Se celebra Rosh Hashaná: las tradiciones de la comunidad judía para festejar la llegada del año nuevo

El rabino Tzvi Grunblatt, director general de Jabad Argentina, se refiere a la festividad de año nuevo

La comunidad judía celebra Rosh Hashaná, el Año Nuevo 5786, desde el 22 al 24 de septiembre en diferentes puntos de Argentina. En estos días, se escucha el sonido del Shofar, el cuerno de carnero ritual, durante actos organizados en espacios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras ciudades del país. Además, cada templo informa los horarios en los que se podrá participar de este ritual, de acuerdo con la información publicada en el portal www.ShofarArgentina.com.

Jabad Argentina ofrece una variedad de opciones para cumplir con esta importante tradición en familia en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país.

Esta plataforma digital ofrece también la posibilidad de solicitar la visita de un voluntario con Shofar a domicilio, iniciativa destinada especialmente a quienes no pueden asistir a los puntos de encuentro ni a las sinagogas por motivos de salud. Allí se encuentran las direcciones, horarios y materiales de consulta para seguir cada una de las tradiciones relacionadas con las festividades.

El rabino Tzvi Grunblatt, de Jabad Argentina, explica la importancia del Shofar (Crédito: Santiago Saferstein)

El rabino Tzvi Grunblatt, director general de Jabad Argentina, explica la importancia de esta festividad. “Es el día de la creación del hombre por parte de Dios. Entonces, cada año el hombre es juzgado si cumple la misión que Dios le dio en la Tierra. La importancia de todo lo que hace el hombre. Este día son revisados por Dios - asegura el religioso-. Se inicia a través de la mujer y las niñas, encargadas del encendido de las velas. En las sinagogas, además, se hacen los rezos especiales para este nuevo año”.

Con Rosh Hashaná inicia el mes de Tishrei en el calendario judío, período que reúne otras celebraciones significativas. El 1º de octubre se conmemora Iom Kipur, el Día del Perdón, jornada dedicada al ayuno y la reflexión, en la que los participantes evalúan sus acciones y buscan ser inscritos en el Libro de la Vida. Luego, el 6 de octubre comienza Sucot, conocida como la Fiesta de las Cabañas, que destaca la unión y la protección espiritual del pueblo judío durante ocho días. El último día se dedica a Simjat Torá, festejo que se realiza con bailes y actividades en diversos templos y espacios públicos.

ShofarArgentina.com pone a disposición de los interesados guías, instrucciones para los rezos, horarios de encendido de velas e invitaciones abiertas para escuchar el Shofar tanto en Rosh Hashaná como en Iom Kipur, así como recursos para vivir Sucot en comunidad y asistir a la celebración de Simjat Torá.

Jabad Argentina ofrece diferentes opciones para poder ser parte de la ceremonia del shofar

Según los organizadores, el sentido principal del Shofar es “despertar la conexión con Dios y con la identidad propia, los valores y las tradiciones”, con la intención de que esa energía positiva acompañe el ciclo del nuevo año. Al cierre del mensaje, la comunidad expresó su deseo de fortaleza para el 5786 y renovó el pedido por la seguridad de los soldados y la pronta liberación de los secuestrados en Gaza.

Es un momento en el que se hace balance del año que termina y se planifican acciones para el que inicia. La festividad también es conocida como Iom Hadin (Día del Juicio). Se evoca la creación del mundo y, en particular, de Adán y Eva. Durante este tiempo, se realizan plegarias que piden por la felicidad de la humanidad y la paz universal.

El Shofar emite tres tipos de sonidos: la “Tekiá”, un sonido largo y sostenido; el “Shevarim” o “Teruá”, una serie de sonidos cortos que simbolizan una ruptura, y otra “Tekiá” final. Estos sonidos se tocaban en el desierto como señal para el pueblo judío, indicando los movimientos del campamento de Israel. Espiritualmente, simbolizan el proceso de convocatoria, transición y establecimiento en un nuevo lugar.

El toque del shofar, una tradición del año nuevo judío

Del mismo modo, el “Shofarot” (sonido del Shofar) libera del sometimiento del pasado y da esperanzas para volver a comenzar una “nueva vida” en el año que comienza. La palabra “Shofar” proviene de la palabra hebrea “Leshaper” que significa “mejorar”.

Durante los festejos, es tradición consumir alimentos como manzana con miel, representando el deseo de un año dulce. Además, se comparten saludos como “Shaná Tová”, que significa el deseo de un año próspero, y la bendición “Leshaná tová tikatev vetejatem”, que significa “Que seas inscripto y sellado para un buen año”. Tras el encendido de velas y las plegarias, se recita el kidush y se bendice la jalá, un pan trenzado típico de estas festividades.

