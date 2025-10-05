Sociedad

Se registraron destrozos, granizo y fuertes tormentas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

En las últimas horas, varios usuarios compartieron videos de cómo fue el paso de la alerta meteorológica por sus ciudades. Se espera la llegada del fenómeno en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

No se reportaron heridos por el incidente (X: @SurTormentas)

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtiera que cinco provincias estaría bajo alertas amarillas y naranjas por tormentas durante el sábado, varias localidades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe reportaron daños, caída de granizo e intensa caída de agua. El pronóstico se repetirá hoy y alcanzará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Hasta el momento, la ciudad con mayores consecuencias sería Olavarría, ya que informaron que una estructura montada por la Sociedad Rural local quedó destruida. Se trataba de una carpa de gran tamaño que iba a ser utilizada para celebrar la cena anual.

De acuerdo con la información oficial de la asociación, la cita estaba prevista para este sábado a las 21:00 horas. Sin embargo, los inconvenientes climáticos obligaron a los organizadores a posponer los preparativos. “Lamentamos informarles que debido a los daños y dificultades ocasionados por el temporal, la fiesta programada para esta noche queda suspendida”, comunicaron en las redes sociales.

Otro de los lugares que reportaron daños se trató del Club Social y Deportivo Loma Negra, en donde uno de los árboles del predio se derrumbó sobre una cancha de básquet. Según la información publicada por el medio local Infoecos, se esperaba una acumulación de agua de entre 18 y 35 milímetros.

Hasta el momento, no se conocieron cifras oficiales de la cantidad de agua acumulada (Facebook)

En el resto del norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe no se comunicaron destrozos, aunque sí estuvo presente una intensa tormenta. Además, indicaron que estuvo acompañada de fuertes ráfagas de viento, que habrían alcanzado los 100 km/h.

De la misma manera, en la localidad de Venado Tuerto reportaron la caída de granizo de gran tamaño, que llegó a tapar el suelo y tornarlo de color blanco. La misma situación se replicó en la ciudad Laboulaye, en la provincia de Córdoba.


La imagen fue registrada en la localidad de Venado Tuerto, Santa Fe

No obstante, las piedras de mayor tamaño cayeron en la zona de Bulnes, en donde los vecinos del lugar compararon su tamaño con huevos. Por el momento, no se informó si hubo daños en estructuras materiales y/o heridos.

Por otro lado, las previsiones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon que las condiciones climáticas en el este del país empeorarían durante el domingo, debido a que la alerta por tormentas se expandirá a nuevas regiones.

Varias calles resultaron afectadas por la acumulación de agua (Facebook)

Según las autoridades, el foco estará puesto en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba. En todas estas áreas informaron que persistirán las temperaturas cálidas, sobre todo, mientras más al norte del país se encuentren.

Mientras que en el AMBA se espera que la temperatura mínima descienda a 16 grados y la máxima alcance 21 grados, en localidades santafesinas y correntinas el máximo superaría la barrera de los 30 grados. Asimismo, alertaron por posibles vientos que podrían alcanzar hasta los 60 km/h.


En Córdoba se registró el granizo de mayor tamaño

No obstante, las autoridades apuntaron que las regiones más complicadas durante el domingo serían la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, la Costa Atlántica, el norte bonaerense, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba, donde regirá una alerta naranja.

La seguridad durante episodios de lluvias intensas y tormentas eléctricas requiere una serie de precauciones específicas que pueden marcar la diferencia entre la protección y el riesgo, según el SMN. Por este motivo, recomendaron permanecer en espacios cerrados y evitar cualquier contacto con elementos eléctricos, ya que el peligro de accidentes se incrementa bajo estas condiciones.

El video fue grabado por un vecino de la localidad de Laboulaye (Facebook)

El resguardo en interiores no solo disminuye la posibilidad de lesiones provocadas por rayos, sino que también protege frente a los efectos de vientos fuertes. Para quienes se ven obligados a desplazarse durante el temporal, la opción más segura consiste en permanecer dentro del vehículo, dado que los automóviles actúan como una barrera eficaz contra descargas eléctricas externas.

La circulación por calles que presentan inundaciones o han sido afectadas por el temporal representa un riesgo considerable. Estas situaciones pueden derivar en accidentes, arrastre de vehículos o caídas en áreas donde el agua ha erosionado el terreno. En caso de que exista la amenaza de ingreso de agua en la vivienda, se aconseja interrumpir el suministro eléctrico para evitar cortocircuitos o incendios.

Si una persona resulta afectada por el fenómeno meteorológico, la acción inmediata debe ser contactar a los organismos de emergencias locales para recibir asistencia. Además, se recomienda contar con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, documentos y teléfono, lo que facilita la respuesta ante eventuales evacuaciones o interrupciones de servicios.

