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El reclamo de Natalie Pérez a Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar, por Las Estrellas: “¡Es por tu papá!”

La actriz aprovechó su paso por OLGA para hacerle un pedido al actor sobre la recordada telenovela de Eltrece y puso sobre la mesa un deseo que, según contó, el elenco arrastra desde hace tiempo

Natalie Pérez le reclamó en OLGA a Toto Kirzner una segunda temporada de Las Estrellas y apuntó a Adrián Suar por no darle luz verde (Video: Instagram)

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Natalie Pérez aprovechó una visita al programa Sería Increíble (OLGA) para reclamarle en vivo a Toto Kirzner, hijo del productor y director de programación de eltrece Adrián Suar, que su padre no haya dado luz verde a una segunda temporada de Las Estrellas. Lo hizo entre risas, pero con una insistencia que dejó en claro que el pedido es genuino y que no es la primera vez que lo hace. “Es lo más raro”, dijo Pérez, y el panel le dio la razón.

Las Estrellas fue una telenovela producida por Pol-ka que se emitió por eltrece entre el 29 de mayo de 2017 y el 23 de enero de 2018, con un total de 171 episodios. La historia seguía a cinco hermanas de distintas madres —interpretadas por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea, Justina Bustos y la propia Pérez— que debían administrar juntas un hotel boutique durante un año para poder cobrar la herencia de su padre fallecido. El elenco masculino incluyó a Esteban Lamothe, Gonzalo Valenzuela, Luciano Castro, Rafael Ferro y Nicolás Francella. La tira tuvo una recepción muy favorable del público y se convirtió en una de las últimas ficciones nacionales que logró convocar audiencia masiva en la televisión abierta argentina.

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La trama de Las Estrellas siguió a cinco hermanas que debían administrar un hotel boutique para cobrar la herencia de su padre
La trama de Las Estrellas siguió a cinco hermanas que debían administrar un hotel boutique para cobrar la herencia de su padre

Pérez no ocultó la dimensión que tuvo el proyecto para ella. “Mejor novela de mi carrera, creo”, dijo en el programa, y añadió que la experiencia marcó un antes y un después tanto en su vida personal como en la de sus compañeras. “Siento que fuimos una generación que rompió varios estereotipos. Se armó algo muy loco que trascendió. De cuidado entre mujeres y todo, que estuvo buenísimo”, describió ante la conductora Nati Jota y el resto del panel.

Uno de los aspectos que más valoró fue el vínculo que se generó entre las protagonistas. Cuando la presentadora le preguntó si se seguía viendo con las chicas, la actriz confirmó que mantienen un grupo y que se juntan periódicamente a comer, aunque reconoció que coordinar las agendas no siempre es sencillo. El clima de trabajo que describió fue el opuesto al estereotipo de rivalidad femenina: “Todos podían pensar que ahí podía suceder y la verdad que fue cero”, dijo, en referencia a la competencia que muchos esperaban encontrar en un elenco conformado casi íntegramente por mujeres.

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La actriz sostuvo que Las Estrellas rompió estereotipos y destacó el cuidado entre mujeres dentro del elenco
La actriz sostuvo que Las Estrellas rompió estereotipos y destacó el cuidado entre mujeres dentro del elenco

Fue en ese contexto de nostalgia y afecto por el proyecto que Pérez lanzó el reclamo directo a Toto Kirzner, quien estaba sentado a la misma mesa. “Es que tu papá no quiere hacer la segunda temporada”, le dijo, y Noelia Custodio secundó el comentario: “Es rarísimo, realmente”. La situación generó risas en el estudio, pero también dejó en claro que el pedido viene de larga data. Según trascendió, Pérez y otras integrantes del elenco ya le habían escrito directamente a Adrián Suar para proponerle relanzar la tira, sin obtener respuesta favorable hasta el momento.

Custodio fue más allá y le señaló a Kirzner que, en su condición de hijo, tiene una herramienta de presión que nadie más tiene: “Él puede decir: ‘Si no hacés la segunda de Las Estrellas, me mato’”. Toto respondió con un escueto “sí, sí”, sin comprometerse con nada concreto, lo que generó nuevas carcajadas en el panel.

La ficción televisiva argentina atraviesa desde hace años una crisis de producción, con cada vez menos títulos originales en la grilla de los canales de aire. En ese contexto, el pedido de Pérez y sus compañeras adquiere un peso adicional: Las Estrellas es recordada como uno de los últimos ejemplos de telenovela nacional que logró instalar personajes, generar conversación y sostener audiencia durante meses. Hasta el momento, Suar no se pronunció públicamente sobre la posibilidad de una continuación.

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