Sociedad

Se celebra Rosh Hashaná: las tradiciones de la comunidad judía para festejar la llegada del año nuevo

Se celebra el 5786 desde el 22 al 24 de septiembre. Las reflexiones del rabino Tzvi Grunblatt y la ceremonia del toque del shofar

Guardar
El rabino Tzvi Grunblatt, director general de Jabad Argentina, se refiere a la festividad de año nuevo

La comunidad judía celebra Rosh Hashaná, el Año Nuevo 5786, desde el 22 al 24 de septiembre en diferentes puntos de Argentina. En estos días, se escucha el sonido del Shofar, el cuerno de carnero ritual, durante actos organizados en espacios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras ciudades del país. Además, cada templo informa los horarios en los que se podrá participar de este ritual, de acuerdo con la información publicada en el portal www.ShofarArgentina.com.

Jabad Argentina ofrece una variedad de opciones para cumplir con esta importante tradición en familia en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país.

Esta plataforma digital ofrece también la posibilidad de solicitar la visita de un voluntario con Shofar a domicilio, iniciativa destinada especialmente a quienes no pueden asistir a los puntos de encuentro ni a las sinagogas por motivos de salud. Allí se encuentran las direcciones, horarios y materiales de consulta para seguir cada una de las tradiciones relacionadas con las festividades.

El rabino Tzvi Grunblatt, de
El rabino Tzvi Grunblatt, de Jabad Argentina, explica la importancia del Shofar (Crédito: Santiago Saferstein)

El rabino Tzvi Grunblatt, director general de Jabad Argentina, explica la importancia de esta festividad. “Es el día de la creación del hombre por parte de Dios. Entonces, cada año el hombre es juzgado si cumple la misión que Dios le dio en la Tierra. La importancia de todo lo que hace el hombre. Este día son revisados por Dios - asegura el religioso-. Se inicia a través de la mujer y las niñas, encargadas del encendido de las velas. En las sinagogas, además, se hacen los rezos especiales para este nuevo año”.

Con Rosh Hashaná inicia el mes de Tishrei en el calendario judío, período que reúne otras celebraciones significativas. El 1º de octubre se conmemora Iom Kipur, el Día del Perdón, jornada dedicada al ayuno y la reflexión, en la que los participantes evalúan sus acciones y buscan ser inscritos en el Libro de la Vida. Luego, el 6 de octubre comienza Sucot, conocida como la Fiesta de las Cabañas, que destaca la unión y la protección espiritual del pueblo judío durante ocho días. El último día se dedica a Simjat Torá, festejo que se realiza con bailes y actividades en diversos templos y espacios públicos.

ShofarArgentina.com pone a disposición de los interesados guías, instrucciones para los rezos, horarios de encendido de velas e invitaciones abiertas para escuchar el Shofar tanto en Rosh Hashaná como en Iom Kipur, así como recursos para vivir Sucot en comunidad y asistir a la celebración de Simjat Torá.

Jabad Argentina ofrece diferentes opciones
Jabad Argentina ofrece diferentes opciones para poder ser parte de la ceremonia del shofar

Según los organizadores, el sentido principal del Shofar es “despertar la conexión con Dios y con la identidad propia, los valores y las tradiciones”, con la intención de que esa energía positiva acompañe el ciclo del nuevo año. Al cierre del mensaje, la comunidad expresó su deseo de fortaleza para el 5786 y renovó el pedido por la seguridad de los soldados y la pronta liberación de los secuestrados en Gaza.

Es un momento en el que se hace balance del año que termina y se planifican acciones para el que inicia. La festividad también es conocida como Iom Hadin (Día del Juicio). Se evoca la creación del mundo y, en particular, de Adán y Eva. Durante este tiempo, se realizan plegarias que piden por la felicidad de la humanidad y la paz universal.

El Shofar emite tres tipos de sonidos: la “Tekiá”, un sonido largo y sostenido; el “Shevarim” o “Teruá”, una serie de sonidos cortos que simbolizan una ruptura, y otra “Tekiá” final. Estos sonidos se tocaban en el desierto como señal para el pueblo judío, indicando los movimientos del campamento de Israel. Espiritualmente, simbolizan el proceso de convocatoria, transición y establecimiento en un nuevo lugar.

El toque del shofar, una
El toque del shofar, una tradición del año nuevo judío

Del mismo modo, el “Shofarot” (sonido del Shofar) libera del sometimiento del pasado y da esperanzas para volver a comenzar una “nueva vida” en el año que comienza. La palabra “Shofar” proviene de la palabra hebrea “Leshaper” que significa “mejorar”.

Durante los festejos, es tradición consumir alimentos como manzana con miel, representando el deseo de un año dulce. Además, se comparten saludos como “Shaná Tová”, que significa el deseo de un año próspero, y la bendición “Leshaná tová tikatev vetejatem”, que significa “Que seas inscripto y sellado para un buen año”. Tras el encendido de velas y las plegarias, se recita el kidush y se bendice la jalá, un pan trenzado típico de estas festividades.

Tal como ocurre con cada una de las principales festividades judías, después de encender las velas y de rezar, se recita el kidush (una bendición) y se hace una bendición antes de comer la jalá (pan trenzado que se consume en estas festividades).

Temas Relacionados

Rosh HashanáTzvi GrunblattJabad ArgentinaComunidad Judía5786ShofarIom Kipur

Últimas Noticias

Fue profesor de su mamá, lo contó el último día de la cursada y emocionó a la clase: “Me sorprendió su perseverancia”

Tomás Cazalá, docente de la UBA, tuvo a su mamá como alumna en la cátedra de Marketing Digital. Rindió, expuso y aprobó como una más. El emotivo video del momento en que él reveló el vínculo y el abrazo que conmovió al curso

Fue profesor de su mamá,

El crimen de Bastián: juzgan al policía que disparó “compulsivamente” y mató al nene que volvía de fútbol

Juan Alberto García Tonzo, integrante del Comando de Patrulla de la Bonaerense, está acusado de homicidio y enfrenta a un jurado popular. La audiencia comienza a las 9 en los tribunales de Avellaneda - Lanús

El crimen de Bastián: juzgan

La tragedia de “Rulo”: su hijo policía respondió ante un robo y lo mató una bala que atravesó la puerta de su casa

Dos delincuentes se tirotearon con un oficial de la Ciudad en Berazategui. Venían de asaltar una verdulería y dispararle hacia los pies a la comerciante. La víctima era un colectivero jubilado

La tragedia de “Rulo”: su

Allanaron una casa y los delincuentes intentaron tirar la droga por la ventana en Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos adultos y un joven de 22 años tras un operativo en la localidad de Colonia Caroya

Allanaron una casa y los

Declaró el único detenido por atropellar y matar a dos de amigos en Melchor Romero

H. G. E. D. aseguró que en el momento del choque se encontraba en su casa y que su camioneta estaba siendo usada por otra persona

Declaró el único detenido por
ÚLTIMAS NOTICIAS
A la espera de la

A la espera de la negociación por el préstamo de EEUU, las consultoras analizaron el futuro del esquema económico

Miriam Quiroga, los bolsos con plata y los “otros cuadernos” de Néstor Kirchner

La tragedia de “Rulo”: su hijo policía respondió ante un robo y lo mató una bala que atravesó la puerta de su casa

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero postergó su aplicación

Cómo elegir y usar productos de estilismo: la guía esencial para cuidar tu cabello

INFOBAE AMÉRICA
Ataque ruso en Zaporizhzhia: al

Ataque ruso en Zaporizhzhia: al menos tres muertos y varios heridos tras el impacto de cinco bombas guiadas

Revolución, violencia y familia en la nueva epopeya de Paul Thomas Anderson

La nueva novela de Ken Follett mezcla la historia de Stonehenge, drama y un toque de “Game of Thrones”

El aumento de activos militares estadounidenses en el Caribe apunta directamente al dictador Nicolás Maduro

La belleza de la semana: cómo pintar bebés

TELESHOW
Marcos Ginocchio se volvió viral

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”