Oreste Berta recibió un emotivo homenaje en Alta Gracia: el detalle de la obra que lo honra

Oreste Berta y su mujer. Detrás aparece el periodista Raúl Barceló (Crédito: Gentileza Raúl Barceló)

Alta Gracia es la tierra adoptiva de Oreste Berta, uno de los preparadores más grandes de Argentina. A sus 87 años, este sábado recibió un merecido homenaje en la rotonda sobre la Ruta 5, en el ingreso a dicha ciudad cordobesa, muy cerca del taller que hoy se convirtió en una suerte de santuario para los amantes del automovilismo, como es La Fortaleza.

El acto contó con la presencia del mismo Mago de Alta Gracia -como se lo conoce a Oreste-, una importante cantidad de ex corredores, gente del automovilismo y coleccionistas de autos clásicos e históricos que se acercaron para rendir tributo al creador de coches que lograron hitos en el automovilismo argentino.

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Los ex pilotos Ángel Monguzzi, René Zanatta, Víctor Rosso, Agustín Beamonte, Miguel Alisi, Carlos Celiz, Norberto Della Santina, Héctor Pitatore, el ex navegante de Rally, Martín Christie; y el motorista Esteban Pou, fueron algunos de los protagonistas que llegaron hasta Alta Gracia para acompañar a Berta, además de muchos amigos y admiradores, más toda su familia (hijos y nietos). También estuvo Henzo Comari, uno de los mecánicos de la “Misión Argentina” a las 84 Horas de Nurburgring, de 1969.

La jornada se destacó además por la presencia de más de 150 autos históricos o de colección que cerraron el acto con una caravana que cruzó la ciudad y culminó en el centro histórico. Entre esos vehículos, se destacaron 2 Miles GT40 (recreación del Ford GT40 de la década del 60), una impecable réplica de un Audi S1 de rally Mundial de 1985, autos de competición de los 70, y réplicas de Torino de las 84 Horas Nurburgring.

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Un Renault 18 del Rally Argentino y detrás asoma la obra que honra a Oreste Berta (Crédito: Gentileza Raúl Barceló)

Todo el periodismo local y de la ciudad de Córdoba compartieron el espontáneo aplauso cuando Berta llegó a la carpa instalada frente a la rotonda, al lado de la obra que lo recordará, realizada por el herrero artístico Osvaldo Bisio, con un gran logo de la empresa que fundo Berta y la silueta del Berta LR, el emblemático Sport Prototipo que compitió en los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires en las fechas válidas del Campeonato Mundial, lo que hoy es el FIA WEC.

Durante el acto, con la conducción del organizador del evento, el periodista Raúl Barceló, hubo obsequios y reconocimientos. El vicepresidente del ACA, Jorge Revello, le entregó una hermosa medalla de la CDA y de la FIA; el presidente del Museo Fangio, Juan Carli también le hizo un obsequio, lo mismo que el club de “Renault Classic”. Hubo otros regalos espontáneos, como una maqueta del Fórmula 5000, que construyó Berta a principios de los ’70 y fue la base del monoposto que Oreste inscribió para el Gran Premio de la República Argentina de 1975, pero que no pudo correr por fallas en el motor.

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Además, se le obsequió una artística tapa de cilindros de un Torino. También el autor del libro de Berta 2, Martín Glas, habló del flamante libro. Por último, Oreste habló unas pocas y sentidas palabras, agradeciendo la presencia de todos y a sus colaboradores a través de los años, que le permitieron construir su prolífica carrera. La emoción y los aplausos afloraron y significó el brillante cierre del homenaje en vida al constructor, diseñador, desarrollista, uno de los más importante de la historia en nuestro país.

Dicho evento pudo llevarse a cabo gracias a Hugo Testa, al legislador Facundo Torres, el intendente de Alta Gracia Jorge Di Napoli y su equipo, a Caminos de Las Sierras, al Automoto Club Alta Gracia y a todos los clubes de autos clásicos e históricos que se sumaron para que el festejo fuera completo.

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La emoción del Mago de Alta Gracia en su merecido homenaje (Crédito: Gentileza Raúl Barceló)

Entre las joyas presentes, se destacaron las réplicas de la Misión Argentina en las 84 Horas de Nurburgring, donde los Torinos que gestó Berta lograron un hito. Uno de los tres coches argentinos terminó y fue el que más vueltas dio (334) y hasta podría haber ganado. Una penalización por la reparación en el caño de escape lo ubicó cuarto con 315 giros, pero en la pista superó a varias marcas de primer nivel mundial.

Hoy es muy difícil verlo a Berta en su inmenso taller que tiene a las afueras de la localidad cordobesa, conocido como La Fortaleza donde está el túnel de viento que en su momento fue el primero en Latinoamérica para el desarrollo de autos de carrera. Oreste está alejado de la preparación y las tareas están a cargo de sus hijos, Orestito y Brian, quienes lo acompañan de forma permanente.

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Desde el Ratón Escandaloso, aquel Renault Gordini que en 1966 con un motor 1.000 cm3 lideró una carrera de TC contra autos con motores superiores a 3.000 cm3, a sus monoplazas de la Fórmula 2 Codasur (entre otras categorías), a las míticas cupés Renault Fuego con las que Juan María Traverso aplastó en el TC 2000.

En La Fortaleza, de la mano de Berta, pasaron autos que lograron 63 campeonatos nacionales entre 1966 y 2005 (luego Orestito siguió a cargo). El promedio es más de uno por temporada. Y hay para hacer dulce ya que se coronaron en todo tipo de categorías como el TC, TC 2000, Turismo Nacional, Sport Prototipos, Rally Argentino, Fórmula 1 Mecánica Argentina, Fórmula 2 Nacional, F-2 Codasur, Fórmula 3 Sudamericana y la Fórmula Renault.

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Agradecimiento: Raúl Barceló