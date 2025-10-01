Sociedad

Qué significa y cuándo empieza el ayuno por Iom Kipur 2025

Este miércoles, la comunidad judía inicia el ayuno por el “Día del Perdón”. Durante todo el día, se reza y estudia los textos sagrados, enfocándose en la reflexión y el arrepentimiento

Por Faustino Cuomo

El toque del Shofar es
El toque del Shofar es el principal mandato de Rosh Hashaná (foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

Dentro del calendario judío, Iom Kipur ocupa una posición clave al ser la conclusión del proceso iniciado en Rosh Hashaná, el año nuevo judío. La relación entre ambas fechas va más allá de la simple cercanía: se extiende a los significados espirituales y prácticos que forman parte de la liturgia anual.

Iom Kipur, conocido como “Día del Perdón”, llega exactamente diez días después de Rosh Hashaná, completando así el llamado “Decálogo de Arrepentimiento”.

Qué es Iom Kipur y cuándo empieza

El ayuno de Iom Kipur representa uno de los rituales más relevantes para la comunidad judía y se asocia directamente con el carácter sacro de la fecha. En 2025, la celebración comienza el miércoles 1 de octubre, considerado el punto de partida del ayuno de 24 horas que distingue este día dentro del calendario religioso.

El comienzo del ayuno está vinculado al atardecer, coincidiendo con la puesta del sol. En la Argentina, según lo señalado por el sitio Time and Date, el inicio formal del ayuno para ese año está previsto alrededor de las 18:55 horas del miércoles 1 de octubre. A partir de ese momento, comienz ala abstinencia de alimentos y bebidas, siguiendo una tradición basada en la purificación y el recogimiento espiritual.

El periodo concluye al anochecer del día siguiente. Así, el 2 de octubre marca el cierre de este ejercicio religioso, cuando los fieles reanudan su alimentación tras la caída del sol y la finalización de las últimas oraciones de la jornada.

En todo momento, el ayuno forma parte central de la vivencia de Iom Kipur, articulando el sentido de arrepentimiento, humildad y búsqueda de perdón que otorga significado a esta festividad.

Qué se celebra el Día del Perdón

El Día del Perdón representa el momento culminante del ciclo de reflexión iniciado en Rosh Hashaná, el año nuevo judío, durante el cual los fieles dedican diez días a revisar sus acciones y a buscar perdón por los errores cometidos.

En este día, se realiza un ayuno de 24 horas cuyo propósito no es únicamente la abstinencia de alimentos, sino simbolizar la purificación y el desapego de las necesidades materiales para enfocarse en el arrepentimiento y la superación personal.

Es un periodo en el que los judíos procuran reconciliarse tanto con Dios como con las personas de su entorno, renovando su compromiso de mejorar en el año venidero.

El ritual de Iom Kipur también implica la oración y la confesión de pecados, actos que, según la tradición, permiten dejar atrás las ofensas acumuladas durante el año anterior. Oraciones especiales, como el Kol Nidrei al inicio del ayuno, marcan la intensidad espiritual de la jornada.

Hombres judíos ultraortodoxos realizan el
Hombres judíos ultraortodoxos realizan el ritual Tashlich, que consiste en deshacerse simbólicamente de los pecados, antes del Yom Kippur, el Día del Perdón judío, en Ashdod, en medio del conflicto en Gaza entre Israel y Hamás, Israel, 10 de octubre de 2024 (foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Cómo sigue el calendario religioso judío

Luego de la celebración de Iom Kipur, el calendario religioso judío continúa de la siguiente manera:

Sucot

  • Comienza con la puesta del sol el lunes 6 de octubre de 2025 y culmina al anochecer del lunes 13 de octubre de 2025.
  • No está permitido trabajar durante los días 7 y 8 de octubre.
  • Se permite trabajar solo el 9, 10, 12 y 13 de octubre, pero con algunas restricciones.
  • Hoshaná Rabá se celebra el 13 de octubre de 2025.
  • Estas fechas corresponden a la diáspora (fuera de Israel).

Simjat Torá

  • Inicia con la puesta del sol del lunes 13 de octubre de 2025 y finaliza al anochecer del miércoles 15 de octubre de 2025.
  • No está permitido trabajar durante estos días.
  • El rezo de Izkor se realiza en Shemini Atzeret, el martes 14 de octubre de 2025.
  • Las fechas corresponden a la diáspora.

Janucá

  • Comienza con la puesta del sol del domingo 14 de diciembre de 2025 y concluye al anochecer del lunes 22 de diciembre de 2025.
  • Está permitido trabajar durante los días de Janucá, excepto en Shabat.

10 de Tevet (Asara BeTevet)

  • Inicia al amanecer y concluye al anochecer del martes 30 de diciembre de 2025.
  • Está permitido trabajar durante esta fecha.
  • El 10 de Tevet conmemora el comienzo del sitio de Jerusalén, hecho que derivó en la destrucción del Templo. Es un día de ayuno, duelo y oración para la comunidad judía.

