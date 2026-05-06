Corrientes: dos lanchas chocaron y una volcó en la largada de la Fiesta Nacional del Surubí

El accidente ocurrió ante miles de espectadores durante el inicio simultáneo de más de 1.000 embarcaciones en el Riacho Goya

Una lancha volcó durante la largada de la Fiesta Nacional del Surubí en Goya, Corrientes, tras ser embestida por otra embarcación en el momento de mayor densidad de tráfico sobre el Riacho Goya.

El episodio, ocurrido el sábado por la tarde ante miles de espectadores apostados en la costanera, no dejó heridos de gravedad: los tripulantes salieron del agua por sus propios medios y la competencia siguió su curso sin interrupciones.

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El choque se produjo en el instante más complejo de la jornada. Más de 1.000 embarcaciones iniciaban simultáneamente la carrera cuando una de las lanchas recibió el impacto de otra que avanzaba en la misma zona. La colisión le quitó estabilidad a la embarcación afectada, que terminó dando vuelta campana cerca de la costa, en un sector con altísima circulación de botes.

La Prefectura Naval Argentina actuó con rapidez, asistiendo a los tripulantes y controlando la navegación en la zona del incidente

La escena quedó registrada en la transmisión oficial del evento y en videos de espectadores que se propagaron de inmediato por redes sociales.

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La Prefectura Naval Argentina actuó con rapidez: sus efectivos asistieron a los tripulantes y ordenaron la navegación en el área comprometida. Según los reportes oficiales recogidos por El Liberal, los ocupantes de la lancha —pescadores provenientes de distintas localidades del país— lograron salir del agua sin asistencia médica y confirmaron posteriormente que se encontraban en buen estado.

La cercanía con la costa y la velocidad de respuesta del operativo de seguridad fueron los factores que evitaron consecuencias de mayor entidad.

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Que el incidente no derivara en una tragedia no fue casualidad. La organización había dispuesto un operativo especial para esta edición, que incluyó señalización de zonas de navegación, control de embarcaciones, comunicación radial y presencia de personal especializado en el agua.

Además, antes de la largada se emitieron recomendaciones específicas para extremar las precauciones en ese momento, considerado el de mayor riesgo operativo durante toda la competencia. Aun así, la magnitud de la convocatoria —alrededor de 1.400 equipos inscriptos— pone en evidencia la escala del desafío logístico que enfrenta el evento cada año.

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Videos del choque y el vuelco se viralizaron en redes sociales y fueron captados tanto por la transmisión oficial como por espectadores

De qué se trata la Fiesta Nacional del Surubí

La Fiesta Nacional del Surubí es uno de los torneos de pesca deportiva más convocantes de Argentina y de la región. Se realiza sobre el río Paraná y se distingue por su modalidad de pesca con devolución, lo que le otorga un perfil de conservación que lo diferencia de otras competencias similares.

Su impacto turístico y económico en Goya y en la provincia de Corrientes es sostenido año tras año, con miles de participantes y visitantes que se concentran en la ciudad durante los días del torneo.

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Esta edición marcó un récord de participación. La cifra de 1.400 equipos inscriptos superó registros anteriores y se tradujo en una multitud que colmó la costanera para presenciar la largada, el momento más esperado y más fotografiado del certamen.

La salida masiva y simultánea de lanchas es, al mismo tiempo, el instante de mayor espectacularidad y de mayor exposición al riesgo, algo que el vuelco del sábado volvió a poner sobre la mesa.

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A pesar del susto, El Liberal informó que la competencia no fue suspendida y que el desarrollo general de la jornada transcurrió sin mayores inconvenientes. El episodio del vuelco quedó como el momento más comentado de una edición que, por lo demás, combinó una convocatoria récord con una organización que logró contener el incidente sin víctimas.

El mismo gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, participó del evento y lo destacó. “Quiero felicitar a la COMUPE por la organización, a toda la Municipalidad que trabajó para poner a punto el predio, a los pescadores y a toda la comunidad de Goya porque esta es una fiesta que la hace la ciudad entera”, aseguró. Agregó, sobre su participación: “Poder haber capturado un surubí no es sencillo. Estábamos contentos porque participamos, hace 23 años seguidos”.

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