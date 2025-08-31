Doce años separado de su hijo por una falsa denuncia: “Quiero explicarle que no lo abandoné”

Juan Foster y Rosario Abduch, padre y abuela de un niño al que hace 12 años no ven por una falsa denuncia

Además de kafkiano, el caso Foster-Abduch es emblemático de una práctica que está arraigada en muchos juzgados de familia: la justicia penal absuelve pero el fuero civil se muestra incapaz de reparar el daño y recomponer los vínculos rotos por separaciones -generadas por sus propias medidas cautelares y prohibiciones de acercamiento- que se prolongan en el tiempo.

J.G. tenía 4 años cuando su madre denunció a la abuela paterna, Rosario Abduch, por abuso. A los 9 meses, la justicia la sobreseyó. Entonces la progenitora denunció al padre, Juan Foster, aunque éste llevaba todo ese tiempo sin ver al niño…

Esta segunda denuncia -evidentemente fabulada- también se cayó. El sobreseimiento no fue por falta de pruebas sino porque se demostró que “no existieron los hechos”. La prueba la aportó principalmente el mismo menor: “Papá no me hizo nada”, “la abuela no me hizo nada”, “quiero ver a papá”, “le digo pero mamá no entiende”, etcétera.

Transcurrieron casi tres años hasta el sobreseimiento definitivo y cuando todo debía enderezarse, repararse, por el contrario, se torció. Ya estamos en 2017 cuando se dispone la revinculación de J.G. con su padre en el Centro de Salud Mental n°1 “Dr. Hugo Rosarios”, y ahí es cuando por primera vez el niño dice que no quiere ver al padre sin poder dar una razón. El informe dice: “En el último encuentro dijo que ‘como era la última vez que venía, tenía que contarme todo’ y que el papá le había hecho cosas feas de las cuales solo hablaba con su mamá porque le daba vergüenza. Se lo veía presionado a contarme todo porque le dijeron que faltaba que me cuente un montón de cosas”. Tenía que, le dijeron, presionado… Los indicios de manipulación abundan pero, increíblemente, este equipo de profesionales recomienda no revincularlo aún con su padre, lo que en la práctica significa dejarlo más tiempo aún a merced de la progenitora denunciante que así tiene la vía libre para seguir inoculando un discurso que el niño finalmente hará suyo.

Juan Foster con su hijo, al que no ve desde 2013, cuando el niño tenía 4 años

Se suceden años de sabotaje por parte de la madre de todos los intentos de un abordaje terapéutico que deconstruya el relato implantado en el niño, pese a la recomendación en ese sentido, entre otros, del Ministerio Público Tutelar.

Consultado por Infobae, Atilio Álvarez, que actuó como Defensor de Menores en esta causa, argumentó que el informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, le había “atado las manos”, en este caso [N.de la R: al pie de esta nota, más aclaraciones del defensor]. Cabe señalar que este informe es de marzo de 2024, 11 años después de iniciada la causa.

Es un documento para la historia nacional de la infamia. Luego de nuevas entrevistas con el niño y sus padres, los peritos del CIF -Claudia Faganel, psicóloga, Esteban Martin, trabajador social, y Muriel Naymark, médica psiquiatra- evalúan el caso como si éste hubiera empezado el día que les llegó a ellos.

¡Entrevistan a una familia sin conocer el expediente! O, peor, conociéndolo y haciendo caso omiso de todo lo realizado por la justicia. Basan sus conclusiones en la versión de la madre (falsa denunciante reincidente). Dan por sentado que los abusos ocurrieron. “Atento al principio de no revictimización…”, dicen, pero para hablar de revictimización tiene que haber una víctima.

La madre de J.G. aprovecha la impunidad con que la ha favorecido el sistema para lanzar, más de una década después, nuevas acusaciones contra Foster, todas incomprobables. En cambio, lo que dice sobre su hijo está demostrado que es falso: la revisión hecha al niño en el Hospital Durand en 2013 la contradice. El chico jamás dio los detalles que da recién ahora, 12 años después, sobre los abusos que ella inventó; al contrario, el sobreseimiento de la familia paterna se basó en buena medida en el relato del niño. Sin que a los “peritos” oficiales se les mueva un pelo, ella vuelve a calumniar y a acusar sin pruebas. Todo lo que dice es tomado al pie de la letra por el trío de expertos.

El insólito informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense, que asume la defensa de la "madre protectora" y sus falsas denuncias ya desmentidas por un fallo penal

Para muestra, este párrafo: “Las manifestaciones verbales y comportamiento de la Sra. C. son compatibles con el perfil de una madre protectora (sic) ante el develamiento de lo que consideró una sospecha de exposición de su hijo a situaciones de desprotección infantil, y en particular ante la sospecha de abuso sexual intrafamiliar por parte de su expareja, y fundada en indicadores específicos como relatos e indicadores comportamentales y físicos presentados por el niño a la edad de 4 años. La Sra. C. ha abordado la sospecha desde una posición de resguardo para su hijo y ha seguido los pasos que los profesionales e instituciones intervinientes le han indicado.” Una madre ejemplar.

Llamativo el nivel de desconocimiento del caso que están evaluando. Los relatos e indicadores comportamentales del niño a los 4 años desmintieron todo lo que la madre protectora fabula hasta hoy.

Un informe como éste hubiera ameritado por parte de la jueza del caso, María Celia García Zubillaga, como mínimo un apercibimiento a los tres “peritos”. Sin embargo, la magistrada, que sí conoce el expediente, utilizó este informe del CIF para consumar la injusticia sentenciando que no se puede “abrir un espacio vincular como lo solicita el Sr. Foster, máxime teniendo en cuenta que el joven ya ha cumplido 15 años”. Se completa así la denegación de justicia y la impunidad de una falsa denuncia y de la manipulación de un menor, que ya creció separado de su padre sin que exista motivo alguno para ello.

Ninguna de las infamias, mentiras y calumnias reiteradas en el informe, y tomadas como ciertas por Faganel, Martín y Naymark, son rebatidas por esta representante del fuero que debe proteger a las familias y especialmente a los menores.

Infobae dialogó con Juan Foster y con su madre, Rosario Abduch, abuela de J.G. Este es su testimonio.

Juan Foster y Rosario Abduch en los estudios de Infobae

— Ustedes son papá y abuela de un chico que está por cumplir dieciséis, y al que no ven desde hace doce años por una falsa denuncia. Hay un sobreseimiento, e incluso un pedido del fiscal de investigar a la madre por falso testimonio. ¿Cómo es posible que hasta hoy no se haya hecho justicia?

Juan Foster: — Fueron dos falsas denuncias. La primera contra la abuela. Denunció que mi madre había abusado de mi hijo. Eso fue en septiembre de 2013. Se hicieron todas las pericias necesarias para determinar la veracidad de la denuncia. Implicó que mi hijo atravesara toda la maquinaria... que está bien, tiene que investigarse: entrevista psicodiagnóstica, cámara Gesell, estudio psiquiátrico... Esa denuncia se demuestra falsa, se sobresee por inexistencia de delito en mayo del 2014 y al mes, antes de que lo podamos volver a ver, aparece la segunda denuncia. Te notifican de que no te podés acercar a más de 200 metros, con lo cual se genera un vacío total de vínculo. Desde septiembre de 2013. Cuando yo le pregunto al entre comillas, defensor de menores Atilio Álvarez, por qué yo no podía ver a mi hijo si la imputada era mi madre, me dice que era porque yo podía manipular el discurso del niño para salvaguardarla. Pero después eso no lo tienen tan en cuenta al revés.

— La madre sí lo manipuló para que te acusara.

JF — Está clarísimo, pero de todas formas en ningún momento del relato de mi hijo sale ninguna acusación. De hecho, él constantemente en las pericias contradice el discurso de la denunciante.

— ¿Qué edad tenía?

JF — Cuatro años. Cuando se cae la denuncia contra la abuela, va contra mí, con el mismo delito.

— Es decir, que ella hizo una primera falsa denuncia, hubo un sobreseimiento, y lo volvió a hacer. ¿Cómo un juez puede tomar esto en serio?

JF — De todas formas, me parece correcto que se hagan todas las pericias necesarias para que desde la ciencia y la técnica se tenga un resultado contundente. Para eso hay estudios psicológicos y psiquiátricos, para eso está la cámara Gesell, lo que volvió a atravesar mi hijo en esta segunda causa. Y volvió a contradecir el discurso de la madre. “Yo lo quiero ver a mi papá, la quiero ver a mi abuela, no me hicieron nada. Mi mamá dice que me cuidaban mal”. Entonces empezaron a boicotear, a no llevar a mi hijo a las pericias oficiales. Presentando después pericias hechas sin el control de las partes por una institución deplorable, Salud Activa, que se ha hecho público cómo trabaja [N de la R: involucrada en el caso Ghisoni], intentando extender en el tiempo la imposibilidad de verlo. Porque lo que lograron estas dos denuncias, ambas falsas…

— “Los hechos no existieron”, dice textualmente el fallo.

JF — Sí, pero lograron tres años de extirpar a toda la familia paterna. Y en esos tres años, lo único que le queda al menor es la explicación de la denunciante. Ahí está el primer gravísimo error de la justicia, que no acompaña al niño en esa transición y éste queda a exclusiva voluntad de lo que la parte denunciante quiera explicarle. ¿Por qué de repente papá, mi abuelo, mi abuela, mis tíos no están más? Ahí empieza el daño. “Te abandonaron, no te quieren más, te cuidaron mal”. Entonces, no importa si la denuncia se demuestra falsa, porque lo que buscan es esa ventana en el tiempo para ir manipulando en la cabeza del menor qué es real y qué no. Pero no lo lograron entonces, y las dos causas penales se sobreseyeron principalmente por el discurso de mi hijo.

Rosario Abduch — Las ganó él.

— ¿Cómo era el vínculo con la familia paterna antes de que pasara esto?

RA — Superafectivo y continuo. Él venía a casa, se quedaba a dormir, lo pasábamos rebién. Cuando yo le decía: “Nos tenemos que ir, te llevo”. “No, me quedo un poquito más, ¿me puedo quedar un día más?” Esto está plasmado en un montón de fotos, que es lo único que tenemos de él. Se ve la alegría, los momentos compartidos, lo que para nosotros era eterno. Mi miedo es que con tantos años que pasaron, a él se lo hayan logrado borrar. A nosotros nos traspasaron el alma, nos arrastraron por el barro, nos prometió la justicia un montón de cosas que no cumplió. El doctor Atilio Álvarez, dándome la mano en su estudio, me dijo: “Señora, yo acá no recibo abusadores, yo sé cómo son ustedes. Usted tráigame el sobreseimiento en firme y yo le devuelvo al nene”.

Rosario Abduch, con su nieto J.G. en tiempos felices

— Cuando llevaron el sobreseimiento definitivo, ¿qué pasó?

RA — Nos dijo: “Ya tengo que revincular, voy a elegir la mejor institución”. Me acuerdo que se llamaba algo de Rosario...

JF — Sí, el del doctor Hugo Rosarios [N. de la R: Centro de Salud Mental Nº 1 “Dr Hugo Rosarios”]. La justicia se terceriza. O sea, la justicia civil te manda la restricción, desaparece toda la parte denunciada, y ese vacío lo llena exclusivamente la parte. El daño empieza en cómo le explican esa ausencia. La justicia se mantiene de brazos cruzados. Cuando llevás el sobreseimiento, tercerizan la revinculación.

RA — Él fue al estudio de Atilio Álvarez y le dijo: “Déjemelo ver, acá adelante suyo”.

JF — Para explicarle que no lo abandoné.

RA — Que lo seguimos queriendo, que seguimos luchando por verlo.

JF — No se hizo nada. Y cuando, con dos sobreseimientos, somos inocentes, la justicia terceriza en un centro equis de salud mental la posibilidad de revincular, ahí es cuando la otra parte recrudece la mala propaganda en contra nuestro. “Son todos malos, hay que tener cuidado, guarda…” Y entonces, por primera vez, en el 2017, habiendo empezado esto en 2013, mi hijo dice: “No”.

— “No quiero ver a mi padre”...

JF — “No quiero, prefiero que no...” Sin poder dar un argumento, un porqué. A un psicólogo le llega un menor con tres, cuatro años de estrés judicial, que se sienta en su consultorio y dice: “Yo prefiero no revincularme con mi parte paterna”. No se ponen a trabajar en averiguar de dónde viene ese rechazo. Yo les presentaba opciones: traigamos sus juguetes, que vuelva al espacio que fue su hogar hasta los cuatro años, para ver que todo ese mundo era real. Infinidad de opciones. No toman nada. A lo sumo, alguna foto. Y mi hijo con un compromiso con la parte materna difícil de romper, porque, “si yo ahora contradigo (a mi madre), ¿qué me queda?”

— “No hay alienación parental”, dicen. Pero sí la hay. El niño ve que desapareció toda una parte de su familia y depende exclusivamente de la otra. Se aferra, se produce una simbiosis y va asumiendo el discurso, en este caso, de la madre...

JF — Es lo que vimos en el 2017, por primera vez. Y hasta el día de hoy no pudimos sanar esa herida. Fuimos pasando por distintos centros de revinculación, y siempre era la misma dinámica, un niño cada vez más estresado, luego un preadolescente, repitiendo la misma postura. Tal vez estamos acá más que nada para decirle que no lo abandonamos. Me preocupa mucho porque la identidad de él está siendo construida desde una mentira.

El informe del primer centro de (no) revinculación: mencionan los indicios de manipulación del discurso del niño y de todos modos aconsejan no revincularlo con su padre

— Desde la idea de que fue abusado y abandonado.

JF — Que es gravísimo. No podés cargar un alma con ese peso cuando no es así.

— Cuando se cerró la causa penal, el fiscal pidió investigar a la madre por falso testimonio. Y el juez lo desestimó diciendo que les correspondía a ustedes demandar. ¿Por qué no lo hicieron en ese momento?

RA — El juez dijo que no era falso testimonio sino calumnia, y que eso nos correspondía a nosotros y no al Estado. En ese momento, tal vez por inexperiencia -jamás imaginamos estar en esta situación-, optamos por no hacer daño. Ir en contra de la mamá hubiera sido muy doloroso para el nene. Una vez más confiamos en la justicia. La jueza, la doctora (Maria Celia Garcia) Zubillaga, que jamás me recibió, tenía que actuar.

— Por un lado, estaban avalando una injusticia en contra de ustedes, por el otro, les decían: “Si protestan va a ser peor”. Una extorsión de la que la otra parte se sirve para hacer más daño aun.

RA — Las veces que yo, cuando cayó lo penal y ya no teníamos más restricción, pensé “vamos a buscarlo”. Lo vemos, le recordamos que lo seguimos amando. Pero el doctor Atilio Álvarez me dijo: “No lo hagan porque eso va a dar la posibilidad de que los vuelvan a denunciar”. Siempre pensando en el nene, en respetarlo, dijimos: “No hagamos nada que pueda ir en contra de sus sentimientos”. Hoy creo que fue un error, porque tal vez le hubiera demostrado a mi nieto que lo amamos, que lo estamos esperando, queremos mirarlo a los ojos sin rencor ni odio contra nadie, decirle: queremos que vuelvas a tener esa parte que te robaron.

JF — Es su derecho.

RA — Le quitaron el derecho a la verdad. El derecho a su identidad.

— El interés superior del niño no consiste en hacer lo que el chico dice. A cierta edad confunden realidad con imaginación, aceptan el relato de los adultos.

JF — Además, ¿qué dice?, ¿en qué momento? O sea, está mi hijo diciendo: “Yo no me quiero relacionar con lo paterno”, después de casi cuatro años de no vernos. Entonces tenés que entender que esa negativa es un agravio para sí mismo, aunque él no lo sepa.

Tras el cierre de la causa penal, el fiscal pide que se investigue a la madre por el delito de falso testimonio. El juez lo desestima

— Cuando decía “sí, quiero ver a mi padre” no era palabra santa.

JF — Ahí no lo escucharon.

— Es increíble que la justicia acepte el falso testimonio de la madre, y reiterado. Hubo una última evaluación, la del CIF, el año pasado. ¿Cuál fue el resultado?

JF — Que volvieron a ver la misma foto del 2017. Esto te da una pauta de cuál ha sido el discurso que mi hijo siguió recibiendo en todos estos años, porque cuando le vuelven a dar la palabra a la madre, a fines de 2023, repite el mismo discurso con el cual nos acusó y logró ese tiempo, esa herida. Nos han informado que eso configura un delito.

— Sí, porque sigue repitiendo lo que la justicia comprobó que es falso. Lo que no se entiende es el rol del juzgado de familia, que sabe que eso es falso. Y no hay que ser demasiado experto para ver la fabulación.

JF — En esta última evaluación, escuchan a los tres, y vuelven a decir lo mismo, que no están dadas las condiciones... Pero si no estás trabajando para que se den… Ingenuo o iluso, en 2016, cuando terminó la segunda denuncia, yo pensé que para septiembre más o menos, cumpleaños de él, o la Navidad, que es un momento muy importante para nosotros, la íbamos a compartir… Con esa idea, ¿para qué abrir una nueva causa?, pensamos. Y fue un gran error, porque tendría que haber habido ahí un límite.

RA — Es increíble la impunidad.

JF — Como si no tuviera registro. Pero no hay registro tampoco para la institución... Al juzgado le faltan herramientas diagnósticas, porque no podemos armar un Boca-River entre denuncias ciertas o falsas. Sería un grave error. Hay falsas y hay ciertas. Soy psicólogo y veo en mis pacientes cómo impacta la violencia o el abuso sexual. Es decir, tampoco me gustaría vivir en una Argentina donde se desestiman las denuncias. Lo que falta son herramientas diagnósticas en los juzgados para evaluar qué pasa en cada familia. No existe eso. Entonces, se termina optando por bandos. Yo soy de los que creen esto, yo esto otro, y se pierde la verdad de cada caso…

La habitación de J.G. en la casa paterna, todo está como era entonces, hace 12 años, cuando fue separado de su padre

RA — Dicen “no están dadas las condiciones”, que la misma justicia no se ocupó de generar. O sea, ellos debían mantener en mi nieto el discurso con el que él ganó el juicio penal. “Mi papá no me hizo nada, mi abuela no me hizo nada, venían al jardín y ahora no vienen más”.

— “Mi mamá no entiende”, dice también.

RA — “Lo digo y mi mamá no entiende”. Lo que más me duele es haber creído que la justicia iba a cuidar a este nene. No tenía más que mantenerle vivo el discurso de la realidad con la que él contaba. Pero permitieron que todo esto se difuminara en su cabecita, que se instalara una idea nueva. Le quitaron su identidad, su familia paterna, los momentos que vivía con nosotros.

— Y le implantaron falsos recuerdos que no son inocuos.

JF — Él tenía un conflicto de lealtades: para sobrevivir a esto necesitaba optar por un lado y ese era el lado con el que convivía, que supuestamente le decía la verdad. La justicia permitió que durante estos doce años se le instalara una mentira tan dolorosa. Y hoy la misma justicia dice: “El nene dice que no los quiere ver”.

— Es perverso.

RA — Es un crimen.

JF — Esto es una degradación del alma tremenda. Es decir, a mí no me sirve la penalización, la destrucción de la mamá de mi hijo. Me sirve que ella tenga contención, porque si elaboró eso en carácter de realidad, necesita ayuda para comprender qué ha pasado en estos años.

— A fines del año pasado la justicia dice “acá no se puede hacer nada”, el nene no quiere, y la jueza, chau, listo. ¿Qué se podría hacer a esta altura del caso?

JF — Abordar el núcleo familiar en conflicto, como grupo, para entender la dinámica vincular, qué está proyectando la madre sobre el menor, cómo ha vivido el menor este tiempo, qué puede recordar, qué tiene bloqueado… Para lograr sanar, que es poder decir “compartamos la vida”. Porque, ¿hasta cuándo va a ser esto? Yo tengo ganas de compartir alguna Navidad, hacer un asado con mi hijo, un viaje, ir a ver las ballenas...

Foster espera poder volver a compartir momentos con su hijo

— ¿Qué terapia tiene tu hijo en este momento?

JF — Desconozco qué contención tiene o no mi hijo. Pero cuando el Ministerio Público Tutelar, que en un tiempo fue la institución que intentó la revinculación, después de evaluar a la familia, le dice a la psicóloga: “Acá hay que trabajar en Julián para que él pueda deconstruir las premisas que tiene arraigadas como verdad”. Ella contestó: “No, yo no trabajo así”. Y uno se queda…. ¿Qué hago?

La indicación del Ministerio Público Tutelar: deconstruir las premisas arraigadas como realidad en el menor. Desarmar la manipulación

RA — O sea, el Ministerio Público Tutelar recomienda que el nene tenga una terapia donde pueda deshacer esa mentira en la que cree y reconstruir su verdad.

JF — Eso es superimportante, porque en todos estos años, mi hijo nunca relató escenas puntuales de nada, hasta el año pasado. Su negativa era conceptual. Y una cosa es la pericia en un lugar que no conocés, pero la terapia es un espacio en donde hay una transferencia, una confianza. Yo le pregunté a la psicóloga si él pudo transmitir escenas, algo...

— ¿Del supuesto abuso o de maltrato?

JF — Sí. Pero no. La negativa es genérica, “no, todo lo paterno, mejor no”.

— O sea, su negativa es síntoma del trauma: “De esto no quiero hablar”.

JF — Y el trauma es que de repente desapareció la mitad de mi identidad. Y lo único que tuve fue el discurso de mi madre. Yo, de los siete días de la semana, estaba seis con él, de los cinco días hábiles, cuatro lo iba a buscar al jardín, dos noches se quedaba a dormir en casa. De repente, todo ese mundo desaparece. Y la justicia no le da herramientas para lidiar con todo eso, se queda haciendo equilibrio. Después de cuatro años no aparece esta gente y se posicionó en “no, mejor no” y sigo mi vida.

J.G. con su padre y su abuela

— Lo tremendo es que se acepte una denuncia así como así. La primera ya era absurda. Pero la segunda lo supera todo.

JF — Inventó un secuestro. Inventa que yo me bajo del auto, le arranco al nene de las manos, lo subo al auto, me voy a casa, lo abuso y después de siete horas se lo devuelvo. Una escena completamente violenta. Pero en las pericias no aparece nada. Sin embargo con ese discurso logró tres años,

RA — La segunda vez, nos denuncia a los tres, incluyendo a mi marido, pero como a mí no puede denunciarme por lo mismo, me acusa de violencia hacia el nene, que lo empujé por la escalera, que lo quise ahogar en la pileta...

— Me contabas que vas al colegio a llevarle regalos.

RA — Voy todos los 23 de septiembre, en su cumpleaños. Llevo regalos, fotos y cartas. Siempre la respuesta de él es: no quiero verla, no quiero recibir esos regalos. Más allá de lo cruel y doloroso que es para nosotros, es tremendo para él. Porque ¿qué pasaría en su casa con todo un entorno que apoya la denuncia de su madre?

— En definitiva, la justicia ha convalidado una falsa denuncia.

JF — Yo creo que no se la juegan. Atilio Álvarez es el defensor de sí mismo. Nunca actuó más allá de lo justo y lo necesario para no tener quilombo, lo que menos quiere es un grupo de mujeres que le hagan un escrache. Entonces, para no quedar expuesto él, siempre dos o tres filas atrás.

— ¿Alguna vez pudiste hablar con la jueza?

JF — Hablé una o dos veces, pero lo mismo que nada. Esto que pasa en la justicia es grave, porque la familia y los vínculos son el pilar de una cultura y de una sociedad. Si las instituciones destinadas al cuidado de lo vincular están fallando, tenemos un grave problema.

— ¿Qué van a hacer de ahora en más?

JF — Teníamos planes con nuestra abogada que hasta el momento se están dilatando. Pensar caminos alternativos, porque ya no puedo seguir invirtiendo y creyendo en la justicia, pero no tenemos muy en claro... Sí teníamos en claro venir acá y poder hablar, poder decir “estamos acá y seguimos buscándote, jamás te abandonamos y estamos disponibles para conversar”.

— Es la alternativa que queda… Que algún día, cuando se emancipe de la madre...

RA — Que le haga ruido algo y diga: ¿será verdad todo esto? De todos modos, yo, como mamá de un hijo destruido y abuela de un nieto al que le están haciendo lo que le están haciendo, y habiendo comprobado que la justicia no hace nada, sería terrible decir cuelgo los guantes y espero.

JF — No es una opción.

RA — No es opción. Cuando hay tantas familias como la nuestra, que creyeron en la justicia y no tuvieron respuesta y que las destruyeron, porque esto destruye, yo no puedo colgar los guantes. Vivo pensando qué puedo hacer. Voy a seguir yendo al colegio. Algún día se va a cuestionar, se va a dar cuenta que no estamos yendo en contra de nadie. Los motivos que pudieron haber llevado a la mamá a hacer esto los sabe ella, pero lamentablemente me parece que creyó tanto toda esta mentira que ya se le hizo carne. ¿Cómo la movemos de ahí? Yo no quiero ir contra nadie. Quiero darle a mi nieto la vida que tenía y que le arrancaron.

JF — Colgás los guantes a la noche y a la mañana te los volvés a poner. Porque el amor es más fuerte, no te deja abandonar. Nosotros a los tres años ya estábamos sobreseídos. No tenemos ninguna causa. ¿Qué hacemos acá, doce años después, si no es por la verdad? Y porque esta verdad le tiene que llegar a mi hijo para que pueda crecer sanamente, con su identidad verdadera.

RA — Y que la justicia se dé cuenta de que no puede actuar así, no puede abandonar a una familia, no lo pueden abandonar a él, no pueden ser indiferentes porque son cómplices de una crueldad sin límites. ¿Hasta cuándo la justicia va a desamparar así todos estos casos de falsas denuncias, de daños terribles?

JF — Los vínculos que se van desarmando con la desidia de quienes deberían estar haciendo algo lastiman las vidas muy cruelmente. Y no es que me tocó el juzgado que falla. No vas a encontrar a nadie que esté conforme con cómo están funcionando las instituciones destinadas a cuidar la familia, el pilar de la sociedad, de lo vincular. El juzgado de Familia se está transformando en un coliseo donde se enfrenta a las familias, y el que llega primero, el que denuncia primero, viene con ventaja.

— Sí, porque además no se cumplen los plazos. Como mínimo el que denuncia primero consigue dos años de exclusión, poniendo trabas, desobedeciendo…

JF — Nosotros nos organizamos frente a esta locura, armamos Infancia Compartida y empezamos a escuchar tanto de madres como de padres, abuelos, abuelas, excluidos, casos que decís: “No, no puedo creer”.

RA — No es cuestión de darle prioridad a la perspectiva de género, acá tenemos que ver la perspectiva de infancia. Lo que importa son los chicos y nuestra sociedad, y la justicia no lo tiene en cuenta.

JF — Hay que trascender la cuestión binaria. ¿Por qué no ponemos la perspectiva en la infancia y a partir de ahí, buscamos la verdad caso por caso?

La entrevista completa

Lo que dijo el Defensor de Menores

Como fue reiteradamente aludido por la familia paterna de J.G., Infobae se comunicó con Atilio Álvarez, ya retirado de la Defensoría n°2 de Capital y que en estos momentos integra el comité de expertos que evalúa a los candidatos a dirigir la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Álvarez calificó el caso como “tremendo”, pero no admitió responsabilidad del Juzgado (Nacional de Primera Instancia en lo Civil n°10) ni de su defensoría en el fracaso de la revinculación del menor, cuyos intereses representaba él, con su padre falsamente acusado.

Para Álvarez esto fue fruto del “odio entre papá y mamá”.

Como señaló Rosario Abduch, Álvarez tiene la certeza de que ellos no son abusadores. Sin embargo, se resiste a hablar de “falsa denuncia”; fue “un sobreseimiento”.

Un obstáculo para la revinculación, dijo, fue que no siguieron el tratamiento en el mismo lugar, el que él recomendó -“el mejor”-, el citado Centro de Salud Mental n°1. Cuando se le hace notar que ese es el Centro que hizo fracasar la primera revinculación en 2017 y que tal vez sea por eso que Foster no quiso seguir ahí, subraya la expresión “por el momento”. Había que tener paciencia.

¿Cómo se iban a dar las condiciones? Con terapia, dijo, e insistió en que el caso era “insoluble por la actitud de las partes”, en una suerte de equilibrio que no existe en la realidad. De un lado hay una falsa denunciante, obstructora de vínculos. Del otro, un padre, toda una familia, excluida de la vida de un niño sin motivo alguno.

Ni con un sobreseimiento definitivo logró Foster que la justicia le devuelva a su hijo, mientras que las mentiras de la madre eran convalidadas por la inacción del juzgado.

Álvarez dice haberle dicho al padre: “Aguarde a que este nene gane autonomía, no baje la guardia”. Pero “él está cegado por la bronca”. “Si de entrada hubieran confiado en quien defendía al niño…”, dice, y asegura que resolvió infinidad de casos difíciles. “El señor (Foster) no entiende quién lo apoyó”. Asegura que ante cada informe negativo él, como defensor, insistía con la revinculación.

También dice que cuando él logró convencer al niño (una vez) de asistir a un encuentro, el padre no fue. “¿Por qué no fue?” “Al no ir a una entrevista no se pudo revincular”, dice, poniendo la entera responsabilidad en Foster.

“Un fracaso de papá y mamá”, reitera.

La explicación de Foster fue que no se lo notificó a tiempo. El encuentro era vía zoom, en 2020, y le enviaron un mail el día anterior, que él no llegó a ver. “¿Por qué no me llamaron? Fue tremendamente frustrante”, dijo.

Álvarez sigue explicando que todos estos años fueron de pelea por ver donde se hacía la revinculación: “El problema es que frustraron la revinculación terapéutica, si permanentemente discuten cada lugar, cada profesional…”

Cuando se le recuerda que las pericias psicológicas realizadas a la progenitora en el ámbito judicial arrojaron como resultado que la mujer es “portadora de un trastorno de personalidad con componentes histérico-paranoides, identidad psicosexual perturbada severamente y una calidad materno filial distorsiva”, con “indicios fehacientes de fabulación”, lo minimiza diciendo que la firma es de una perito de parte.

En realidad el informe es oficial y tiene dos firmas: la de María Elena Chicatto, psicóloga del Cuerpo Médico Forense Nacional, y la de la perito de parte puesta por el padre. La otra parte no quiso poner uno.

El informe psicológico de la madre. El juzgado de familia dejó al niño al exclusivo cuidado de la progenitora, pese a detectar “indicios fehacientes de fabulación”

“Son casos muy difíciles y uno lucha por revincular y a veces no lo logramos”, dice Álvarez. Con el último informe del CIF (octubre 24), agrega, “lo dejan a uno fuera de la cancha”.

Pregunta reiteradamente “¿por qué (Foster) no apeló? ¿por qué?”, en referencia a la sentencia de García Zubillaga.

Tal vez porque han sido 12 años de calvario y ya no cree en la justicia.