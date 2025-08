“Las madres no mienten”, “la alienación parental no existe” y otras mentiras de género derribadas por el caso Ghisoni

Pablo Ghisoni con sus tres hijos. Su ex indujo a los dos menores a denunciarlo por violencia y abuso. La justicia lo declaró inocente

Se cansaron de negarlo. Acusaron descaradamente de pedófilo -ni más ni menos- a todo el que exponía una falsa denuncia. El mismo epíteto dedicaron a todos los varones que batallan por recuperar el vínculo con sus hijos. Se autodenominaron “madres protectoras”, como si los padres no lo fueran. Apañaron a mentirosas seriales, abriendo el Congreso -y hasta el despacho presidencial- para cobijar a mujeres en guerra con sus ex para excluirlos definitivamente de la vida de los hijos.

La llamada “perspectiva de género” derivó en los tribunales en delito de autor: el varón es culpable por ser varón, y la mujer, si no es víctima absoluta, siempre tiene atenuantes.

Cuando en octubre de 2023, luego de pasar 2 años y 3 meses preso en una institución psiquiátrica y 6 meses en detención domiciliaria, Pablo Ghisoni fue absuelto en el juicio oral de la infame acusación hecha por su ex, Andrea Vázquez, de haber abusado sexualmente de sus dos hijos varones menores -el mayor siempre defendió al padre-, un grupo de diputadas -con Mónica Macha a la cabeza- y activistas feministas como Dora Barrancos, entonces asesora presidencial, se reunieron en la Cámara de Diputados para “arropar” a la denunciante y desafiar el veredicto de una justicia según ellas “patriarcal”. “Absuelto no es inocente” decían. En ese acto negaron la existencia de la alienación parental y de las falsas denuncias.

Andrea Vázquez en la Cámara de Diputados, luego de que la justicia absolviera a su ex, rodeada de diputadas que criticaron el fallo

Pero, a menos de dos años de eso, la realidad las desmintió rotundamente cuando Tomás Ghisoni, el hijo del medio, hoy de 20 años, pudo expresar que había sido manipulado por su madre cuando aún era menor de edad y que por eso había mentido al denunciar por abuso sexual a su padre.

La “madre protectora” bloqueó entonces al hijo “traidor” en todas sus redes. Además, le impide ver a su hermano más chico, Ignacio, que increíblemente la justicia sigue dejando a merced de la madre.

En 2019, cuando Andrea Vázquez se paseaba por los medios victimizándose y acusando de las peores cosas a su ex, el hijo mayor, Francisco Ghisoni, entonces de 18, publicó una carta cuyo título era: “Mi mamá, Andrea Vázquez, miente”.

Tomás Ghisoni, el hijo del medio, grabó un video para negar que su padre hay abusado de él y denunciar que su madre lo manipuló

Allí decía que crecer con su madre “siempre fue complicado”. Y contaba que, al comenzar los trámites de divorcio, “mi mamá empezó a limitar las visitas con mi papá”.

“Con el tiempo, empezó a obligarnos a mentir en declaraciones. Entre muchas cosas, teníamos que decir que no queríamos verlo. Ella nos decía exactamente qué decir y se aseguraba de controlar que lo dijéramos como ella quería. Nos mostraba cómo dibujar a la familia en los exámenes psicológicos y cómo dibujar a papá”, detalló.

“Así nacieron muchas declaraciones falsas: no es cierto que mi papá me empujó por las escaleras, ni que me pateó una botella en la cara, ni que tiró a uno de mis hermanos a la pileta”, seguía diciendo el joven.

Andrea Vázquez: sus hijos dicen que los obligó a declarar contra el padre

El mecanismo que usaba esta madre obstructora consistía en atacar o cancelar a todo el que no le siguiera la corriente. Lo hizo hasta con su padre, el abuelo de los chicos, cuando éste finalmente abrió los ojos y vio la realidad: también él fue blanco de una falsa denuncia de abuso. Y lo hizo con el hijo mayor. Vázquez lo niega rotundamente, pero Francisco grabó conversaciones. “Ella dice que jamás me acusaría de nada -escribió el joven-. Pero eso también es falso: un día apareció en la puerta del Colegio y me gritó: ‘abusador’, ‘por qué no te matás’ y ‘cómo vivís así’. Tengo conversaciones telefónicas grabadas y audios en los que me acusa falsamente de abusar de mis hermanos, me maltrata, me insulta”.

Esta es la transcripción de uno de los audios grabados por Francisco Ghisoni:

Hijo: “Cómo le vas a decir a Nacho que mi papá lo abusaba”.

Madre: “Yo no le dije nada, sorete mal cagado (sic), tu hermano declaró en una Cámara Gesell.

Hijo: “Él ni siquiera sabe qué significa abuso”.

Madre: “Tu papá va a terminar preso y vos sos cómplice”.

Hacer crecer a un hijo con la falsa memoria de que fue abusado no es precisamente un accionar digno de una madre protectora.

Francisco, el hijo mayor de Andrea Vázquez y Pablo Ghisoni, siempre defendió a su padre

Pablo Ghisoni, el padre falsamente denunciado, criticó el trato que dan a veces algunos comunicadores al tema: “No puede ser que venga alguien a los medios (a hacer una denuncia) y se lo trate como víctima, en vez de decir denunciado y denunciante, se dice victimario y víctima”.

Es un efecto del “yo te creo hermana”, dogma instalado por el MeToo.

Como ya no pueden negar la existencia de falsas denuncias, el siguiente paso es minimizarlas. Es una cantidad ínfima, dicen. Hay que distinguir lo que no se puede probar de la falsa denuncia, argumentan. Y así rechazan los sobreseimientos y absoluciones: el abuso y la violencia existieron aunque no se los pueda probar.

En realidad, hay un subregistro de la falsa denuncia por un motivo muy sencillo que explicó el propio Ghisoni: “Después de atravesar lo que yo atravesé, un proceso penal con detención, no te quedan ganas de nada, quedás arrasado, sin fuerzas, no querés ver más abogados ni pisar un tribunal”.

Consignas feministas teñidas de deformación de género. Todo varón que dice haber sido falsamente denunciado es un abusador que busca impunidad

Cualquiera que haya vivido el infierno de tener que defenderse por años en tribunales por delitos imaginarios compartirá el sentimiento de Ghisoni. Él no pensaba demandar a la madre de sus hijos, aunque le sobran motivos y pruebas. Pero en este caso, el fiscal Jorge Ariel Bettini Sansoni, titular de la Fiscalía N.º 1 de Lomas de Zamora actuó de oficio. Fue él quien demandó a Andrea Vázquez por la “posible comisión de los delitos de falso testimonio calificado, instigación al falso testimonio y asociación ilícita”.

Esta última calificación obedece a la convicción del fiscal de que detrás de la falsa acusación contra Pablo Ghisoni hubo una red de profesionales y ong, funcionales a la maniobra y que dieron sustento a la causa.

Ghisoni es más duro: “Detrás de todo esto hay una mafia de peritos y abogados, porque es muy difícil sostener tanto tiempo una mentira tan grande y evidente. Claramente hay un sistema y un núcleo de gente de la que ella se ha rodeado”.

Lo cierto -y lamentable- es que la mayoría de las falsas denunciantes quedan impunes: el progenitor perseguido, cuando recupera el vínculo con los hijos, ya no quiere más dolores de cabeza. Es la justicia la que debería actuar, como lo ha hecho ahora Bettini Sansoni.

Pablo Ghisoni, por las denuncias de su ex estuvo preso en un psiquiátrico más de dos años y luego varios meses en detención domiciliaria

Aunque muy espectacular, el caso Ghisoni no es el único. En Infobae, me he hecho eco de infinidad de casos, incluso de algunos que afectaban a madres; casos en los que la falsa denuncia estaba ampliamente probada, e incluso uno en el cual incluí el video de la manipulación de un menor por parte de una psicóloga de una de las ONG mencionadas por Ghisoni (Ver video al pie de esta nota).

Si las “madres protectoras” siguen negando esto no es por desinformación.

Este tema no es nuevo por otra parte. Ya en el año 2013, cuando Ginger Gentile quiso estrenar el documental “Borrando a papá”, que exponía la temática de padres excluidos de la vida de sus hijos por medidas cautelares injustificadas pero eternas, aparecieron los actores de este modus operandi que ya incidía en las causas en los Tribunales de Familia. La ONG Salud Activa -creada por psicólogos- fue a la justicia para impedir el estreno de la película.

Ante la denuncia de “violencia” -concepto que cada vez se amplía más-, rápidamente los jueces de familia dictan perimetrales, prohibición de acercamiento, y luego las causas se eternizan, los expedientes se mueven a paso lento, en parte por desidia, en parte por insuficiencia de recursos. Ese tiempo es aprovechado por la “madre protectora” para poner al hijo contra el padre, mediante mentiras, amenazas (más o menos sutiles), reproches, extorsión afectiva, etcétera.

El documental "Borrando a Papá", de 2013, ya mostraba el drama de las falsas denuncias

La asociación Infancia Compartida, que reúne a hombres y mujeres afectados por esta judicialización de los conflictos familiares, ha entrevistado a algunos famosos que de niños sufrieron alienación parental. Son testimonios estremecedores. “Si te vas con tu papá acá no venís más”; “yo estaba con uno y me hablaba mal del otro”; “me dijeron que mamá estaba muerta”; “me decían que mi padre era el lobo”; “procuraba no mostrar que también quería al otro para que no se enojaran conmigo”. Estas son algunas de las frases que dejan Damián De Santo, Cecilia Dopazo, Roly Serrano y Gastón Recondo al relatar su padecimiento infantil por la guerra que se libraron sus padres con ellos como rehenes.

“Borrando a papá” merece la calificación de documental porque deja pruebas de cómo opera la red de promoción y encubrimiento de las mujeres que usan a sus hijos en la guerra que le hacen a sus ex. Y dicho por ellas mismas. Es en esa película donde Liliana Hendel, actual titular de la Secretaría de las Mujeres de La Matanza, desarrolló su teoría de que la presunción de inocencia no vale para los hombres.

“Es difícil que una mujer invente que le pegaban, que pegaban a sus chicos, que él no le da dinero o cualquiera de las formas de violencia. Creo que los varones mienten”, sentenciaba Hendel en aquel documental del año 2013. Y luego, combinando ignorancia con impunidad, desarrollaba su tesis de por qué la ley no debe ser igual para todos: “Al revés de lo que sucede habitualmente que cualquiera es inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario, yo creo que en las situaciones de violencia de género, por la dimensión del problema, debe invertirse la carga de la prueba”. Por si no había quedado claro, abundaba: “Es decir, si yo digo que él es culpable, él es culpable hasta que demuestre lo contrario”. Miedo da.

Liliana Hendel y Andrea Vázquez

En el mismo documental, el abogado Juan Carlos Dietze decía: “Es fundamental recuperar el principio de igualdad ante la ley que implica no prejuzgar, no buscar explicaciones para las conductas de las personas según el sexo, porque eso es una violación a elementales reglas de convivencia humana”.

En “Borrando a papá”, dos integrantes de Shalom Bait, un Centro de Protección a las Victimas de Violencia Familiar, exponían el desprecio por los varones que reclaman ver a sus hijos y la justificación de la exclusión. “Hoy por hoy, yo prefiero una denuncia de violencia como medida cautelar que uno puede ir trabajándola y extendiéndola, a un juicio que de repente desde la ideología (sic) de que el papá es importante para el desarrollo del chico, termine cerrando la posibilidad de protección de la violencia”.

Esta frase es muy reveladora. Prefieren que un expediente se eternice en la Justicia de Familia, renovando las cautelares, a ir a un juicio en el cual hay que mostrar pruebas y existe el riesgo -para ellas- de que se demuestre la inocencia del padre excluido y se terminen las excusas para no revincularlo con sus hijos. O sea, prefieren mantener la presunción de culpabilidad, según Hendel, antes que tener que admitir la inocencia del denunciado.

Que el padre es importante para el desarrollo del niño no es una verdad sino una “ideología”, según ellas.

EXTRACTO DEL DOCUMENTAL “BORRANDO A PAPÁ”

Borrando a Papá - El sesgo de género en la Justicia de Familia

Otra referente de Shalom Bait dice: “Mientras los señores tienen tiempo y horas para dedicarse a hacer notas, y encadenarse frente a tribunales, hacer marchas en el obelisco y demás, las mujeres andan llevando a los chicos a terapia, yendo ellas mismas a terapia, yendo a las audiencias, levantándolos a la mañana para llevarlos a la escuela, haciendo las notitas de autorización, haciendo la tarea, comprando remedios, organizando cumpleaños, yendo a trabajar… me cansé”.

¿Todo eso autoriza a excluir al padre?; ¿cuidar a los hijos da derecho a la tenencia exclusiva?; ¿no tiene derecho a protestar un padre que es excluido de la vida de sus hijos sin motivo que lo justifique?

El abogado Dietze decía: “La perduración del conflicto, la intervención del Estado y la manutención de este estado de cosas hace que una enorme masa de personas vivan de conflictos que no se resuelven y los que pagan el pato son los chicos”.

Es lo que denuncia Ghisoni. Un modus operandi y una red de abogados, jueces, psicólogos, asistentes sociales, etc, que viven de este sistema. Pericias, supervisión de visitas, revinculaciones, el proceso no se termina más y le da de comer a muchos. Mientras tanto, hay “niños huérfanos de padres vivos”, como dice el ex juez de familia Mauricio Mizrahi, a quien el caso Ghisoni le da la razón pues lleva años dedicado a denunciar la alienación parental que las feministas adoran decir que no existe, citando a algún lobby internacional como sello de autoridad.

La alienación parental sí existe: es la manipulación de los hijos por un integrante de la pareja en su guerra con el otro. Lo que se desestimó es que se trate de un “síndrome”. “No es síndrome -decía Mizrahi en entrevista con Infobae-, la alienación parental no es un tema de la psicología tradicional individual. Es un problema relacional que deben manejar terapeutas familiares”.

Mauricio Mizrahi fue juez de familia durante casi 30 años y desde que dejó su cargo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Capital se dedica a difundir una problemática que muchos quieren negar pero es bien real: la del conjunto de tácticas y estratagemas que desarrolla un progenitor para dificultar o directamente impedir -sin causa justa- el contacto del otro padre con el hijo en común. Hay padres y madres víctimas de falsas denuncias de abandono, maltrato, violencia y hasta abuso, privados de ver a sus hijos mientras la justicia se toma años para dilucidar el caso y aun después de haber sido absueltos; progenitores que se niegan a acatar las disposiciones judiciales sobre visitas, revinculaciones o terapias familiares para impedir que se reanude el vínculo del hijo con la ex pareja. Estas son las situaciones de injusticia, dolor y daño psíquico que causa la alienación parental.

El ex juez de Familia Mauricio Mizrahi

“Se presenta la alienación parental cuando un hijo rechaza sin razones justificadas a su madre o padre como consecuencia de las acciones de descalificación, abiertas o encubiertas, promovidas por el otro u otra, de mala o buena fe, acciones destinadas precisamente a lograr ese rechazo -explicaba el ex juez-. Es una suerte de emprendimiento o cruzada, consciente o inconsciente, que lleva a cabo la madre o el padre alienante, manipulador o favorecido, con la finalidad de eliminar la presencia afectiva, psicológica y física del otro progenitor, padre o madre, en la vida del niño; para lo cual se utilizan diversas estrategias. El hijo se encontrará totalmente manipulado por uno de sus padres; seducido, captado y colonizado afectivamente y así, transformada su conciencia, se convertirá en portavoz del padre o madre excluyente”.

Leyendo las definiciones de Mizrahi se entiende mejor el caso Ghisoni: “El hijo es objeto de una instrumentación perversa y aparecerá incluido en la controversia de sus padres, haciendo suyo el conflicto existente entre ellos. Se borrará la diferencia entre padre o madre alienante y su hijo. Este repetirá su discurso, palabra por palabra. El niño estará instalado en una dependencia estructural exagerada y patológica con ese progenitor, quedando a su merced”.

Mizrahi aclaraba: “[Todo esto] no es una mera formulación o especulación teórica. Muy por el contrario, estas situaciones las he vivenciado personalmente cuando me desempeñé como Juez y nunca dejé de sorprenderme al comprobar estos procesos en las familias concretas judicializadas en las que me tocó intervenir”.

Por lo general, decía, “la motivación del progenitor que actúa de modo obstructivo es una herida narcisista abierta por la ruptura del vínculo de pareja”.

“En la alienación -agregaba- se involucra a otras personas: parientes, amigos, terapeutas, abogados, todos deben cooperar en la exclusión del ‘malo de la película’”, y entre las estrategias usadas, enumeraba: superponer actividades placenteras para el niño en los días y horarios en que debe ver al otro progenitor, ocultarle los gestos de cariños o buena voluntad -regalos, mensaje, aportes monetarios- del otro padre o madre; hablarle mal de éste; marginarlo de todos los eventos importantes en la vida del niño -cumpleaños, actos escolares, competencias deportivas-; involucrar al niño en el conflicto de pareja; e implantarle falsos recuerdos de situaciones desagradables vividas con ese otro progenitor”.

“Los niños son mucho más propensos que los adultos a la falsificación de la memoria -alertaba-. Hay que terminar con esa creencia indiscriminada en todo lo que verbalizan los niños. Está científicamente demostrado que los niños confunden con facilidad lo vivido, escuchado e imaginado”.

Mizrahi afirma que esto se debe a una interpretación exagerada del artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño que dice que éste debe ser escuchado. Se interpreta que hay que respetar la voluntad del chico. Pero, aclara el ex juez, la Convención tiene un comité que da la interpretación oficial y éste afirma que para que sea válida la escucha el chico debe hablar con libertad. Dice textual: “...que (el niño) no diga lo que quiere el padre o la madre sino que hable por sí”. Eso muchos intervinientes en los procesos de familia no lo tienen en cuenta. “El chico dice ‘no quiero ver a papá o a mamá’, con suerte lo citan otra vez o nada, y el psicólogo va a la computadora e informa eso”.

En noviembre de 2024 se realizó un Congreso sobre alienación parental y violencia familiar

También apuntaba a otra falla importante del sistema: “Por lo común, en las resoluciones judiciales, se tolera al psicólogo particular del niño” o al de los padres por separado. O sea que se avalan los tratamientos individuales, independientes y desconectados entre sí; todo lo cual lleva a que se afiance y consolide aún más la alienación parental, porque la herramienta para resolver estos graves conflictos es la terapia bajo mandato judicial”.

En el mismo sentido, en una jornada realizada en el Senado, la abogada Fátima Silva denunció una privatización de hecho de la justicia: “No voy a decir en todos los juzgados de familia, pero les diría que en un 70% nos están arrastrando a que decidan terceros –que no son parte de la Justicia– qué va a pasar en un expediente judicial”.

Explicó la operatoria de este modo: “En los expedientes tenemos informes técnicos forenses de peritos que son palabra autorizada. Más que informes son dictámenes periciales”. Pero ante un informe técnico que sugiere que hay condiciones para revincular (a un menor con el progenitor), aparece en los expedientes “no una pericia, sino un informe de psicólogo de parte, que contrata uno de los dos progenitores al que no le gustó la pericia forense técnica, y viene con ese informe privado: ‘Ay, no, el terapeuta del nene o de la nena dice que no es momento de revincular; no importa lo que diga la pericia forense, no es momento’”.

Una de las muchas convocatoria de Infancia compartida para poner fin a la perspectiva de género en la justicia y sustituirla por una perspectiva de infancia

Es inadmisible que los juzgados admitan pericias de parte y no hagan valer las oficiales. Es lo que hizo Andrea Vázquez: no llevaba a sus hijos supuestamente abusados a la pericia forense oficial y en cambio presentaba una realizada por su red de amigos. Esto se repite en infinidad de expedientes y a veces con ayuda de los mismos jueces como sucede en el caso Herran.

Cuando le pregunté a Mauricio Mizrahi por qué creía que había tanta resistencia a debatir estos temas, su respuesta fue: “La llamada ideología de género, o ideología woke, ha invadido gran parte de los espacios públicos; entre ellos el Poder Judicial. Se impone el fanatismo, el discurso del odio y la visión única; y entonces lo que rige es la política de la cancelación. Esta ideología afirma irracionalmente que los que invocamos la alienación parental pretendemos atacar a las mujeres y quitarles a sus hijos. Hoy basta hacer una denuncia para que el denunciado se convierta automáticamente en culpable y para que, sin pruebas, se cortan los vínculos entre padres e hijos. La imposición de la ideología de género en los tribunales, implica en muchos casos una violación grosera de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Mal que les pese a las “madres protectoras”, la justicia ha empezado a reconocer la alineación parental. Mizrahi citaba un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, que sostenía que el hijo estaba “atado a su madre por la manipulación”; “que lo que el niño verbalizaba no era auténtico”; por lo que el caso “puede calificarse de alienación parental”.

Mizrahi no se quedaba en el diagnóstico. Sugería soluciones: primero, “una nueva reglamentación de la ley de violencia familiar” para “dar un mayor sustento a los jueces para que no corten sin mayores miramientos los vínculos parento filiales y que, como mínimo, exijan la verosimilitud del hecho y acudan a caminos intermedios”, como por ejemplo, las visitas supervisadas entre padres e hijos.

Además, sugería una ley específica que “sancione severamente a los falsos denunciantes”. Finalmente, apuntaba a la responsabilidad de las autoridades el Poder Judicial, Corte Suprema (nacional y provinciales) y Consejos de la Magistratura, que deberían disponer la creación de más tribunales de Familia para atender la creciente cantidad de casos.

Muchos de estos casos son promovidos por personas que tienen un trastorno mental. De modo que hasta es posible que la madre protectora sea inimputable. No tienen la misma excusa sus apañadoras cuyas motivaciones son de índole ideológica pero también material.

Entrevista de una psicóloga con un niño al que quiere inducir a dar signos de trauma y miedo