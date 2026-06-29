Fiscalía salvadoreña inaugura el modelo de atención psicosocial en Santa Ana Centro

La Fiscalía General de la República abrió en Santa Ana Centro el Modelo de Atención Psicosocial para Personas en Condición de Vulnerabilidad. (Foto cortesía FGR)

El fortalecimiento de la atención a personas en situación de vulnerabilidad tuvo un nuevo avance con la apertura del Modelo de Atención Psicosocial para Personas en Condición de Vulnerabilidad en la Oficina Fiscal de Santa Ana Centro.

El acto inaugural estuvo encabezado por el titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, quien presentó el espacio como parte de una estrategia nacional orientada a ofrecer acompañamiento integral y trato digno a víctimas, principalmente mujeres, niños y adolescentes.

Según detalló la Fiscalía General de la República (FGR), la nueva sede en Santa Ana Centro se suma a las oficinas ya habilitadas en Santa Tecla en el departamento de La Libertad y San Salvador, ampliando la cobertura de este modelo que busca una atención humanizada y especializada. El espacio cuenta con instalaciones diseñadas para resguardar la privacidad y seguridad de quienes acuden a solicitar apoyo.

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La sede de Santa Ana Centro amplía la cobertura del modelo de atención psicosocial que la FGR ya habilitó en Santa Tecla y San Salvador. (Foto cortesía FGR)

Entre las áreas implementadas se destacan una Cámara Gesell, ludoteca, sala de circuito cerrado, clínica forense y consultorios de psicología, lo que permite abordar distintos tipos de necesidades sin exponer a las víctimas a procedimientos que las puedan afectar nuevamente.

De acuerdo con la institución, el equipo responsable incorpora a fiscales, psicólogos, trabajadores sociales, médicos forenses y otros profesionales capacitados para intervenir en situaciones de alta sensibilidad.

El objetivo es eliminar prácticas revictimizantes y garantizar un proceso de acompañamiento que favorezca la tranquilidad y la empatía. “Este modelo no solo responde a una necesidad urgente, sino que también es una promesa de un futuro mejor, en el que cada persona, independientemente de su situación, pueda acceder a un trato digno, justo y compasivo”, expresó Rodolfo Delgado durante la inauguración.

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Rodolfo Delgado presentó la nueva oficina fiscal como parte de una estrategia nacional de acompañamiento integral y trato digno a víctimas. (Foto cortesía FGR)

El proyecto fue posible gracias al respaldo de organizaciones internacionales y agencias de cooperación, entre las que se encuentran la Embajada de Canadá, AECID, ONU Mujeres, la Unión Europea y Ayuda en Acción. El fiscal agradeció este apoyo que permitió consolidar una estrategia enfocada en los derechos humanos y el bienestar de los sectores más vulnerables.

Las áreas integradas en la nueva oficina ofrecen espacios diferenciados, como la Cámara Gesell, que facilita la obtención de testimonios en condiciones adecuadas y la ludoteca, que brinda un entorno seguro para la niñez.

Además, la presencia de una sala de circuito cerrado con consultorios médicos especializados permite realizar evaluaciones forenses, acompañamiento psicológico de manera confidencial y respetuosa.

La FGR informó que el modelo de atención psicosocial busca eliminar prácticas revictimizantes y resguardar la privacidad y seguridad de las víctimas. (Foto cortesía FGR)

FGR implementó áreas especializadas para atención psicosocial a partir de 2024

La implementación del Modelo de Atención Psicosocial para Personas en Condición de Vulnerabilidad comenzó en 2024, cuando la Fiscalía General de la República habilitó el primer espacio en la Oficina Fiscal de Santa Tecla.

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Desde entonces, el modelo se ha extendido a otras sedes, siempre bajo la premisa de ofrecer una atención integral y de calidad. El diseño de estos espacios busca brindar tranquilidad y empatía a quienes atraviesan situaciones difíciles, además de erradicar procesos que agravan el daño sufrido.

El fiscal ha enfatizado la importancia de garantizar que ningún sector vulnerable quede excluido de este tipo de atención, reforzando el compromiso de la institución con la justicia y el respeto a los derechos humanos.