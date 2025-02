Más de 20 provincias en alerta por tormentas y vientos: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

(Bloomberg)

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada mayormente nublada en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de mínima y los 26°C de máxima.

En tanto, mañana podrían registrarse chaparrones durante la madrugada, pero se espera que el resto del día continúe nublado. Las marcas seguirán en ascenso, alcanzando los 32°C por la tarde.

Según el pronóstico extendido, la próxima semana iniciará con temperaturas que oscilarán entre los 16° de mínima y los 30° de máxima, bajo un cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. El martes mantendrá condiciones similares.

Para el resto de la semana, se anticipa un leve ascenso en las temperaturas. El miércoles, los valores irán de 18° a 31°, mientras que el jueves tendrá una mínima de 21° y una máxima de 30°. Finalmente, el viernes se espera una jornada calurosa con temperaturas entre los 25 y 31 grados.

En Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero rige una alerta por temperaturas extremas (SMN)

Alerta por temperaturas extremas al interior del país

Tres provincias del norte argentino se encuentran en alerta por calor extremo hoy: estas son Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero, en donde rige una advertencia de nivel amarillo. “(Las temperaturas) pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, advierten desde el SMN.

Para este tipo de eventos, se recomienda:

Aumentar el consumo de agua y no esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día.

Prestar atención a los bebés, niños y personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, así como las comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Las provincias en alerta por tormentas y vientos (SMN)

Alerta por tormentas y vientos fuertes: 21 provincias afectadas

Son 21 las provincias que se encuentran en alerta hoy por tormentas. Las jurisdicciones más afectadas son Entre Ríos, la porción norte de Córdoba y las localidades santafesinas de Belgrano, Castrellanos, Las Colonias, San Martín, Garay, San Jerónimo y la ciudad capital, en donde el alerta es naranja.

El nivel amarillo se extiende por el sur de la provincia de Buenos Aires, el este de Río Negro, el sur de La Pampa, toda la provincia de Corrientes, gran parte de Misiones, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y San Luis, el noreste de Mendoza, el sureste de Formosa y San Juan y el sur de La Rioja, así como Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Las recomendaciones del SMN para estos casos incluyen no sacar la basura, retirar objetos que puedan bloquear el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que podrían caer. Se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, entre otras medidas de precaución.

Además, es importante mantenerse atento ante la posible caída de granizo e informarse con las autoridades pertinentes, así como preparar un bolso de emergencias.

La mitad sur de Santa Cruz y la totalidad de Tierra del Fuego esperan hoy fuertes vientos. “El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”, precisa el organismo sobre el alerta amarillo.

Se sugiere evitar realizar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades. También se debe preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.