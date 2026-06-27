Encontraron un cuerpo en la parte uruguaya del Río de la Plata y podría ser de uno de los pescadores desaparecidos

La Justicia uruguaya solicitó que se realicen pruebas de ADN para confirmar la identidad del cuerpo encontrado

Cinco tripulantes zarparon desde la costanera de Hudson el pasado domingo 14 de junio y, desde entonces, son intensamente buscados. En las últimas horas, la Prefectura Nacional Naval de Uruguay reportó el hallazgo de un cuerpo y las características coinciden con uno de los hombres desaparecidos.

Un barco pesquero navegaba cerca de la costa de Montevideo cuando divisaron un cuerpo. Los miembros de la tripulación decidieron notificar a las autoridades del país vecino, quienes luego avisaron a sus pares argentinos, ya que sabían de la búsqueda que llevaba adelante la Prefectura Naval Argentina para dar con Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50).

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Según pudo saber Infobae, el cuerpo hallado comparte características coincidentes con uno de los cinco hombres que son buscados y por eso la fuerte sospecha de que sería el primero encontrado, a días de que la PNA haya dado con pertenencias de los tripulantes.

Sebastián Romegialli integra el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y trabaja en una empresa de bebidas

Son dos tatuajes los que lograron divisar y aumentaron las probabilidades de que se trate de uno de los pescadores que desaparecieron aquel domingo tras embarcarse en el “Chamigo-Ho”, a la altura del Camping Hudson entre las 6 y las 8:30 de la mañana.

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Sin embargo, para determinar la identidad y confirmar que se trata de uno de los pescadores, se realizarán pruebas de ADN. A este medio le indicaron que la tarea está a cargo del equipo forense y de la Justicia de Uruguay, quienes harán llegar el resultado a las autoridades argentinas.

Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli son buscados desde hace 11 días. El último martes, la PNA había notificado el hallazgo de una campera —que pertenecía a uno de los tripulantes— y de un tanque de combustible. Familiares de los desaparecidos identificaron ambos elementos y confirmaron que formaban parte del grupo.

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Carlos Kovach y Claudio Kovach son hermanos y aficionados a la pesca

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, encabezada por Silvia Noemí Borrone.

Cómo se lleva a cabo el operativo

Las tareas de rastreo son constantes desde el fin de semana de la desaparición, luego de que el personal del camping advirtiera que los pescadores no habían vuelto al terminar la jornada, con sus vehículos aún estacionados en el predio. La alarma se activó alrededor de las 20:50.

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Desde entonces, el operativo se mantiene activo, según explicó Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, a Infobae En Vivo. Los primeros rastrillajes se ejecutaron con guardacostas de gran porte, a lo largo de toda la noche, en el tramo del río comprendido entre Hudson y Quilmes.

El operativo de búsqueda de PNA se desarrolló por aire, tierra y agua

En una de las jornadas, Prefectura incorporó el avión Papa Alfa 62, que sobrevoló más de 110 kilómetros de la costa del Río de la Plata sin obtener hallazgos.

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En otras ocasiones participaron motos de agua, guardacostas, embarcaciones semirrígidas y menores, y móviles destinados al patrullaje terrestre. El operativo se desplegó por aire, agua y tierra. Otra de las aeronaves que participó fue la PA-62.

Rodríguez explicó que la ausencia de indicios materiales en la superficie del río dificultó el avance de las tareas y obligó a ampliar de forma gradual el área de búsqueda. Las condiciones meteorológicas al momento de la desaparición eran favorables, por lo que se descartó la hipótesis de un temporal. La teoría principal apunta a que la embarcación pudo haber sido arrastrada por la corriente hacia zonas que los pescadores no tenían previstas.

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“En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, declaró Rodríguez a Infobae.