La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Darío Barassi relató cómo la desafinación de su hija lo llevó a evocar su niñez y a homenajear a su mamá, fallecida en 2023 (Instagram)

Pese a que el humor y las risas suelen ser protagonistas en su vida pública, Darío Barassi no duda en mostrar su costado más íntimo y sensible, especialmente cuando se trata de su familia. Este último fin de semana, el conductor compartió con sus seguidores de Instagram una reflexión nacida luego de asistir a la misa dominical junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y su hija menor, Inés María. El posteo, acompañado de imágenes de la pequeña y de recuerdos propios de la infancia, se convirtió rápidamente en un testimonio de amor y memoria familiar.

En su relato, Barassi contó: “Hoy fuimos a misa con Lu y la enana menor, quien ha sido dotada de una infinidad de herramientas, dones, gracias y dotes. Pero hay uno que peca por su ausencia, el oído”. Con su característico sentido del humor, describió cómo Inés desafina cada vez que están en la Iglesia. “Mi morocha no canta solamente mal, tiene menos oído que yo, no sigue una melodía, inventa frases y por momentos se pone áspero escucharla entonar. Jajaja te amo Inés. Igual a ella era mi vieja”, comentó.

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El conductor no tardó en vincular la anécdota con los recuerdos de su propia infancia y de su madre, quien falleció en noviembre de 2023. “Los domingos a la tarde noche en la catedral de San Juan aún se escuchan los alaridos pocos felices de mi madre. Yo me moría de vergüenza porque no clavaba una nota, una armonía. Eso sumado a la depre típica del domingo hacían un combo inolvidable. Todos miraban como diciendo:’¿No querés evaluar cambiar de religión?’. ¡Qué hdp madre!”, escribió Barassi, mezclando la nostalgia con el humor.

La hija menor de Darío Barassi, Inés María, sonríendo mientras sostiene un puñado de hojas secas entre sus manos

La publicación sumó aún más ternura cuando relató un episodio reciente: “Hoy la china se soltó y cantó su hit roxaaaana roxanaaa (osana, osana) a puro pulmón y pasión. Entre carcajadas silenciosas, ternura extraña y un poco de calor por la sinfonía dolorosa que generaba su voz, me acordé de la vieja. Tienen una mirada parecida y yo con eso era feliz, pero ahora resulta que los dotes artísticos también están en la genética y ya lo empiezo a sufrir”.

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Barassi cerró el posteo con una declaración de amor: “Enana te amo tanto, sos única y especial. Amor de mi vida. Vieja te extraño siempre, pero acá estás, en el aire, en la mirada de la china y desafortunadamente también en el roxanaaa roxaaaana. ¡Feliz domingo, amigos!”.

La hija menor del humorista caminando por el exterior de una iglesia de piedra, donde asistió a misa junto a su padre

Junto a las palabras, el conductor subió varias imágenes: una de su hija Inés, sonriente y jugando con hojas secas; otra de la pequeña corriendo junto a una pared de piedra y, finalmente, una foto de su infancia al lado de su madre. Esta última imagen sirvió de excusa para profundizar en los recuerdos y describir con detalle aquel momento, donde dejó en claro que los dotes líricos de su mamá fueron heredados por su hija.

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Y de esa manera, el humorista volvió a homenajear tanto su infancia como a su madre, a quien también había recordado en mayo pasado. “La foto me da mucha ternura y melancolía. Ese era el living de mi casa de piedra natural y mucha madera, impecable y brillante siempre. El teléfono a rosca que es una reliquia y mi autito policía atrás”, escribió en ese entonces.

Barassi no dejó pasar la oportunidad de reírse de sí mismo: “La camisa no puede más de ondera, así era y así soy. La torta era de los ositos cariñosos, así de virgo era, así soy hoy. Me vuela la cabeza el parecido físico con mi morocha pequeña, y hay algo de la mirada de mi vieja que también me recuerda a la peque del hogar”.

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Además, Barassi sumó una foto retro junto a su madre, a quien recuerda con cariño en cada oportunidad que se le presenta (Instagram)

El homenaje a su madre es una constante en la vida pública y privada del conductor. En mayo pasado, Barassi había viajado a San Juan y visitado la tumba de su mamá. “Venir a San Juan es venir a vos, vieja. Hoy el Coco me hizo llegar esta foto y dije me hago un ratito y voy a sentarme en Ullum con vos”, compartió en esa ocasión, haciendo referencia al emblemático dique de la provincia, un refugio emocional para él.

Las publicaciones de Barassi, lejos de la exposición forzada, se convierten en un espacio donde el recuerdo y la cotidianeidad dialogan sin filtros. Entre anécdotas familiares, guiños a la infancia y declaraciones de amor, el conductor reivindica la memoria de su madre y celebra el presente junto a su hija menor, en una trama de vínculos, risas desafinadas y emociones que atraviesan generaciones.

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