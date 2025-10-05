Rige una alerta naranja por tormentas en el AMBA y otras cuatro provincias: cuándo mejorará el clima

Se espera que el clima comience a mejorar a partir del lunes, cuando se esfumarán las alertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta por tormentas para este domingo, luego de que advirtieron que los fenómenos se intensificarán en el este del país. Entre las regiones que estarían afectadas se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, indicaron que el clima presentaría mejorías al inicio de la semana.

De acuerdo con la actualización del pronóstico, las zonas más complicadas serían el AMBA, la Costa Atlántica, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, la mitad sur de Santa Fe y el este de Córdoba. En ellas estará vigente la advertencia de nivel naranja, que representaría un nivel medio de peligrosidad para los habitantes.

“Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, remarcaron desde el organismo. Además, apuntaron que en el norte bonaerense, el sur santafesino y el este cordobés también persistirá una alerta amarilla por vientos. Por esto, se esperarían vientos desde el sector sur de velocidades entre 35 y 50 km/h, junto con ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

De esta manera, anticiparon que se esperarían fuertes tormentas acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h. En línea con esto, en el día podrían acumularse entre 40 y 80 milímetros de agua, sin tener en cuenta las precipitaciones de las lluvias que hubo el sábado en varias localidades.

Además de la alerta por tormentas, el centro del país se verá afectado por una alerta amarilla por vientos

En estas zonas, el SMN ha informado que las temperaturas cálidas continuarán, especialmente en las áreas más septentrionales del país. Mientras que en el AMBA se anunció una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21 grados, en localidades de Santa Fe y Corrientes se espera que los valores máximos superen los 30 grados.

Ante este escenario, las autoridades subrayaron la importancia de adoptar medidas de seguridad específicas durante episodios de lluvias intensas y tormentas eléctricas. Por esta razón, recomendaron permanecer en espacios cerrados y evitar el contacto con elementos eléctricos, ya que el riesgo de accidentes se incrementa bajo estas condiciones. El resguardo en interiores no solo reduce la probabilidad de lesiones causadas por rayos, sino que también ofrece protección frente a los efectos de los vientos fuertes.

Para quienes deban desplazarse durante el temporal, señalaron que la opción más segura es permanecer dentro del vehículo, ya que los automóviles funcionan como una barrera eficaz contra descargas eléctricas externas. Asimismo, recordaron que la circulación por calles inundadas o afectadas por el temporal representa un peligro considerable, ya que puede provocar accidentes, arrastre de vehículos o caídas en zonas donde el agua ha erosionado el terreno.

En Córdoba se registró el granizo de mayor tamaño

En el caso de que existieran situaciones donde pudiera ingresar de agua en la vivienda, el organismo sugirió interrumpir el suministro eléctrico para evitar cortocircuitos o incendios. Si una persona resultara afectada por el fenómeno meteorológico, la acción inmediata debe ser contactar a los organismos de emergencias locales para recibir asistencia.

Además, remarcaron la importancia de contar con una mochila de emergencias equipada con linterna, radio, documentos y teléfono, lo que facilitaría la respuesta ante eventuales evacuaciones o interrupciones de servicios.

Cuándo mejorará el clima en el AMBA

Según el pronóstico extendido para la semana entrante, el SMN señaló que las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar a partir del lunes. Si bien a lo largo de la jornada predominarán los cielos nublados, también indicaron que habría una disminución en la temperatura.

En este caso, la mínima sería de 10 grados y la máxima alcanzaría los 18 grados. Asimismo, indicaron que el termómetro comenzaría a escalar con el paso de la semana. No obstante, no lograría superar los 30 grados y continuarían los cielos parcialmente nublados.