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El Gobierno sostuvo que no responderán a “una diferencia política” y lamentó que Brasil retire a su embajador

La Cancillería brasileña comunicó que el vínculo pasará a quedar a cargo de encargados de negocios y que el jefe de misión argentino debe volver a Buenos Aires, tras una notificación en Brasilia

Javier Milei (Foto: REUTERS/Angela Ponce)
Javier Milei (Foto: REUTERS/Angela Ponce)
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La República Federativa del Brasil comunicó este martes su decisión de reducir el nivel de la representación diplomática bilateral con la República Argentina al rango de Encargados de Negocios y solicitó el regreso del embajador argentino a Buenos Aires. La medida fue transmitida por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño al embajador argentino en Brasilia durante la tarde.

Por medio de un comunicado de la Cancillería Argentina, se informó que el Gobierno argentino decidió tomar nota de la decisión adoptada unilateralmente por el Ejecutivo brasileño, lamentando que Brasil opte por “continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”, según el comunicado oficial.

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Contexto de los vínculos diplomáticos y antecedentes recientes

En el comunicado se remarca que, en los últimos años, se registraron numerosos episodios de “expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países”. Según el texto, en todas esas ocasiones, la Argentina decidió no transformar estos desacuerdos políticos en incidentes diplomáticos y optó por no responder con medidas institucionales.

La Cancillería subrayó que este mismo criterio es el que sostiene actualmente, reiterando que nunca respondió a una diferencia política con acciones de carácter institucional.

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El Gobierno argentino reafirmó que las relaciones bilaterales deben estar guiadas por los intereses permanentes de sus respectivos pueblos y no por las necesidades políticas o personales de los gobernantes del momento. La política exterior de la Argentina, concluyó el comunicado, continuará guiándose exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato popular.

Por ahora, el embajador Julio Bitelli no volverá al país mientras persista la actual situación. La misma fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño sostuvo que, desde ahora, no habrá un diplomático de carrera al frente de la representación en Buenos Aires.

La medida fue acompañada por la citación del embajador argentino Daniel Raimondi a la cancillería brasileña. En paralelo, Brasil resolvió que el vínculo formal con la Argentina quede limitado a un encargado de negocios, una degradación inédita en más de dos siglos de relaciones entre ambos países

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