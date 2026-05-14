Crimen y Justicia

Vecinas de Recoleta denunciaron que un hombre mata gatos y los cocina para personas en situación de calle

La denuncia, expuesta en Infobae al Mediodía, apunta a un cocinero que utilizaba falsas adopciones para sacrificar gatos y entregar preparaciones a personas sin hogar

Guardar
Google icon
Las denuncias revelan la existencia de al menos 16 gatos muertos y una posible monetización de videos en la deep web con imágenes de torturas

Un grupo de vecinas de Recoleta denunció a un hombre del barrio, a quien acusan de adoptar gatos, sacrificarlos y cocinar su carne para repartirla entre personas en situación de calle.

El acusado, Adriel S. C. O., es cocinero, tiene 27 años y es oriundo de Santa Cruz. Según los testimonios, utilizaba identidades falsas para ganarse la confianza de refugios y rescatistas, retiraba animales sanos y, en pocas horas, notificaba su muerte bajo pretextos idénticos.

PUBLICIDAD

Las denuncias, expuestas en Infobae al Mediodía, revelan una trama sistemática de engaños y maltrato, con al menos 16 víctimas confirmadas. Durante la transmisión, el equipo dialogó con las denunciantes y con el abogado Alexis Marrocco, quienes contaron cómo se gestó la investigación y cuál es el impacto legal y social de la causa.

El itinerario del horror: cómo operaba el imputado, según los testimonios

“La preocupación es total. Hay un presunto asesino serial de gatos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy no saben dónde está. Vivía en Microcentro, pero creen que pudo haberse fugado al sur, de donde es oriundo”, planteó Facundo Kablan al abrir el informe.

PUBLICIDAD

Según las denuncias, C. O. utilizaba su experiencia como cocinero y su vínculo con refugios para adoptar gatos, a quienes —según testigos— torturaba, asesinaba y, en algunos casos, filmaba para monetizar los videos en la deep web.

(Infobae en Vivo)
El acusado, Adriel S. C. O., usaba identidades falsas para retirar gatos de refugios y cometer presunto maltrato animal de manera sistemática (Infobae en Vivo)

Testigos afirmaron que Adriel preparaba croquetas de carne y las repartía en parroquias y entre personas vulnerables. “Todavía no hay confirmación de que esas croquetas estuvieran hechas con los animales que él adoptaba y luego mataba, pero sí está la denuncia”, aclaró Kablan.

Cuatro refugios de protección animal vincularon casos similares con el mismo patrón: el acusado se contactaba para adoptar gatos, los recibía en su departamento, y a las pocas horas avisaba que habían fallecido, siempre con una explicación idéntica: el síndrome del gatito desvanecido.

Gabriela, una de las denunciantes, contó: “En mi caso, era una gata con sus bebés. Él se ofreció como tránsito y cumplía los requisitos. Cuando llegué a casa, ya me había mandado una foto de la gata muerta. No me cierra que se haya muerto de repente. Los bebés también murieron después”.

Judicialización, perfil psicológico y vacío legal

El abogado Alexis Marrocco unificó las querellas de refugios y víctimas: “Estamos investigando uno de los casos más graves de maltrato animal de la historia argentina, no solo por la cantidad de víctimas, sino por la perversidad del imputado y cómo ocultaba los hechos”.

(Infobae en Vivo)
El abogado Alexis Marrocco calificó el caso como uno de los más graves de maltrato animal en Argentina por la perversidad y el ocultamiento de los hechos (Infobae en Vivo)

Marrocco contabilizó al menos 16 muertes y advirtió que podrían ser muchas más. “Vamos a querellar por todos los animales fallecidos y también representamos a la madre de un menor por lesiones y coacción”.

El hecho más grave, según Marrocco, ocurrió el 16 de enero, cuando C. O. quedó al cuidado de un niño de 10 años, torturó al gato familiar delante del menor y lo agredió cuando intentó defender al animal.

El informe psicológico en la causa describe al imputado con rasgos de “personalidad narcisista, manipuladora, sádica y maquiavélica”, compatibles con la denominada Tétrada Oscura de la personalidad. Esta constelación, según la literatura clínica, se asocia con ausencia de empatía, manipulación y riesgo elevado de violencia.

El caso reabrió el debate sobre la debilidad de la legislación argentina en materia de maltrato animal. “Hoy la pena va de 15 días a un año. Robar una bicicleta es más grave que torturar un animal”, advirtió Kablan.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Recoletagatosmaltrato animalpersonas en situación de calleBuenos Airescrueldad animalInfobae al MediodíaInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prisión preventiva para el hombre acusado de golpear y violar a su ex pareja en Pilar

Federico Balbuena seguirá detenido mientras avanza la causa por abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por violencia de género. Hasta ahora estaba alojado en una comisaría; con la preventiva dictada, podría ser trasladado a una unidad carcelaria

Prisión preventiva para el hombre acusado de golpear y violar a su ex pareja en Pilar

Entró a robar a la casa de una jubilada en La Plata, escapó con una planchita y lo atraparon: tenía once antecedentes

El delincuente tiene 24 años y fue identificado dos días después a partir de cámaras de seguridad y testimonios. Vivía a pocas cuadras de la casa de la víctima

Entró a robar a la casa de una jubilada en La Plata, escapó con una planchita y lo atraparon: tenía once antecedentes

Neuquén: dos niños se escondieron de asaltantes que robaban en su casa, escaparon y lograron pedir ayuda

Ocurrió el último domingo en el barrio Villa Farrel de la capital provincial. Los delincuentes fueron atrapados cuando intentaban fugarse a través de los techos de casas linderas

Neuquén: dos niños se escondieron de asaltantes que robaban en su casa, escaparon y lograron pedir ayuda

Misiones: una docente le robó la tarjeta de débito a una compañera, gastó 300 mil pesos y la atraparon

La captura de una maestra de Oberá ocurrió luego de que una colega denunciara consumos irregulares. La autora del hurto devolvió el plástico al bolso de su colega, quien dos días después advirtió el delito que había sufrido

Misiones: una docente le robó la tarjeta de débito a una compañera, gastó 300 mil pesos y la atraparon

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: un fiscal se peleó a los gritos con el defensor Oneto

El defensor de Leopoldo Luque objetó una pregunta del fiscal Ferrari y el juez Gaig volvió a advertirlo por su actitud. En la audiencia de este jueves están presenten Gianinna Maradona y Claudia Villafañe. A la tarde está previsto que declaren los imputados Luque y Díaz

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: un fiscal se peleó a los gritos con el defensor Oneto

DEPORTES

En medio de la polémica por los arbitrajes, la AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

En medio de la polémica por los arbitrajes, la AFA confirmó a las autoridades de las semifinales del Torneo Apertura

La selección de Francia confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial: la víctima de Argentina que se queda sin revancha

La decisión que le comunicó Otamendi al Benfica y revolucionó a los hinchas de River Plate

Ancelotti extendió su contrato con la selección de Brasil a 28 días del Mundial 2026: “Queremos más victorias”

Quiénes son los 8 jugadores del fútbol argentino que fueron incluidos por Néstor Lorenzo en la prelista de Colombia para el Mundial

TELESHOW

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

De la seriedad a las carcajadas: el blooper de Lorena Maciel que revolucionó la mañana en el noticiero

Rolo Sartorio, de La Beriso: “Hicimos lo imposible para que mi voz se despegue de la de Callejeros”

Pétalos de rosa, globos dorados y día de relax: la fiesta sorpresa de Alex Caniggia y Venezia para Melody Luz

La emotiva confesión de Pilar Smith sobre su última cirugía por un cáncer de piel: “Estoy sana”

INFOBAE AMÉRICA

La verdadera historia detrás de Poochie, uno de los personajes más odiados de Los Simpson

La verdadera historia detrás de Poochie, uno de los personajes más odiados de Los Simpson

“Generamos vínculos y aprendemos de líderes globales”: universidad peruana se suma a foro empresarial iberoamericano en México

Lo mejor de la literatura del Perú, país invitado de honor a la reciente Feria del Libro de Buenos Aires

Una ciudad alemana estrena un programa piloto que premia a turistas por recoger basura y adoptar hábitos sostenibles

Nicaragua: “Rosario Murillo no sobrevivirá en el poder a una muerte de Daniel Ortega”, afirma exguerrillera