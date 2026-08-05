“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

La colección de autos de lujo de Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo mostró en Instagram parte de su colección de autos de lujo con una descripción tan escueta como elocuente: “Mis juguetes”. El posteo del delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita se viralizó con más de 5,9 millones de likes y cerca de 126.000 comentarios, en medio de sus vacaciones en Europa tras quedar eliminado en octavos de final del Mundial 2026 ante España.

El portugués aprovechó sus días libres antes de regresar a Arabia Saudita para reencontrarse con algunos de sus vehículos más exclusivos. Entre las imágenes no apareció el Mercedes-Benz Clase G (G-Wagon) preparado por Brabus, con el que llegó a la Cidade de Futebol y cuyo valor supera el medio millón de euros. El garage del jugador suma vehículos que, en conjunto, representan decenas de millones de euros.

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La lista incluye modelos de las marcas más prestigiosas del mundo automotor: un Ferrari LaFerrari valuado en 3.450.000 dólares, un Bugatti Chiron por 2.875.000 dólares y un Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por 1.667.500 dólares. Le siguen un Ferrari F12 TDF (989.000 dólares), un McLaren Senna (833.750 dólares), el citado G-Wagon Brabus (730.250 dólares) y un Rolls-Royce Phantom (632.500 dólares). La colección se completa con un Ferrari 599 GTO (483.000 dólares), un Lamborghini Aventador LP 700-4 (368.000 dólares), un Rolls-Royce Cullinan (333.500 dólares), un Bentley Flying Spur (258.750 dólares), un Porsche 911 Turbo S (189.750 dólares) y un Cadillac Escalade (138.000 dólares).

Sus autos valen miles de dólares

El martes previo al posteo, Ronaldo también estuvo en Lisboa para presenciar desde las gradas el amistoso entre el Al-Nassr y el Almería —club del que es uno de los dueños—, partido que terminó 2-0 a favor del equipo español. Allí saludó a sus compañeros y mantuvo una charla con Ange Postecoglou, el nuevo director técnico del conjunto árabe, quien reemplazó a Jorge Jesús, que asumió en Portugal.

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El regreso al campo de juego está previsto para el 15 de agosto, cuando el Al-Nassr reciba al Al-Fateh por la primera fecha de la liga árabe. Antes de eso, el futbolista con 976 goles en su carrera tiene una cita aún más personal: según reveló el diario británico The Sun, Ronaldo y su pareja, la modelo y empresaria Georgina Rodríguez, celebrarían su boda el sábado 8 de agosto en la Catedral de Funchal, en la isla de Madeira, lugar donde el futbolista nació hace 41 años.

La ceremonia religiosa tendría lugar a las 15:00 en ese templo con más de 500 años de historia, ubicado en el centro de la capital de la isla. La recepción posterior se realizaría en el Savoy Palace, hotel cinco estrellas situado a pocos metros de la catedral. Según The Sun, el establecimiento ya tomó medidas de seguridad: “Se informó a los huéspedes del hotel que dos pisos permanecerán cerrados el viernes y el sábado, además de varias zonas de los bares”, precisó una fuente citada por el medio inglés.

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La elección de Madeira no es casual. Allí transcurrió la infancia de Ronaldo antes de que se trasladara a Lisboa para integrarse a las divisiones juveniles del Sporting de Portugal. El propio jugador había anticipado en una entrevista con el periodista Piers Morgan, previa al Mundial, que esperaba llegar a la boda con el trofeo de campeón. No fue así: Portugal quedó eliminada por España, que se consagró campeona del torneo.

La nómina de invitados que circuló en medios europeos incluye figuras del deporte y el espectáculo: Rio Ferdinand, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake y Travis Scott. Otros informes también señalaron la presencia de Lionel Messi. Ni Ronaldo ni Rodríguez ni nadie de su entorno confirmaron públicamente el enlace.

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El compromiso se hizo público el 11 de agosto de 2025, cuando Georgina publicó en Instagram —donde acumula más de 76 millones de seguidores— una fotografía con un anillo de diamantes cuyo valor fue estimado por especialistas entre 6 y 12 millones de dólares, junto al mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. El propio Ronaldo relató después que la propuesta fue espontánea: sus dos hijas menores entraron a la habitación y le dijeron “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo”, lo que él tomó como la señal para hacerlo en ese momento.

La pareja se conoció en una tienda de Gucci en Madrid en 2016 y oficializó su relación en enero de 2017, durante la alfombra roja de los premios The Best de la FIFA en Zúrich. La familia está integrada por cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., primogénito del futbolista con una pareja anterior; los mellizos Eva y Mateo, nacidos en 2017 mediante gestación subrogada; y Alana Martina y Bella Esmeralda, las dos hijas en común de la pareja. En los días previos a la boda, los fotografiaron en Mallorca a bordo de un yate, con sus anillos de diamantes a la vista.

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