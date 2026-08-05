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Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial

El goleador histórico de Ecuador viajará a Buenos Aires entre el viernes y el sábado para la revisión médica y la firma del contrato, tras quedar libre del Pachuca mexicano

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto)
Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto)
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Boca Juniors está a un paso de oficializar su cuarto refuerzo del mercado: Enner Valencia, el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, llegó a un acuerdo de principio con el Xeneize y viajará a Buenos Aires entre el viernes y el sábado para realizarse la revisión médica y firmar un contrato hasta diciembre de 2027. El delantero de 36 años llega libre tras su salida del Pachuca de México.

La necesidad de incorporar un centrodelantero surgió a partir de la lesión de Adam Bareiro, quien padece una hernia de disco y no tiene fecha precisa de regreso. El atacante paraguayo se sometió a un bloqueo en la zona afectada y, por el momento, descartó la intervención quirúrgica, aunque la incertidumbre sobre su recuperación llevó al cuerpo técnico y a la dirigencia a actuar en el mercado.

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El entrenador Rodolfo Arruabarrena elevó el pedido al presidente Juan Román Riquelme ante ese panorama, al que se sumaron los recurrentes problemas físicos de Milton Giménez a lo largo de la temporada. El Xeneize analizó las opciones de David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini, aunque las pretensiones económicas de sus clubes impidieron avanzar en cualquiera de esos casos.

Con el campo de candidatos reducido, dos nombres en condición de libre ganaron terreno: Valencia y Ezequiel “Chimy” Ávila. Según precisó ESPN, “Los dos nueves que Boca está siguiendo son Enner Valencia y Chimy Ávila. Puede ser uno o incluso los dos. Ambos fueron ofrecidos”, señaló el periodista Emiliano Raddi. Finalmente, la experiencia internacional y las características del ecuatoriano convencieron en mayor medida al cuerpo técnico, y el club aceleró las gestiones en las últimas horas.

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La incorporación también fue posible por una cuestión de cupos. La salida de Iker Zufiaurre a préstamo al Albión de Uruguay y la venta de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS liberaron los espacios reglamentarios para sumar un jugador extranjero proveniente del exterior.

Valencia había estado cerca de sumarse a Talleres de Córdoba, pero las negociaciones con el conjunto cordobés se enfriaron sin llegar a un acuerdo. Fue entonces cuando Boca aceleró y obtuvo una respuesta positiva del jugador, quien también tenía sobre la mesa la posibilidad de regresar a Emelec, el club donde inició su carrera en Ecuador. Desde el entorno del jugador confirmaron que Valencia le dio el sí a Riquelme, descartando ambas alternativas.

El atacante llega con un currículum de peso en el fútbol mundial. Surgido de Emelec, pasó por la Premier League con el West Ham United y el Everton, antes de consolidarse en Tigres de México, el Fenerbahçe de Turquía —donde anotó 59 goles en 116 partidos— y el Internacional de Porto Alegre, club con el que disputó 100 encuentros y convirtió 31 tantos. A lo largo de su carrera acumula 699 partidos y 236 goles, cifra que incluye los 49 que marcó con la Selección ecuatoriana en sus tres participaciones mundialistas.

En su última temporada en Pachuca anotó 8 goles en 22 partidos, y en el Mundial 2026 disputó los cuatro encuentros de Ecuador como titular, aunque no logró convertir. Su historial con la Tri lo ubica como el máximo artillero de la historia del seleccionado, con registros goleadores en las ediciones de 2014, 2022 y 2026.

De concretarse la operación tras la revisión médica del fin de semana, Valencia quedaría a disposición de Arruabarrena para la serie ante Deportivo Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde el Xeneize también evalúan la posible llegada del defensor central Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, cuya cotización ronda entre los 6 y 7 millones de dólares.

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