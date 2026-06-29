Deportes

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

El hijo mayor del crack rosarino no pudo ver a su padre en el triunfo ante Jordania, pero se consagró en un torneo internacional Sub 14 en Punta Cana

Guardar
Google icon
Thiago Messi - Inter Miami
Thiago Messi con el trofeo tras el título conseguido en Punta Cana (Crédito: Inter Miami Academy)

Thiago Messi fue campeón con la Sub 14 de Inter Miami en el MIC Football Punta Cana 2026, mientras Lionel Messi jugaba con la selección argentina ante Jordania en Dallas, una coincidencia que explicó por qué el mayor de sus hijos no estuvo en la tribuna y confirmó otro título en su recorrido por las juveniles del club de Florida.

El torneo se disputó del 24 al 29 de junio en Punta Cana, República Dominicana, y reunió a 103 equipos, más de 2.000 jugadores y más de 250 partidos. En esta segunda edición participaron conjuntos masculinos y femeninos de las categorías Sub 12 a Sub 16, con representantes de 20 países.

PUBLICIDAD

La imagen que compartió Antonela Roccuzzo desde el estadio de Dallas instaló la pregunta sobre la ausencia de Thiago. La respuesta estuvo en el Caribe: el hijo mayor de Messi competía con su equipo y terminó la semana con una vuelta olímpica. Su padre juega en el equipo principal de Las Garzas desde mediados de 2023.

Thiago Messi - Inter Miami
La celebración del Inter Miami ante el título obtenido por su equipo Sub 24 (Crédito: Inter Miami Academy)

En la final de la categoría Sub 14, Inter Miami venció 3-0 a GOT FC, también de Estados Unidos, con goles de Roger Llaurado, Yohanne Calixte y Elías Eleazar. El equipo ya había compartido grupo con ese mismo rival y cerró el certamen con una campaña dominante.

PUBLICIDAD

El título en Punta Cana se sumó a otros logros de Thiago Messi en las divisiones formativas de Inter Miami. En 2024 ganó la Weston Cup en la categoría Sub 12 y repitió en 2025 en Sub 13.

También en 2025 se quedó con la Dreams Cup, un torneo internacional disputado en el Florida Blue Training Center. En mayo de este año volvió a celebrar en esa misma competencia, organizada por el propio Inter Miami, con Lionel Messi en la tribuna junto a Luis Suárez, cuyo hijo Benjamín integra el equipo.

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina ante Jordania
El posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina ante Jordania (@antonelaroccuzzo)

A partir de los 13 años, los planteles juveniles comienzan a competir en la MLS Next, el torneo oficial de divisiones inferiores de Estados Unidos y Canadá. En las finales de esta temporada, disputadas en Salt Lake City, el equipo de Thiago fue subcampeón tras perder 3-2 ante Orlando City.

En esta última consagración, ni Lionel Messi ni Antonela Roccuzzo pudieron acompañarlo. El capitán argentino estaba afectado a su compromiso con la selección y Antonela permaneció en Dallas con Mateo y Ciro, mientras Thiago cerraba el torneo con otro título en República Dominicana.

El conjunto de Thiago, que cumplirá 14 años el 2 de noviembre, integró el Grupo D junto a GOT FC, Elite Football Academy y Guayama FC. Ganó la zona con tres victorias, 18 goles a favor y apenas uno en contra.

Thiago Messi - Inter Miami
Thiago Messi en acción (Crédito: Inter Miami Academy)

En la fase eliminatoria dejó en el camino a Barca Academy en octavos, a Venados Yucatán en cuartos de final y a Cibao FC en semifinales. El año pasado, cuando competía en Sub 13, había quedado eliminado en cuartos tras caer 4-0 ante River Plate.

La consagración de la Sub 14 no fue el único festejo del club en el torneo. Inter Miami también obtuvo el título en la categoría Sub 16, donde derrotó al Atlético de Madrid por penales 5-4 después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Con esos resultados, la academia del club sumó tres títulos en la historia del certamen y quedó como la más ganadora, por delante de Real Madrid, que tiene dos. En esta edición, el torneo se jugó en los 13 campos de Cap Cana Sports City.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel MessiThiago MessiSelección Argentina 2026Inter MiamiMundial 2026CopaMundial2026deportes-argentinaAntonela Roccuzzo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Matheus Cunha se dirigió a los aficionados y su gesto fue captado por las cámaras de la transmisión oficial

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Richard “Chengue” Morales cuestionó públicamente el silencio del plantel durante dos años de proceso, señaló que ningún jugador respaldó a Luis Suárez cuando alzó la voz y pidió que los futbolistas salieran a explicar qué ocurrió en la interna de la Celeste

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

El entrenador italiano analizó el 2-1 en Houston, resaltó la reacción luego del gol de Kaishu Sano y explicó los ajustes del complemento hasta sostener la clasificación

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

La desgarradora reacción de los jugadores de Japón tras el gol de Brasil que los eliminó del Mundial

Gabriel Martinelli le dio la clasificación a Brasil en el último minuto y los asiáticos, que se fueron al entretiempo con ventaja en el marcador, se quedaron con las manos vacías en los 16avos de final

La desgarradora reacción de los jugadores de Japón tras el gol de Brasil que los eliminó del Mundial

En medio del Mundial, Nico Paz confirmó que seguirá en el Como: los detalles de la transferencia y la nueva cláusula del Real Madrid

Según comunicó el club español, el acuerdo establece la compra del 100% de los derechos federativos del mediapunta argentino por una cifra cercana a los 60 millones de euros

En medio del Mundial, Nico Paz confirmó que seguirá en el Como: los detalles de la transferencia y la nueva cláusula del Real Madrid

DEPORTES

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

La desgarradora reacción de los jugadores de Japón tras el gol de Brasil que los eliminó del Mundial

En medio del Mundial, Nico Paz confirmó que seguirá en el Como: los detalles de la transferencia y la nueva cláusula del Real Madrid

TELESHOW

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

INFOBAE AMÉRICA

Dos terremotos, 39 segundos y más de 1.700 muertos: un geólogo argentino explica qué pasó en Venezuela

Dos terremotos, 39 segundos y más de 1.700 muertos: un geólogo argentino explica qué pasó en Venezuela

Qatar prohibió la actividad marítima tras la muerte de un ciudadano alcanzado por metralla en el Golfo

Fiscalía salvadoreña inaugura el modelo de atención psicosocial en Santa Ana Centro

Universidad de Panamá se prepara para escoger a su próximo rector este 1 de julio

Guatemala a través de Gobernación impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura