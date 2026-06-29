La desgarradora reacción de los jugadores de Japón tras el gol de Brasil que los eliminó del Mundial

EL LAMENTO DE LOS NIPONES



Japón cayó en los descuentos del partido, que comenzó ganando, y las lágrimas se apoderaron en el equipo asiático.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pyrGCCNS1V — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Brasil avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Japón en Houston, con un gol de Gabriel Martinelli en el último minuto que evitó el tiempo extra. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti remontó el marcador después de irse al descanso en desventaja y tras un desarrollo en el que los asiáticos impusieron las condiciones. El combinado dirigido por Hajime Moriyasu se quedó con las manos vacías luego de un esfuerzo descomunal y los jugadores dejaron una imagen desoladora una vez consumada su eliminación.

El pase lo definió una jugada iniciada por un error defensivo japonés: Bruno Guimarães asistió a Martinelli, quien quedó mano a mano y definió de manera perfecta ante la salida de Zion Suzuki para sellar el resultado. La conversión a los 95 minutos llegó en medio de un lapso del partido en el que no había situaciones de peligro y, tras seis de adición por parte del árbitro principal, el duelo se encaminaba a la definición en el tiempo suplementario.

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Mientras los brasileños celebraban su clasificación a los octavos, las cámaras captaron a varios futbolistas japoneses llorando. Al que más afectado se vio fue a Ao Tanaka, quien perdió la pelota en la salida que terminó con el 2-1 definitivo para los sudamericanos. Kaishu Sano, autor del tanto de los asiáticos, Koki Ogawa y Keito Nakamura, fueron otros de lo más conmovidos. Luego de algunos minutos, el plantel asiático, incluido el entrenador Hajime Moriyasu, se acercó a los fanáticos para realizar reverencias.

Uno de los momentos más peculiares se vivió en las gradas del estadio en Houston. Mientras los aficionados brasileños festejaban la clasificación, un hincha de Japón explotó de bronca rodeado de los sudamericanos. Incluso, una persona lo tapó con la bandera verdeamarela.

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LA BRONCA DE ESTE HINCHA JAPONÉS, RODEADO DE BRASILEÑOS EN LA TRIBUNA.



INCREÍBLE MOMENTO, JAJAJA. 🇯🇵😳🇧🇷 pic.twitter.com/XEtyMhSfqy https://t.co/sNQd9fQ9Qs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 29, 2026

Japón se había puesto en ventaja a los 28 minutos con un remate rasante de Kaishu Sano, tras interceptar un pase al medio de Danilo y avanzar desde la mitad de la cancha hasta la frontal del área. En el primer tiempo, el equipo de Hajime Moriyasu sostuvo el 1-0 con un bloque defensivo que resistió a una Brasil con posesión, pero con dificultades para desequilibrar por las bandas.

En el complemento, Brasil encontró sus mejores pasajes con centros al área y exigió a Zion Suzuki, que respondió con una atajada destacada, mientras que Takehiro Tomiyasu despejó una pelota sobre la línea. Segundos más tarde, Casemiro apareció en el segundo palo para encaminar la remontada de la Canarinha, que se consumó con el tanto de Gabriel Martinelli a los 95.

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Brasil llegó a esta instancia como primero del Grupo C con siete puntos, luego de empatar 1-1 con Marruecos y vencer 3-0 a Haití y Escocia. Del otro lado, los asiáticos avanzaron de ronda como segundos de la zona F: sumaron cinco puntos tras golear 4-0 a Túnez e igualar 2-2 con Países Bajos y 1-1 ante Suecia. En octavos, la Verdeamarela se medirá con el ganador de Costa de Marfil-Noruega, partido previsto para el martes 30 de junio a las 14:00 (hora argentina). Ese cruce de octavos se jugará el domingo 5 de julio a las 17:00 en Nueva Jersey.

Japón fue uno de los equipos que más expectativa generó en la previa de la Copa del Mundo. Tras su participación en Qatar 2022 en la que venció a España y Alemania en grupos —cayó en octavos por penales contra Croacia—, replicó importantes resultados durante su preparación previa a la edición de 2026: goleó 4-1 a los teutones en Wolfsburgo, se impuso por primera vez en su historia sobre Brasil por 3-2 en un amistoso y le ganó a Inglaterra en Wembley, además de obtener su boleto como el mejor equipo de las eliminatorias de la AFC.

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LAS IMÁGENES DE LOS JUGADORES DE JAPÓN TRAS LA AGÓNICA ELIMINACIÓN CONTRA BRASIL EN EL MUNDIAL 2026

Los segundos siguientes al gol de Martinelli (REUTERS)

Los jugadores japonenses se consolaron entre sí (REUTERS)

El dolor de los japoneses tras la eliminación (REUTERS)

Japón se quedó con las manos vacías en el Mundial (REUTERS)

La reverencia de los jugadores a los hinchas (REUTERS)

Ao Tanaka fue el más afectado (REUTERS)

Keito Nakamura, otro de los más conmovidos (REUTERS)

Los jugadores frente a los hinchas japoneses (REUTERS)

Los japoneses se retiraron cabizbajos (REUTERS)

La desgarradora imagen de los jugadores en la salida de la cancha (REUTERS)

El entrenador Hajime Moriyasu frente a los hinchas de Japón (REUTERS)

El dolor de los hinchas (REUTERS)

El llanto de Ao Tanaka por su error que derivó en el 2-1 final (REUTERS)