unas rocas y hubo nueve heridos

La embarcación regresaba desde el Bosque de los Arrayanes hacia el muelle de Bahía Brava cuando se produjo el accidente

Un catamarán que realizaba un paseo turístico en el lago Nahuel Huapi, chocó contra unas rocas y hubo nueve heridos

Hallaron muerto a un marinero a bordo de un pesquero que operaba en aguas nacionales

El buque Argenova XXII regresó a Puerto Madryn tras el hallazgo del cuerpo sin vida. El trabajador es un afiliado al SOMU y las causas de muerte aún no fueron determinadas

Hallaron muerto a un marinero a bordo de un pesquero que operaba en aguas nacionales

DEPORTES

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

Crisis en la FIFA tras el plan fallido: de la denuncia de “chantaje” a la reunión de emergencia que convocó Infantino

El cambio de piloto que comenzó a sonar en la Fórmula 1 y la promesa de Ferrari que podría debutar

“Un día inolvidable”: el gesto de Licha Martínez con dos fanáticos en medio de sus vacaciones en Ibiza que causó furor en las redes

Francisco Cerúndolo y otros cinco argentinos juegan en el Masters 1000 de Montreal: hora, rivales y cómo verlos en vivo

TELESHOW

La postura de Eva Bargiela sobre el arresto de Facundo Moyano: la historia de su matrimonio que terminó en escándalo

La postura de Eva Bargiela sobre el arresto de Facundo Moyano: la historia de su matrimonio que terminó en escándalo

Pampita: “Mis hijos se van con sus padres y tengo diez días para ser novia exclusivamente”

L-Gante recordó su vínculo con Candela Arizaga y contó cómo era ella cuando estaban juntos: “Yo la conozco”

Noelia Marzol lució el antes y después de un retoque estético en su cara: “El cambio es real”

Tuli Acosta desmintió tener una relación clandestina con Luck Ra: “Es uno de mis mejores amigos y a La Joaqui la admiro”

INFOBAE AMÉRICA

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán

El gobierno de Lula calificó de “hostil” la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de su embajadora en Washington

INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

Costa Rica reitera suspensión de todos los viajes a Medio Oriente por riesgo de una mayor escalada del conflicto