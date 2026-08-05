Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El emotivo homenaje de Estudiantes de La Plata a Alejandro Sabella: las imágenes del momento en que descubrieron su estatua en UNO

El Pincha descubrió una escultura en homenaje al ex entrenador fallecido en 2020

Estudiantes de La Plata inauguró la estatua de Alejandro Sabella

Guardar

Estudiantes de La Plata inauguró la estatua de Alejandro Sabella en el Paseo de los Profesores del estadio UNO, en el marco de la celebración por el 121° aniversario del club. El monumento, que quedó ubicado junto al del histórico entrenador Osvaldo Zubeldía.

La elección del homenajeado no fue una decisión institucional unilateral: los hinchas del Pincha eligieron a Sabella mediante una votación en la que “Pachorra” —como lo apodaban— reunió cerca del 68% de los votos, superando a otras figuras históricas como Mariano Mangano, Juan Ramón Verón y Manuel Pelegrina.

PUBLICIDAD

El acto contó con la presencia de Juan Sebastián Verón, presidente del club, quien descubrió la obra. “Agradecer a todos los que colaboraron para hacer posible algo tan importante y justo como es poder tener a Alejandro cerca de nuestro estadio y nuestro club. Es algo merecido, sobre todo para aquellos que tuvimos la suerte de poder estar y pasar tiempo con él”, expresó el dirigente.

La estatua de Alejandro Sabella en Estudiantes de La Plata
La estatua de Alejandro Sabella en Estudiantes de La Plata

El vínculo de Sabella con el Pincha atravesó dos etapas bien diferenciadas. La primera, como futbolista: llegó al club en enero de 1982 por gestión de Carlos Bilardo y formó parte de los planteles que conquistaron el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983, títulos que también le abrieron las puertas de la selección argentina, con la que disputó la Copa América 1983.

PUBLICIDAD

La segunda etapa fue como director técnico. En marzo de 2009, a los 54 años, Sabella asumió su primera experiencia como entrenador principal y en apenas cuatro meses obtuvo la Copa Libertadores 2009, la cuarta en la historia del club, tras vencer a Cruzeiro en la final con un triunfo 2-1 en Belo Horizonte. Al año siguiente condujo al equipo al título del Torneo Apertura 2010. En total, dirigió 97 partidos en el club, con 58 victorias, 21 empates y 18 derrotas, con un 67% de eficacia.

La estatua de Alejandro Sabella en Estudiantes de La Plata
Juan Sebastián Verón inauguró la estatua de Alejandro Sabella con otras figuras de Estudiantes de La Plata

La Libertadores abrió las puertas del Mundial de Clubes 2009 en Abu Dabi, donde el Pincha protagonizó una de las actuaciones más recordadas de un equipo sudamericano frente a un rival europeo. Estudiantes abrió el marcador con un gol de Mauro Boselli de cabeza, resistió durante casi todo el partido y estuvo a minutos de consagrarse ante el Barcelona de Lionel Messi y Pep Guardiola. Dos goles en los últimos minutos —de Pedro en el minuto 88 y de Messi de pecho en el alargue— le dieron el título al conjunto catalán por 2-1, en lo que el propio astro rosarino reconoció tiempo después como un triunfo muy ajustado ante un rival que lo puso al límite.

Ese ciclo proyectó a Sabella hacia la conducción de la selección argentina, con la que clasificó primero en las Eliminatorias Sudamericanas y llegó a la final del Mundial de Brasil 2014, donde el equipo obtuvo el subcampeonato tras caer ante Alemania.

Sabella falleció el 8 de diciembre de 2020, a los 66 años, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), donde estaba internado desde el 25 de noviembre por una cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria. Su estatua en el UNO lo coloca junto a Zubeldía en un espacio reservado a quienes más páginas de gloria escribieron en la institución platense.

Temas Relacionados

Alejandro SabellaEstudiantes de La Platadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial

El goleador histórico de Ecuador viajará a Buenos Aires entre el viernes y el sábado para la revisión médica y la firma del contrato, tras quedar libre del Pachuca mexicano

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

El astro portugués utilizó sus redes sociales para mostrar algunos de sus vehículos

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

Crisis en la FIFA tras el plan fallido: de la denuncia de “chantaje” a la reunión de emergencia que convocó Infantino

El presidente de la entidad llamó a un cónclave en Marruecos para evaluar los pasos a seguir en el medio de la agitación por el rechazo al proyecto de apertura a capitales privados

Crisis en la FIFA tras el plan fallido: de la denuncia de “chantaje” a la reunión de emergencia que convocó Infantino

El cambio de piloto que comenzó a sonar en la Fórmula 1 y la promesa de Ferrari que podría debutar

Se trata de un joven campeón que integra la academia de pilotos de la Scuderia. Crecen las versiones para su incorporación a Haas

El cambio de piloto que comenzó a sonar en la Fórmula 1 y la promesa de Ferrari que podría debutar

“Un día inolvidable”: el gesto de Licha Martínez con dos fanáticos en medio de sus vacaciones en Ibiza que causó furor en las redes

El defensor de 28 años aprovechó su descanso para regalarle un momento único a estos hinchas de la selección argentina

“Un día inolvidable”: el gesto de Licha Martínez con dos fanáticos en medio de sus vacaciones en Ibiza que causó furor en las redes

MALDITOS NERDS

Square Enix afirma que Final Fantasy VII Remake y Rebirth dispararon sus ventas

Square Enix afirma que Final Fantasy VII Remake y Rebirth dispararon sus ventas

Apple TV suma 19 nominaciones Emmy con ‘La maldición de Widow’s Bay’

Segun Shuei Yoshida, el cierre de Japan Studio respondió al enfoque AAA de Sony para PlayStation

Starsand Island confirma su versión 1.0 para PC, Xbox Series, PlayStation 5 y Switch 2

Refactor Games despide al 85 % tras lanzar ‘FIFA World Cup: Launch Edition’ en Netflix

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Murió Mary Rivera, la actriz que interpretó a la abuela de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Bruce Springsteen celebra la recuperación de su esposa tras ocho años de batalla contra el cáncer

INFOBAE AMÉRICA

Evangélicos de Honduras convocan ayuno y oración para pedir a Dios por la llegada de lluvias

Evangélicos de Honduras convocan ayuno y oración para pedir a Dios por la llegada de lluvias

Quejas de padres obligan al gobierno panameño a replantear el inicio del calendario escolar de 2027

Misión médica fortalece la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán