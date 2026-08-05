Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Evangélicos de Honduras convocan ayuno y oración para pedir a Dios por la llegada de lluvias

La Confraternidad Evangélica de Honduras convocó jornadas de ayuno y oración para pedir por lluvias ante la prolongada sequía y los fuertes racionamientos de agua

Los líderes religiosos esperan que las lluvias permitan aliviar la crisis que atraviesa el país. (FOTO: Imagen generada con IA)
Los líderes religiosos esperan que las lluvias permitan aliviar la crisis que atraviesa el país. (FOTO: Imagen generada con IA)
Guardar

La Confraternidad Evangélica de Honduras anunció jornadas nacionales de ayuno y oración para pedir por la llegada de lluvias ante la prolongada sequía que afecta al país y que ha agravado los problemas de abastecimiento de agua y las pérdidas en el sector agrícola.

El presidente de la organización religiosa, Gerardo Irías, informó que las actividades se desarrollarán en medio de la preocupación provocada por el déficit de precipitaciones registrado en diferentes regiones del territorio hondureño.

“Nosotros, aunque miremos sequías, creemos que la lluvia viene”, manifestó Irías, quien hizo un llamado a los miembros de las iglesias evangélicas a participar en las jornadas y mantener la fe ante las condiciones climáticas adversas.

PUBLICIDAD

Según explicó el dirigente religioso, la Confraternidad Evangélica prepara un programa nacional que incluirá períodos de ayuno y espacios de oración dedicados específicamente a pedir por la llegada de lluvias.

Irías señaló que, además de las actividades religiosas, mantienen comunicación y trabajo conjunto con instituciones gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El pastor sostuvo que las condiciones actuales representan un momento para fortalecer la fe y pidió a la población creyente “doblar rodillas” y orar ante la emergencia que atraviesa Honduras.

El pastor Gerardo Irías llamó a los creyentes a orar por la llegada de lluvias a Honduras. (FOTO: Proceso HN)
El pastor Gerardo Irías llamó a los creyentes a orar por la llegada de lluvias a Honduras. (FOTO: Proceso HN)

Sequía golpea al campo hondureño

La prolongada ausencia de precipitaciones ha provocado afectaciones en diferentes sectores, especialmente en la agricultura y la ganadería, donde productores han reportado pérdidas por la falta de agua y alimento para los animales.

PUBLICIDAD

La situación también comienza a tener repercusiones económicas, debido a que una reducción en la producción agrícola puede generar presiones sobre la disponibilidad y los precios de alimentos básicos para las familias hondureñas.

De acuerdo con la información proporcionada, la crisis ocurre en medio del impacto atribuido al fenómeno de El Niño “Godzilla”, que habría generado déficits de precipitación de hasta 40% en algunas regiones, incluido el Distrito Central.

Tegucigalpa registra bajos acumulados de lluvia

Entre enero y junio de 2026, la capital hondureña registró un promedio de aproximadamente 259 milímetros de precipitación, señalado como uno de los acumulados más bajos de los últimos años.

La reducción de las lluvias ha afectado las reservas disponibles para abastecer a Tegucigalpa y Comayagüela, obligando a las autoridades a endurecer las medidas para administrar el recurso disponible.

Expertos y autoridades han advertido que la ausencia de precipitaciones significativas durante los próximos meses podría comprometer las reservas y provocar que el primer semestre de 2027 presente condiciones similares o incluso más complejas.

La Confraternidad Evangélica convocó jornadas de ayuno y oración ante la prolongada sequía. (FOTO: Honduprensa)
La Confraternidad Evangélica convocó jornadas de ayuno y oración ante la prolongada sequía. (FOTO: Honduprensa)

Una de las consecuencias más visibles de la sequía se registra en el suministro de agua potable en la capital, donde los períodos de racionamiento fueron extendidos hasta aproximadamente nueve días en algunos sectores.

Esta situación significa que numerosos hogares podrían recibir el servicio únicamente unas pocas veces durante el mes, aumentando la preocupación entre la población por la disponibilidad del recurso.

Ante este panorama, la Confraternidad Evangélica mantendrá su convocatoria de ayuno y oración, mientras las instituciones gubernamentales continúan dando seguimiento a la evolución de las condiciones climáticas.

Irías insistió en que, además de las medidas implementadas para enfrentar la emergencia, las iglesias recurrirán a la fe para pedir que las lluvias regresen al territorio hondureño.

Temas Relacionados

Evangélicos de HondurasDiosConfraternidad Evangélica de Hondurasayuno y oración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

El Insivumeh mantuvo la alerta roja por explosiones, gases y caída de partículas, con riesgo de flujos piroclásticos y lahares por las lluvias, mientras continúa la vigilancia instrumental y de campo

Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

El sospechoso, de apellido Dunning, de 46 años, fue ubicado en vía pública por agentes judiciales y será puesto a disposición de las autoridades para el proceso relacionado con una eventual extradición.

INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

Costa Rica reitera suspensión de todos los viajes a Medio Oriente por riesgo de una mayor escalada del conflicto

La Cancillería señaló que el panorama continúa siendo impredecible y pidió a quienes ya se encuentran allí tener listo un plan para abandonar el país donde residen si fuera necesario

Costa Rica reitera suspensión de todos los viajes a Medio Oriente por riesgo de una mayor escalada del conflicto

Guatemala: Confirman que el Presidente tiene problemas de salud y aclaran que sigue en funciones

La funcionaria explicó que la indicación médica por un cuadro intestinal obligará a restringir algunas apariciones, aunque aseguró que la conducción del gobierno y la coordinación de la respuesta por la crisis volcánica continúan sin cambios

Guatemala: Confirman que el Presidente tiene problemas de salud y aclaran que sigue en funciones

Expresidente de Colombia tildó a Daniel Ortega de delincuente y criminal durante un acto de la Cepal

En la presentación del estudio sobre desarrollo y democracia, el exmandatario colombiano Iván Duque pidió que los tribunales fuera del país respondan por abusos que atribuyó al régimen nicaragüense, con menciones a detenciones, torturas y expulsiones

Expresidente de Colombia tildó a Daniel Ortega de delincuente y criminal durante un acto de la Cepal

TECNO

OpenAI supera los límites del lenguaje y resuelve 10 dilemas complejos de matemáticas

OpenAI supera los límites del lenguaje y resuelve 10 dilemas complejos de matemáticas

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp: solución rápida y segura

Cómo convertirse en una Guerrera K-pop con IA: guía paso a paso

Un robot se desmaya en plena presentación y deja una imagen de película con Qualcomm

WhatsApp: así puedes agregar tu Gmail para recuperar la cuenta si se pierde el número

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Michael B. Jordan dirige y protagoniza El secreto de Thomas Crown: qué se sabe sobre su apuesta más ambiciosa en Hollywood

The Beatles y los cuatro irremplazables: reeditan Rubber Soul con una canción inédita de John Lennon

Murió Mary Rivera, la actriz que interpretó a la abuela de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’

MUNDO

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán

310 metros de casco medieval, una catedral con mezcla de estilos y un reloj lunar: así es Korčula, la isla que asegura ser cuna de Marco Polo

Un estudio con laberintos y hormigas indica que la inteligencia colectiva podría superar a los mejores modelos de IA

Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

La desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles sin precedentes, advierte la ONU