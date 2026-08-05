Mantienen suspensión de las clases presenciales en tres municipios de Guatemala por la actividad del volcán de Fuego

El Mineduc mantuvo la suspensión de clases en tres municipios que se mantienen en riesgo en Guatemala, debido a la erupción del volcán de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La suspensión de clases presenciales sigue vigente en varios municipios de Guatemala debido a la reciente actividad del volcán de Fuego.

A través de dos comunicados, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó que mantienen medidas preventivas para proteger a la comunidad educativa mientras el coloso continúa en fase eruptiva y las lluvias incrementan el riesgo de lahares.

Las clases presenciales estarán suspendidas en los siguientes municipios:

San Juan Alotenango , Sacatepéquez

Escuintla , Escuintla

San Pedro Yepocapa, Chimaltenango

La decisión responde a la recomendación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que instó al Mineduc a priorizar la seguridad de estudiantes y personal docente.

La suspensión abarca todos los sectores: público, privado, cooperativas, municipal y extraescolar. La medida protege a miles de personas que integran la comunidad educativa en los tres municipos municipios, ubicados en áreas de influencia directa del volcán.

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El Insivumeh informó que la columna eruptiva del volcán de Fuego superó los 5.000 metros y llevó ceniza hasta 130 kilómetros al oeste. (Facebook)

Monitoreo constante y pronóstico de lahares

La actividad eruptiva del volcán de Fuego en Guatemala ha generado preocupación por la seguridad en los municipios cercanos.

El Mineduc, siguiendo las recomendaciones de la Conred y en coordinación con los comités de emergencia, determinó que la mejor medida de prevención es mantener la suspensión de clases presenciales. El riesgo de flujos de lodo y la caída de ceniza, que por las lluvias incrementa el peligro para la población.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que la erupción del volcán de Fuego continúa activa. Según la institución, se espera que las precipitaciones asociadas al paso de una Onda del Este puedan provocar lahares —flujos de lodo, rocas y material volcánico— principalmente en las barrancas Seca y Ceniza.

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Evacuees rest at a shelter after fleeing their village following the eruption of Fuego volcano in Alotenango, Guatemala on August 3, 2026. Guatemalan authorities issued the country's second-highest emergency alert level on August 4 after a major eruption of Central America's most active volcano, prompting the evacuation of nearby villages. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

El Insivumeh advirtió que los lahares representan un riesgo para comunidades cercanas y para quienes transitan por las inmediaciones del volcán. La vigilancia se realiza mediante observadores de campo, sensores sísmicos, cámaras web e imágenes satelitales.

Acciones de las autoridades educativas y de emergencia

El Mineduc, a través de sus Direcciones Departamentales de Educación en Sacatepéquez y Escuintla, participa activamente en las reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COE).

En estos encuentros se evalúan nuevas acciones de resguardo y se decide la continuidad o modificación de las restricciones según la evolución del fenómeno.

Las autoridades exhortan a la comunidad educativa a consultar únicamente los canales oficiales de la Dirección Departamental de Educación y del Ministerio para obtener información actualizada sobre el regreso a clases o nuevas directrices.

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También piden evacuar a las personas que se encuentran en riesgo para resguardar su seguridad.

Evacuees rest at a shelter after fleeing their village following the eruption of Fuego volcano in Alotenango, Guatemala on August 3, 2026. Guatemalan authorities issued the country's second-highest emergency alert level on August 4 after a major eruption of Central America's most active volcano, prompting the evacuation of nearby villages. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

Recomendaciones y zonas de vigilancia

Las autoridades mantienen planes de respuesta activos en municipios como San Pedro Yepocapa, Escuintla y San Juan Alotenango. A la población se le recomienda mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales, especialmente quienes residen o circulan dentro de un radio de 10 kilómetros del volcán.

El descenso de corrientes de densidad piroclástica y la caída de ceniza volcánica continúan reportándose en la zona. Por ello, la SE-CONRED solicita a las comunidades estar atentas a cualquier cambio en la actividad y no exponerse innecesariamente.

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Perspectivas para los próximos días

La ausencia de los estudiantes en las aulas podría extenderse si la actividad volcánica y las lluvias persisten. Las autoridades reiteran su compromiso de informar oportunamente sobre la evolución de la situación y recalcan que la protección de la vida es la prioridad en las decisiones adoptadas.

La reanudación de clases presenciales dependerá de la evolución de la emergencia y del monitoreo constante que realizan los equipos técnicos en el área afectada. Mientras tanto, la suspensión sigue siendo la principal medida preventiva para minimizar los riesgos asociados a la erupción.