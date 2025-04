Mendoza: una mujer encontró a sus cuatro hermanos después de 50 años de búsqueda

Pilar siempre supo que era adoptada.

Un accidente de tránsito, un hisopado y la historia de una mujer que llevaba medio siglo buscando su origen. Así comenzó el camino que derivó en el reencuentro de cinco hermanos biológicos en Mendoza, tras cinco décadas de separación. Se trata de la primera vez que el Registro Provincial de Huellas Genéticas de la provincia logra concretar un hallazgo mediante un examen de ADN.

“Siempre supe que era adoptada, pero al comienzo nadie me confirmaba nada. Era como un tema prohibido en la familia, con los amigos o vecinos. Nadie hablaba de nada”, relató Pilar Aquila. La mujer de 66 años vive en la provincia de San Luis, donde formó su propia familia, pero desde hace 50 años está buscando sus orígenes. Este miércoles logró el esperado encuentro.

La confirmación de sus sospechas fue posible gracias al Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de Mendoza, aunque su anhelo se había gestado hacía muchos años. Las dudas la impulsaron a sumarse en su momento a “Mendoza por la Verdad”, un colectivo integrado por padres que buscan a sus hijos sustraídos al nacer y por personas que intentan reconstruir su identidad de origen. Incluso, hace aproximadamente 15 años, se realizó un hisopado para dejar registrada su huella genética, aunque sin resultados.

Este miércoles logró el esperado encuentro con su familia.

“Ya en 2018 hice la denuncia en la fiscalía para intentar llegar a la verdad. Pero todavía no existía el banco de huellas de Mendoza”, agregó, en diálogo con Los Andes. La búsqueda de su identidad ya estaba casi abandonada cuando en diciembre del año pasado la historia dio un giro inesperado: finalmente, su hisopado dio match positivo con el de un infractor de tránsito en la provincia vecina.

“Me llaman por teléfono y me cuentan que había un match positivo entre mi huella genética y la de otra persona. Esa otra persona era este hombre, que había tenido un accidente de tránsito en estado de ebriedad. Y cuando le tomaron la muestra genética, saltó la coincidencia con mi muestra”, contó Aquila.

Tras cruzar datos, se descubrió que había más hermanos por parte materna: “Yo siempre he buscado a mi mamá para que me dijera por qué me dio en adopción. Es algo que nunca voy a saber, porque ella ya está muerta”, añadió la mujer, que se reunió con su familia biológica en la Casa de Gobierno provincial.

Se trata del primer hallazgo realizado con un examen de ADN, gracias al Registro de Huellas Genéticas provincial.

Se trata del primer hallazgo realizado con un examen de ADN, gracias al Registro de Huellas Genéticas provincial, aunque previamente el programa de Identidad Biológica ya había concretado otros siete encuentros.

Betiana, del grupo de los cuatro hermanos, contó en diálogo con Radio Nihuil que sus padres jamás les hablaron de la existencia de una quinta hija. Sospechan que Pilar podría ser fruto de una relación que su madre tuvo cuando era joven y soltera, sin embargo, nunca sabrán con certeza qué ocurrió, ya que ambos padres fallecieron.

Más de 50 años de dudas

Según contó al medio local, Pilar intuyó desde muy chica que era hija adoptiva: “Nunca recibí afecto de madre de parte de ella. Nunca me acarició, nunca me tuvo presente ni siquiera en los actos de la escuela”.

Cuando su familia le confirmó que sus sospechas eran ciertas, intentó reencontrarse con sus raíces a través de Gente que busca gente, un programa de televisión de los años 90 que se encargaba de reconstruir rompecabezas familiares.

“Empieza otra vida, vengo a entregar todo lo que en mi corazón tenía guardado durante tantos años", celebró la mujer.

Por su cuenta, a través de internet, logró identificar a primos segundos y terceros, pero seguía sin conocer el nombre de sus padres biológicos. Recién pudo hacerlo cuando se produjo el match con su hermano a través del hisopado.

“Hubo un cúmulo de sensaciones, de miedo, de alegría, de felicidad, de amor que estaba guardado en mi corazón porque toda la vida busqué. Hace más de 50 años que estoy en búsqueda y había dicho ‘no lo hago más porque a esta edad que voy a encontrar’”, expresó la mujer en un comunicado oficial.

Y agregó: “Empieza otra vida, vengo a entregar todo lo que en mi corazón tenía guardado durante tantos años. Quiero sumar, es decir, a mi familia de corazón quiero incluirla con la familia biológica”.

El programa de Identidad Biológica forma parte de la Dirección de Derechos Humanos.

Cómo funciona el Registro de Huellas Genéticas

El programa de Identidad Biológica forma parte de la Dirección de Derechos Humanos. La base de datos genéticos se utiliza principalmente para resolver cuestiones vinculadas a delitos, pero en este caso se aplicó para garantizar el derecho a la identidad. Los interesados se acercan al laboratorio, se toman una muestra y esta comienza a ser cotejada con una base de datos que ya cuenta con más de 500 voluntarios.

“Lograr la primera coincidencia a partir del Banco de Huellas Genéticas para nosotros es importante, ya que no solamente se encontró una persona sino a cuatro hermanos de línea materna. Queremos que la gente que tenga dudas sobre su identidad sepa que Mendoza es la única provincia que tiene por ley un programa en donde el Estado provincial busca reparar ese daño que se ha hecho y acompañar a las familias y a las personas en su búsqueda”, celebró Alejandro Verón, titular de Derechos Humanos.

Quienes tengan dudas sobre su origen pueden escribir a ddhh@mendoza.gov.ar.