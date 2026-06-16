Sociedad

¿Cuántos feriados y fines de semana largos quedan, según el calendario oficial 2026?

El esquema difundido por el Gobierno nacional incluye fechas inamovibles y trasladables, además de dos jornadas no laborables con fines turísticos, con impacto en la planificación de descanso, viajes y la organización laboral

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario oficial 2026 indica que quedan 7 feriados nacionales y 6 fines de semana largos después del 15 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el primer tramo del año, el calendario oficial todavía dejó varias fechas claves para quienes planifican descanso, viajes o actividad laboral. En 2026, además de los feriados nacionales, el Gobierno nacional definió días no laborables con fines turísticos, que pueden extender fines de semana y modificar la dinámica de trabajo según la decisión de cada empleador.

La diferencia entre feriados nacionales y días no laborables con fines turísticos está regulada por la Ley 27.399, que estableció el régimen legal de feriados en la Argentina y habilitó al Poder Ejecutivo nacional a fijar hasta tres (3) días no laborables con fines turísticos por año.

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Quedan 7 feriados nacionales y 6 fines de semana largos hasta fin de año, con dos “puentes” turísticos que pueden ampliar los descansos en julio y diciembre, según la decisión del empleador.

Cuándo es el próximo feriado después del lunes 15 de junio

El próximo feriado del calendario oficial es el sábado 20 de junio, por el Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano. Al caer en sábado, no genera por sí mismo un fin de semana largo para la mayoría de los trabajadores con esquema laboral de lunes a viernes.

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La siguiente fecha del cronograma es el jueves 9 de julio, Día de la Independencia. En 2026, ese feriado se encadena con el viernes 10 de julio (día no laborable con fines turísticos), lo que configura una ventana extendida de descanso de cuatro días para quienes no deban trabajar el “puente”: del jueves 9 al domingo 12 de julio, según el calendario oficial.

En ese punto aparece una diferencia que suele generar confusión en la organización familiar y empresarial: mientras el feriado nacional es de cumplimiento obligatorio, el día no laborable con fines turísticos queda a criterio del empleador. Por eso, el fin de semana largo de julio puede variar de acuerdo con la actividad, el convenio y la política interna de cada empresa.

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Proximo feriado: 20 de Junio

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

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Cuántos feriados quedan en 2026

Según el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional, después del lunes 15 de junio quedan 7 feriados nacionales en 2026 (entre inamovibles y trasladables), distribuidos entre junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.

  • Sábado 20 de junio (inamovible): Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio (inamovible): Día de la Independencia.
  • Lunes 17 de agosto (trasladable): Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre (trasladable): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre (trasladado): Día de la Soberanía Nacional.
  • Martes 8 de diciembre (inamovible): Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre (inamovible): Navidad.

A ese cronograma se sumaron los días no laborables con fines turísticos definidos por el Gobierno nacional para 2026: viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. Estos “puentes” no tienen el mismo alcance legal que un feriado: su aplicación queda a criterio del empleador y, si se trabaja, no corresponde pago extra.

un hombre y su mascota se preparan para hacer un viaje juntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El día no laborable con fines turísticos queda a criterio del empleador y no tiene el mismo alcance legal que un feriado nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Desde la segunda quincena de junio hasta el cierre de diciembre, el calendario oficial incluye 6 fines de semana largos después del lunes 15 de junio. Se forman por feriados nacionales y, en dos casos, por la combinación de un feriado con un día no laborable con fines turísticos.

  • 9 al 12 de julio: Día de la Independencia (inamovible) + viernes 10 (día no laborable con fines turísticos) (4 días).
  • 15 al 17 de agosto: San Martín (trasladable) (3 días).
  • 10 al 12 de octubre: Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable) (3 días).
  • 21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (trasladado) (3 días).
  • 5 al 8 de diciembre: lunes 7 (día no laborable con fines turísticos) + Inmaculada Concepción (inamovible) (4 días).
  • 25 al 27 de diciembre: Navidad (inamovible) (3 días).

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