Guatemala a través de Gobernación impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura

El Ministerio de Gobernación de Guatemala impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura con un sistema de videovigilancia para monitorear la vía pública en tiempo real (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura, un sistema de videovigilancia que se instalará de forma paulatina en la cabecera departamental para monitorear la vía pública en tiempo real, prevenir delitos y reforzar la respuesta institucional ante hechos ilícitos y emergencias.

La iniciativa incluye un Centro de Monitoreo que funcionará en la Gobernación Departamental de Chiquimula, desde donde se recibirá la señal de las cámaras ubicadas en puntos específicos de la ciudad y se coordinará la actuación interinstitucional.

El plan se apoya en una cooperación entre el Estado y el sector privado, presentada por las autoridades como un eje para su puesta en marcha.

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El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda encabezó una comisión de alto nivel que viajó a la cabecera departamental para socializar el proyecto tecnológico con representantes de la iniciativa privada y autoridades locales.

En la delegación participaron el viceministro de Seguridad Estuardo Solórzano, el gobernador departamental Luis Compá y el director adjunto de la Policía Nacional Civil Héctor Prera.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura con un sistema de videovigilancia para monitorear la vía pública en tiempo real (Ministerio de Gobernación de Guatemala)

El centro de monitoreo operará desde la Gobernación Departamental de Chiquimula

Durante la jornada, Villeda sostuvo que la implementación de Zona Segura fortalecerá las capacidades de las fuerzas policiales para prevenir el delito y combatir la criminalidad.

También afirmó que el plan puede tener efectos en la economía, el desarrollo del departamento y el aumento de visitantes.

Después de la reunión, el ministro y su equipo inspeccionaron el área donde será habilitado el centro de monitoreo en la sede de la Gobernación Departamental. En ese recorrido, Villeda dio instrucciones para agilizar las acciones necesarias para la implementación del proyecto.

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La agenda oficial también incluyó una reunión con el alcalde de Chiquimula René Pinto y representantes del Concejo Municipal. Allí se presentó el proyecto de videovigilancia junto con otras acciones de seguridad ejecutadas por el Estado para proteger a los habitantes y fortalecer la seguridad en el departamento.

El Ministro de Gobernación de Guatemala presenta el proyecto Zona Segura en Chiquimula, que integra un sistema de videovigilancia para monitorear la vía pública en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La municipalidad donó un terreno para construir una nueva sede policial

En ese encuentro se formalizó la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Chiquimula al Ministerio de Gobernación. El espacio será destinado a la construcción de una nueva sede de la PNC.

Según lo expuesto por las autoridades, la nueva infraestructura busca ofrecer condiciones adecuadas para el trabajo de los policías asignados a mantener el orden público, la gobernabilidad y la seguridad en la región. La visita oficial también incluyó a los viceministros Roberto Solórzano y Kelvin Aguilar.

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La Gobernación Departamental de Chiquimula, presidida por Luis Compá, presentó la jornada como un espacio de coordinación entre el Ministerio de Gobernación, la Gobernación y las instituciones que integran el sistema de seguridad y atención ciudadana. El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es mantener presencia directa en el territorio, conocer las necesidades de la población y articular estrategias con mejores resultados.

Compá expresó su satisfacción por la visita de las máximas autoridades de la cartera y señaló que el trabajo coordinado entre el Gobierno central, las autoridades departamentales y las instituciones públicas es parte del esfuerzo para fortalecer la seguridad, promover la paz social y garantizar atención eficiente a las familias del departamento.

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Durante la jornada se abordaron temas vinculados con la seguridad ciudadana, la coordinación interinstitucional, la prevención de la violencia y la ejecución de medidas orientadas a construir un departamento más seguro, ordenado y con mayores oportunidades. Las autoridades también reiteraron su intención de mantener comunicación permanente con los distintos sectores del departamento.

Como parte de esa agenda, funcionarios del Ministerio de Gobernación y de la Gobernación Departamental realizaron un recorrido por distintas comisarías de la PNC para verificar el estado de las instalaciones y atender necesidades detectadas en el lugar. Entre las primeras medidas acordadas se definió apoyo inmediato para revisar y reparar el sistema de iluminación.

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La inspección de comisarías fue presentada como parte de una estrategia integral para modernizar y mejorar los espacios donde operan los cuerpos de seguridad. Las autoridades señalaron que mantener esa infraestructura en condiciones adecuadas es un requisito para ofrecer un servicio más eficiente y fortalecer la respuesta institucional ante las necesidades de la ciudadanía.