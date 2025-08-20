Sociedad

“A los delfines se los ve en agua turbia”: se agrava la polémica por los animales abandonados en el Aquarium de Mar del Plata

El titular de la ONG que viralizó las imágenes del estado del predio dio más detalles de la situación en el acuario

La polémica por la denuncia por la presunta situación de abandono en la que se encuentran los animales del ex Aquarium de Mar del Plata no da tregua. Luego de conocerse que la intendencia de la ciudad balnearia hizo una presentación en la Justicia, se suma ahora el fuerte descargo que hizo la Fundación Fauna Argentina (FFA), la ONG que viralizó las imágenes del estado actual de las instalaciones del acuario y de las especies que todavía están allí.

A través de sus redes sociales, Juan Lorenzani, presidente de la FAA, habló luego de la controversia y dio detalles de lo que pudieron observar en el ex Aquarium. Además, hizo denuncias graves y hasta habló de malos manejos por parte de las autoridades ambientales.

“Con respecto a este tema, no tengo ninguna duda que no se ve bien el lugar donde están los animales. A los delfines se los ve en agua turbia, ese no es el color del mar, eso es producto de la proliferación de microalgas. Éstas se producen en piletas donde no hay circulación de agua. La acumulación de suciedad y materia orgánica en una pileta proporciona un ambiente rico en nutrientes para la proliferación de las mismas”, explicó Lorenzani.

“No mientan desde el acuario que está todo perfecto. No son personas creíbles, lucran con el cautiverio y los animales son moneda de cambio. ¿O lo hacen gratis?“, continuó el titular de la ONG, quien acompañó su posteo con las fotos de los animales y las piletas del acuario.

“En una de estas fotos se puede observar como tienen abandonado a un lobo marino en un rincón. ¿Está bien eso?, me pregunto. Lastimoso realmente. Se comunicaron conmigo algunas personas de Zoonosis asegurando que ellos no tienen especialistas en mamíferos marinos. Por lo tanto, el control que hicieron deja más dudas que certezas y no tiene valor", agregó.

Según la denuncia penal presentada por el Municipio, la situación de abandono incluye diez delfines, decenas de pingüinos, lobos marinos y lémures, según confirmó el secretario de Gobierno de General Pueyrredón, Mauro Martinelli.

En este sentido, Martinelli afirmó en radio La Red que el municipio propuso visitar el complejo al menos cada dos días para controlar la alimentación y el peso de los animales. Y apuntó: “Hoy los animales deberían estar en México, pero la Provincia de Buenos Aires (PBA), que es la autoridad de aplicación, no autorizó el traslado y no dieron ninguna justificación”.

La responsabilidad directa sobre la fauna recae en los titulares del Aquarium, pero también apuntó contra la gestión provincial: “Quien tiene la obligación de ocuparse de eso es la Dirección Provincial de Recursos Naturales, que es la autoridad de aplicación. Ellos deberían dar estas respuestas. Desde el municipio hacemos un control desde la parte comercial y seguridad, pero no somos la autoridad de aplicación”.

El dirigente explicó que el procedimiento se activó luego de que vecinos de la zona advirtieran en la noche del sábado sobre el supuesto deterioro de las condiciones de vida en el complejo, cerrado definitivamente desde marzo de 2022.

En ese sentido, Lorenzani continuó. “Todos se conocen entre ellos y entre bomberos no se van a pisar la manguera. En todos estos años de funcionamiento el Acuario tuvo muchas irregularidades, en donde las autoridades de fauna nunca dieron respuestas, denunció.

“Entonces que digan ahora que están bien; la verdad que no son creíbles para nada. Que bueno que en su momento le pudimos parar las capturas de orcas y delfines. Qué más pruebas del cinismo de esta gente, como el biólogo que sale a chamullar. ¿Te acordás? biólogo del delfín oscuro que te llevaron para recuperar y terminó siendo parte del show. Y se les murió al año. ¿Qué hicieron las autoridades con esto? Nada, porque son cómplices de alguna manera. Manga de truchos", concluyó.

De acuerdo a lo informado por Martinelli, la alerta llegó directamente al intendente Guillermo Montenegro, quien decidió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía de turno y solicitó una inspección ocular en el predio.

El Aquarium está instalado en terrenos privados pertenecientes a la familia Peralta Ramos, explicó el secretario de Gobierno. El cierre definitivo se produjo cuando, tras no alcanzar un acuerdo en torno al alquiler, se decidió cesar toda actividad el 31 de marzo.

Martinelli remarcó que los animales, al haber nacido y crecido en cautiverio, no pueden ser liberados y requieren cuidados específicos: “En la naturaleza no saben alimentarse ni comportarse, están acostumbrados a comer de la mano del hombre”.

El Aquarium de Mar del Plata alberga todavía a varias especies silvestres en un predio de propiedad privada que permanece cerrado al público desde 2022. Las autoridades municipales aguardan definiciones de la Provincia y del Poder Judicial mientras insisten con pedidos de información y peritajes, procurando que se garanticen los estándares de bienestar para todos los ejemplares.

La respuesta desde Aquarium

Por su parte, desde el excomplejo acuático publicaron un comunicado, donde se detalla: “A raíz de las denuncias que se hicieron virales en redes sociales sobre un supuesto abandono de los delfines y demás ejemplares que aún permanecen en Aquarium Mar del Plata queremos comunicar al público en general que actualmente en el lugar quedaron 24 empleados encargados del bienestar de los ejemplares que aún viven ahí. Profesionales a cargo, veterinarios, biólogos y cuidadores acuden todos los días cumpliendo su jornada habitual para el cuidado y alimentación de cada uno de los animales".

En cuanto a las dudas sobre la alimentación de las especies, puntualizaron que "el equipo de cuidadores procesa y suministra diariamente aproximadamente 160 kilogramos de alimento entre pescado, frutas y alimento balanceado que componen las diferentes dietas de los animales".

Y concluyeron: “Por otra parte, reiteramos que estos ejemplares, al haber nacido en condiciones controladas, no pueden ser liberados, ya que no se valdrían por sí mismos. El oceanario es controlado por entes de aplicación tanto nacionales como provinciales y no se realiza ningún movimiento de animales sin la autorización de estos. Ya se han trasladado más de la mitad de los animales del parque y los restantes esperan para su traslado aspectos administrativos, sanitarios, internacionales y logísticos".

