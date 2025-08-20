Sociedad

Boleto universitario en CABA: se aprobó hace nueve meses, pero el gobierno porteño aún no lo implementó

La medida fue votada en la Legislatura, incluso por el oficialismo. Permite a estudiantes del nivel superior que residan en la Ciudad viajar gratis hasta 96 veces por mes

Julieta Roffo

Por Julieta Roffo

Guardar
El boleto estudiantil alcanzaría a
El boleto estudiantil alcanzaría a residentes de la Ciudad con un ingreso máximo de, a diciembre de 2024, un millon y medio de pesos (Gentileza El dia)

“¿Y el boleto para cuándo?”. “¿Se sabe algo de esto?”. “¿Fue puro humo?”. “¿Cuándo se implementa?”. Las preguntas se apilan, con mayor o menos indignación y preocupación, en el perfil de Instagram de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Son estudiantes que quieren saber cuándo se va a implementar el boleto estudiantil para quienes asisten a universidades, terciarios e institutos superiores de la Ciudad. Es que el 12 de diciembre de 2024, hace exactamente 251 días, la medida fue aprobada por la Legislatura porteña. Pero el Gobierno de la Ciudad todavía no la puso en marcha.

En concreto, lo que el cuerpo legislativo aprobó a fin del año pasado fue que los estudiantes del nivel superior de instituciones públicas o subvencionadas al 100% que funcionan en la Ciudad cuenten de forma gratuita con 96 viajes mensuales en transporte público, con la condición de que no sean más de cuatro viajes diarios y siempre de lunes a sábados, días en los que hay clases.

El beneficio es para estudiantes que residen en territorio porteño y que, a diciembre de 2024, acreditaban un ingreso mensual que no superara los 1.500.000 pesos. Estudiantes que, al día de hoy, nueve meses después de la aprobación de la medida, siguen pagando la tarifa plena de colectivos, subtes, trenes y premetro en sus viajes para ir y volver de su casa de estudios.

No tuvimos ninguna respuesta por parte del gobierno. Pedimos reuniones y no respondieron las notificaciones. Nos movilizamos a Uspallata pero tampoco pasó nada. Y presentamos un amparo ante la Justicia, que dictó una medida cautelar para que finalmente se implemente el boleto. Pero sigue sin implementarse”, dice Priscila Vitale, estudiante de Psicología de la UBA y presidenta de la FUBA.

El boleto estudiantil universitario, un
El boleto estudiantil universitario, un reclamo de los estudiantes desde hace años, fue aprobado por la Legislatura hace nueve meses (@delfivelazquez)

En concreto, un fallo de la Justicia porteña instó al Gobierno de la Ciudad a implementar el boleto estudiantil a los estudiantes del nivel superior que cumplan los requisitos. Fuentes del gobierno porteño explicaron a Infobae que la medida judicial fue apelada en los tiempos previstos por el Poder Judicial. “La implementación de la medida presenta una considerable complejidad operativa ya que su instrumentación se encuentra supeditada a la cooperación y articulación técnica con las instituciones educativas involucradas”, describieron esas fuentes.

Según indicaron, el Gobierno solicitó a las instituciones educativas a las que asisten los estudiantes que obtendrían el beneficio que informen “con qué sistemas cuentan actualmente para registrar la matrícula estudiantil y gestionar la condición de regularidad académica de sus estudiantes”. Hasta ahora, sostiene la Ciudad, sólo respondieron la Universidad de la Ciudad y la Universidad de la Defensa.

“Después de que se pronunciara la Justicia, esperábamos que con el comienzo del segundo cuatrimestre universitario estuviera implementado el boleto. Pero seguimos esperando y pagando la tarifa plena”, dice la presidenta de la FUBA. Según describe, “hay muchos estudiantes que deciden en cuántas materias se inscriben o acumulan muchísimas horas en un mismo día de cursada porque entre el viático y la comida que se traen o se compran gastan mucho dinero”.

La diferencia entre no pagar el pasaje o pagar el boleto mínimo de colectivo -que, por kilometraje, no es el más frecuente- supera los 500 pesos por viaje. “El boleto estudiantil es una herramienta para garantizar el verdadero acceso a la educación pública. En ese sentido, creemos que es parte de la garantía de un derecho fundamental como es la educación. Hay muchos chicos que no pueden costear un pasaje que aumenta todos los meses, y que por eso se quedan sin acceder a la educación superior”, suma Priscila Vitale.

Infobae consultó a las fuentes del Gobierno porteño sobre la fecha estimativa de implementación de una medida que fue ampliamente apoyada en la Legislatura de la Ciudad, incluso por los integrantes de la bancada oficialista. “No hay fecha”, respondieron esas fuentes. A los estudiantes que preguntan “¿para cuándo?” por ahora sólo les queda seguir esperando.

Temas Relacionados

CABABuenos AiresGobierno de la CiudadBoleto estudiantilUBA

Últimas Noticias

Tras el caso en CABA, investigan una ola de envenenamiento de perros en Neuquén

Desde mediados de julio, se registraron entre 10 y 15 muertes de animales. Una situación de similares características se reportó este fin de semana en el barrio porteño de Las Cañitas

Tras el caso en CABA,

Encontraron un cuerpo de una mujer en un aljibe en Chaco e investigan qué fue lo que sucedió con ella

El cuerpo fue encontrado en un pozo de cuatro metros. Se esperan los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias del deceso

Encontraron un cuerpo de una

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

El hallazgo ocurrió en una zona rural de El Nihuil, en San Rafael. Los restos corresponden a más de una persona. En el lugar también hallaron un celular sin chip

Una pareja caminaba por un

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

El oficial Maximiliano Joaquín Gargiulo tenía 33 años y era integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local. Agonizó por 26 días. Dos hermanos fueron arrestados la semana pasada en Florencio Varela por encubrimiento. Buscan al autor del homicidio

Murió el policía baleado en

El video de la cita de la viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo

De 23 años, desde junio que está detenida en el penal de Ezeiza. La buscaban por un ataque a un hombre que conoció por una aplicación de citas

El video de la cita
ÚLTIMAS NOTICIAS
Emitieron una alerta roja de

Emitieron una alerta roja de Interpol para capturar a uno de los sospechosos por crimen de Milagros Basto en Córdoba

Tras el caso en CABA, investigan una ola de envenenamiento de perros en Neuquén

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

INFOBAE AMÉRICA
Polémica en el Malba, entre

Polémica en el Malba, entre dragones, acusaciones de plagio y discursos de odio

Joan Didion y el misterio de Linda Kasabian: el libro sobre la “Familia Manson” que nunca vio la luz

Spike Lee reúne a Denzel Washington y A$AP Rocky en una película sobre música, dinero y cultura urbana

La fascinante historia de los árboles y cómo su evolución modeló la vida humana

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

TELESHOW
Se conoció el video de

Se conoció el video de la agresión de Mauro Icardi a un hincha del Galatasaray: la reacción de la China Suárez en el conflicto

Aseguran que Gimena Accardi ya le había sido infiel a Nico Vázquez en 2018: “Él lo supo”

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”