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Gustavo Conti celebró los 25 años de su entrada a Gran Hermano: “Mi vida cambiaba para siempre”

El exparticipante festejó el aniversario de su temporada en el reality con un video de aquel ingreso, una publicación que revivió el comienzo de una etapa decisiva en su camino artístico y personal

Gustavo Conti recordó en Instagram los 25 años de su ingreso a Gran Hermano y afirmó que su vida cambió para siempre (Video: GH, Telefe)
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Este martes 4 de agosto se cumplen exactamente 25 años del día en que Gustavo Conti cruzó la puerta de la casa más famosa de la Argentina para participar en la segunda temporada de Gran Hermano (Telefe), y el actor lo conmemoró con una publicación en sus redes sociales que acumuló miles de “me gusta” en pocas horas. “Un día como hoy pero hace 25 años atrás ingresábamos a la casa más famosa del país y mi vida cambiaba para siempre: 4-8-2001”, escribió junto a un video de archivo que muestra a los participantes de aquella edición en el momento del ingreso.

La publicación, que el actor compartió en su cuenta de Instagram junto a su esposa Ximena Capristo, tiene un peso particular: dentro de esa casa no solo encontró su lugar en el mundo del espectáculo, sino también a la mujer con quien lleva más de dos décadas de vida en común. Los dos ingresaron como desconocidos el 4 de agosto de 2001 y salieron como pareja, en lo que se convirtió en uno de los romances más recordados de la historia del reality en el país.

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Gustavo Conti y Ximena Capristo celebran 24 años juntos: el recuerdo de su encuentro en Gran Hermano
El aniversario remite al 4 de agosto de 2001, cuando Gustavo Conti entró a la segunda temporada de Gran Hermano en Telefe

La temporada la ganó Roberto Parra, mientras que Silvina Luna quedó como subcampeona. Conti completó el podio con el tercer puesto, tras 120 días de convivencia dentro de la casa. Ese resultado fue suficiente para que, una vez fuera del programa, comenzara a recibir propuestas de trabajo. Con el tiempo acumuló participaciones en producciones como Casados con hijos, Amor en custodia y Botineras, y también se sumó a otros formatos de entretenimiento como Patinando por un sueño. Su carrera en el teatro también se extendió a lo largo de los años siguientes.

Pero el vínculo con Capristo fue, según el propio Conti, lo más valioso que se llevó de aquella experiencia. Conocidos dentro de la casa como “la pareja de la casa”, muchos espectadores dudaron en su momento de la autenticidad del romance y lo leyeron como una jugada estratégica dentro del juego. Los hechos posteriores desmintieron esa lectura: al salir del reality, los dos se fueron a vivir juntos. En 2007 se casaron y años después tuvieron a su hijo Félix.

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La publicación de Gustavo Conti incluyó un video de archivo del ingreso a la casa más famosa de la Argentina
La publicación de Gustavo Conti incluyó un video de archivo del ingreso a la casa más famosa de la Argentina

La publicación de este martes no es la primera vez que Conti vuelve la mirada hacia aquel agosto de 2001. En 2022, cuando se confirmó el regreso del formato a la pantalla de Telefe, también recurrió a las redes para compartir fotos de archivo de su paso por el reality. En esa oportunidad escribió: “21 años atrás, allá por el 2001, Gran Hermano nos cambiaba la vida para siempre”, una frase que ahora, con cuatro años más de distancia, repite con leves variaciones pero con el mismo sentido.

El video que acompaña la publicación de este martes muestra imágenes de la noche del ingreso, con la calidad de imagen característica de las cámaras de seguridad de aquel año: granulada, en baja resolución, con el sello de la hora en el margen inferior. En esa toma aparecen los participantes de la segunda temporada reunidos, en el momento previo a que comenzara una convivencia que duraría meses y que, para algunos de ellos, cambiaría el rumbo de sus vidas.

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