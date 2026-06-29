El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

Thiago Messi con el trofeo tras el título conseguido en Punta Cana (Crédito: Inter Miami Academy)

Thiago Messi fue campeón con la Sub 14 de Inter Miami en el MIC Football Punta Cana 2026, mientras Lionel Messi jugaba con la selección argentina ante Jordania en Dallas, una coincidencia que explicó por qué el mayor de sus hijos no estuvo en la tribuna y confirmó otro título en su recorrido por las juveniles del club de Florida.

El torneo se disputó del 24 al 29 de junio en Punta Cana, República Dominicana, y reunió a 103 equipos, más de 2.000 jugadores y más de 250 partidos. En esta segunda edición participaron conjuntos masculinos y femeninos de las categorías Sub 12 a Sub 16, con representantes de 20 países.

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La imagen que compartió Antonela Roccuzzo desde el estadio de Dallas instaló la pregunta sobre la ausencia de Thiago. La respuesta estuvo en el Caribe: el hijo mayor de Messi competía con su equipo y terminó la semana con una vuelta olímpica. Su padre juega en el equipo principal de Las Garzas desde mediados de 2023.

La celebración del Inter Miami ante el título obtenido por su equipo Sub 24 (Crédito: Inter Miami Academy)

En la final de la categoría Sub 14, Inter Miami venció 3-0 a GOT FC, también de Estados Unidos, con goles de Roger Llaurado, Yohanne Calixte y Elías Eleazar. El equipo ya había compartido grupo con ese mismo rival y cerró el certamen con una campaña dominante.

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El título en Punta Cana se sumó a otros logros de Thiago Messi en las divisiones formativas de Inter Miami. En 2024 ganó la Weston Cup en la categoría Sub 12 y repitió en 2025 en Sub 13.

También en 2025 se quedó con la Dreams Cup, un torneo internacional disputado en el Florida Blue Training Center. En mayo de este año volvió a celebrar en esa misma competencia, organizada por el propio Inter Miami, con Lionel Messi en la tribuna junto a Luis Suárez, cuyo hijo Benjamín integra el equipo.

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El posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina ante Jordania (@antonelaroccuzzo)

A partir de los 13 años, los planteles juveniles comienzan a competir en la MLS Next, el torneo oficial de divisiones inferiores de Estados Unidos y Canadá. En las finales de esta temporada, disputadas en Salt Lake City, el equipo de Thiago fue subcampeón tras perder 3-2 ante Orlando City.

En esta última consagración, ni Lionel Messi ni Antonela Roccuzzo pudieron acompañarlo. El capitán argentino estaba afectado a su compromiso con la selección y Antonela permaneció en Dallas con Mateo y Ciro, mientras Thiago cerraba el torneo con otro título en República Dominicana.

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El conjunto de Thiago, que cumplirá 14 años el 2 de noviembre, integró el Grupo D junto a GOT FC, Elite Football Academy y Guayama FC. Ganó la zona con tres victorias, 18 goles a favor y apenas uno en contra.

Thiago Messi en acción (Crédito: Inter Miami Academy)

En la fase eliminatoria dejó en el camino a Barca Academy en octavos, a Venados Yucatán en cuartos de final y a Cibao FC en semifinales. El año pasado, cuando competía en Sub 13, había quedado eliminado en cuartos tras caer 4-0 ante River Plate.

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La consagración de la Sub 14 no fue el único festejo del club en el torneo. Inter Miami también obtuvo el título en la categoría Sub 16, donde derrotó al Atlético de Madrid por penales 5-4 después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Con esos resultados, la academia del club sumó tres títulos en la historia del certamen y quedó como la más ganadora, por delante de Real Madrid, que tiene dos. En esta edición, el torneo se jugó en los 13 campos de Cap Cana Sports City.

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