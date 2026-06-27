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Vuelven las lluvias y llega una semana con mínimas de hasta 3 grados: el pronóstico del tiempo

Se esperan chaparrones durante el domingo en el AMBA. Además, la región de Cuyo se encuentra bajo alerta por vientos fuertes

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Un hombre y una mujer caminan bajo un paraguas negro en una calle adoquinada de Buenos Aires, en un día de lluvia intensa con charcos y edificios antiguos de fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los próximos días, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa jornadas con algo de nubosidad, temperaturas que descenderán hasta los 3 grados y lluvias durante el fin de semana.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el SMN prevé para este sábado una jornada fresca y estable, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 16. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones, por lo que las condiciones se mantendrán estables.

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El domingo, en cambio, volverá la inestabilidad. Se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 13, con chaparrones previstos desde las primeras horas del día y hasta la tarde inclusive. Hacia la noche, las condiciones mejorarán y el cielo permanecerá ligeramente nublado.

La próxima semana comenzará con un descenso de la temperatura mínima en la Capital Federal. Para el lunes se pronostica una mínima de 3 grados y una máxima de 14, en una jornada sin precipitaciones y con cielo apenas nublado.

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El martes y el miércoles las condiciones se mantendrán prácticamente sin cambios. En ambos días, las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados, con cielo algo nublado y un panorama meteorológico similar al del lunes.

El jueves continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 4 hasta los 12 grados.

Por último, el viernes, último día contemplado en el pronóstico del organismo, se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 14, bajo condiciones meteorológicas similares a las de las jornadas anteriores.

La región de Cuyo se encuentra bajo alerta por vientos fuertes
La región de Cuyo se encuentra bajo alerta por vientos fuertes (SMN)

La región de Cuyo bajo alerta

Este sábado, las provincias de Mendoza y San Juan se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Según el SMN, el área de la alta Cordillera experimentará vientos desde el sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

“El resto del área será afectada por vientos del sector oeste durante la tarde, rotando al sector sur en la noche y madrugada, con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”, advirtieron.

Las recomendaciones de seguridad son: evitar salir, asegurar aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el viento (como macetas, sillas y toldos), alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de postes, árboles, carteles o marquesinas y tener precaución al conducir.

El invierno

De acuerdo con el pronóstico trimestral del organismo, el centro y el norte de Argentina tendrán un invierno más tibio que el habitual, con mayor probabilidad hacia el Noroeste Argentino (NOA), que abarca provincias como Jujuy, Salta y Tucumán.

Eso no significa que no haga frío: el pronóstico refleja el promedio del trimestre completo, no cada día por separado. Un día de julio puede ser polar aunque la tendencia general del mes apunte hacia arriba.

El SMN aclaró que no descarta irrupciones de aire polar, especialmente al principio del invierno, que pueden bajar las temperaturas de forma marcada durante períodos cortos.

La Patagonia oriental y sur tendrá temperaturas dentro de los valores normales para la época, mientras que el sur del Litoral, el este de Buenos Aires y el oeste patagónico se ubican en una franja intermedia: normal o superior a lo normal.

Para seguir de cerca la probabilidad de que ocurran eventos de frío extremo puntuales, el SMN recomienda seguir el sistema de alertas diariamente.

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