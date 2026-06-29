Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

El futbolista Claudio "Colo" Barco, con una camiseta de la selección argentina, sostiene un peluche de Plim Plim y otros objetos. Una bebé, identificada como su hija Gemma, se encuentra en un cochecito. El evento tiene lugar en la concentración de la selección nacional. Este contenido es un registro de tipo detrás de escenas.

La serie infantil Plim Plim y la canción “Abejita Chiquitita” aparecieron en la concentración de Argentina en Estados Unidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, a partir de un video que mostró a Gemma, la hija del futbolista Valentín “Colo” Barco, jugando con esos peluches en un gesto que volvió a exhibir la expansión internacional de una propuesta nacida en Latinoamérica.

La escena fue compartida en redes sociales por Yasmin Jaureguy, pareja del jugador de la Selección argentina. Gemma había nació en Francia en marzo de 2025.

PUBLICIDAD

La niña aparece jugando con Plim Plim y con “Abejita Chiquitita” mientras su padre formaba parte de la concentración argentina en Estados Unidos. Esa aparición fue leída por los impulsores de la marca como una confirmación de que su contenido logró instalarse en la vida cotidiana de familias hispanohablantes dentro y fuera de la región.

El Colo Barco sonríe mientras sostiene un muñeco de Plim Plim y una caja de juguetes en la concentración de la Selección

Cabe destacar que “Abejita Chiquitita” se consolidó como un fenómeno que atraviesa fronteras, idiomas y generaciones. En esa misma línea, vinculó su presencia en la concentración de la selección con la expansión del proyecto desde YouTube hacia espectáculos en vivo, juguetes y productos distribuidos en hogares de distintas partes del mundo.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Guillermo “Tita” Pino, creador de Plim Plim, expresó: “Nos llena de alegría ver que Plim Plim también forma parte de momentos tan especiales en la vida de quienes llevan la camiseta argentina por el mundo. Le deseamos lo mejor al Colo Barco, a Gemma, a Yaz y, por supuesto, a toda la Selección en este nuevo desafío mundialista”.

Plim Plim se trata de un contenido educativo y de entretenimiento dirigido a niños en edad preescolar. Su protagonista es un superhéroe cuyo propósito central consiste en transmitir valores y hábitos positivos.

PUBLICIDAD

Ese universo narrativo está integrado por los personajes Nesho, Bam, Acuarella, Mei-Li, Hoggie, Tuni y Wichi, junto con la maestra Arafa. A través de esas figuras, la serie desarrolla aventuras enfocadas en situaciones de la vida cotidiana.

El futbolista argentino Colo Barco sonríe mientras muestra la Abejita Chiquitita a su hija Gemma, sentada en un cochecito en la concentración de la selección.

La propuesta fue descripta además como un formato visual y musical que impulsa el aprendizaje lúdico y activo. Entre sus objetivos, el material enumeró el estímulo del movimiento físico, el desarrollo social y emocional, la creatividad y la curiosidad en niños y adultos.

PUBLICIDAD

En esa caracterización, la marca señaló que su trabajo se apoya en valores positivos, hábitos saludables, música y entretenimiento con propósito. También afirmó que busca ofrecer experiencias que inspiren el juego, el aprendizaje y el desarrollo emocional de las primeras infancias en cualquier lugar del mundo.

Momento histórico para el Colo Barco: 27 de junio de 2026, debuta en un Mundial ante Jordania; acá el momento en que fue reemplazado por Lio Messi en el estadio de Dallas (Foto: REUTERS/Issei Kato)

“No sabía quién era el colo”

Valentín Barco atraviesa su primer Mundial como parte de la selección argentina y lo hace acompañado por su pequeña hija Gemma y su pareja,Yazmín Jaureguy.

PUBLICIDAD

El futbolista El Colo Barco sonríe mientras sostiene un muñeco de Abejita Chiquitita junto a su hija Gemma en la concentración de la Selección argentina.

Recientemente, la modelo brindó una entrevista en la que contó detalles sobre la relación con el mediocampista. Reveló cómo fue el comienzo de su historia juntos, la primera cita y el proceso de dejar su vida en Buenos Aires para acompañarlo en su carrera por Europa.

“No sabía quién era el Colo”, reconoció sobre el primer encuentro con el volante de laScaloneta, en una reunión de amigos en 2023. “Me invitaron a una juntada, él tenía otros amigos, pero teníamos amigos en común. Y fui y estaba él”. La modelo recuerda que, mientras los amigos de Barco vestían ropa elegante, él optó por jogging, ojotas y medias.“Esa fue mi primera impresión. Dije: ‘¿Y este chico? ¿Qué onda?’”, contó a la revista GENTE.

PUBLICIDAD

Yaz Jaureguy expresa su respaldo a la selección argentina de fútbol al lucir la camiseta albiceleste con el dorsal 8 y una gorra de la AFA.

Después de ese encuentro, apenas cruzaron palabras. “Me fui con mis amigas a bailar y nada, pero después me escribió”, relató. El contacto continuó por redes sociales. “Me escribió por Instagram y ahí empezamos a charlar. Entonces yo empecé a ver el perfil, quién era y demás. Y bueno, obviamente, me di cuenta de que jugaba en Boca”.