Deportes

Oreste Berta recibió un emotivo homenaje en Alta Gracia: el detalle de la obra que lo honra

El Mago, de 87 años, fue distinguido en la ciudad cordobesa donde vive hace seis décadas. Allí, en La Fortaleza, gestó autos que ganaron 63 títulos nacionales

Guardar
Google icon
Oreste Berta y su mujer. Detrás aparece el periodista Raúl Barceló (Crédito: Gentileza Raúl Barceló)
Oreste Berta y su mujer. Detrás aparece el periodista Raúl Barceló (Crédito: Gentileza Raúl Barceló)

Alta Gracia es la tierra adoptiva de Oreste Berta, uno de los preparadores más grandes de Argentina. A sus 87 años, este sábado recibió un merecido homenaje en la rotonda sobre la Ruta 5, en el ingreso a dicha ciudad cordobesa, muy cerca del taller que hoy se convirtió en una suerte de santuario para los amantes del automovilismo, como es La Fortaleza.

El acto contó con la presencia del mismo Mago de Alta Gracia -como se lo conoce a Oreste-, una importante cantidad de ex corredores, gente del automovilismo y coleccionistas de autos clásicos e históricos que se acercaron para rendir tributo al creador de coches que lograron hitos en el automovilismo argentino.

PUBLICIDAD

Los ex pilotos Ángel Monguzzi, René Zanatta, Víctor Rosso, Agustín Beamonte, Miguel Alisi, Carlos Celiz, Norberto Della Santina, Héctor Pitatore, el ex navegante de Rally, Martín Christie; y el motorista Esteban Pou, fueron algunos de los protagonistas que llegaron hasta Alta Gracia para acompañar a Berta, además de muchos amigos y admiradores, más toda su familia (hijos y nietos). También estuvo Henzo Comari, uno de los mecánicos de la “Misión Argentina” a las 84 Horas de Nurburgring, de 1969.

La jornada se destacó además por la presencia de más de 150 autos históricos o de colección que cerraron el acto con una caravana que cruzó la ciudad y culminó en el centro histórico. Entre esos vehículos, se destacaron 2 Miles GT40 (recreación del Ford GT40 de la década del 60), una impecable réplica de un Audi S1 de rally Mundial de 1985, autos de competición de los 70, y réplicas de Torino de las 84 Horas Nurburgring.

PUBLICIDAD

Un Renault 18 del Rally Argentino y detrás asoma la obra que honra a Oreste Berta (Crédito: Gentileza Raúl Barceló)
Un Renault 18 del Rally Argentino y detrás asoma la obra que honra a Oreste Berta (Crédito: Gentileza Raúl Barceló)

Todo el periodismo local y de la ciudad de Córdoba compartieron el espontáneo aplauso cuando Berta llegó a la carpa instalada frente a la rotonda, al lado de la obra que lo recordará, realizada por el herrero artístico Osvaldo Bisio, con un gran logo de la empresa que fundo Berta y la silueta del Berta LR, el emblemático Sport Prototipo que compitió en los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires en las fechas válidas del Campeonato Mundial, lo que hoy es el FIA WEC.

Durante el acto, con la conducción del organizador del evento, el periodista Raúl Barceló, hubo obsequios y reconocimientos. El vicepresidente del ACA, Jorge Revello, le entregó una hermosa medalla de la CDA y de la FIA; el presidente del Museo Fangio, Juan Carli también le hizo un obsequio, lo mismo que el club de “Renault Classic”. Hubo otros regalos espontáneos, como una maqueta del Fórmula 5000, que construyó Berta a principios de los ’70 y fue la base del monoposto que Oreste inscribió para el Gran Premio de la República Argentina de 1975, pero que no pudo correr por fallas en el motor.

Además, se le obsequió una artística tapa de cilindros de un Torino. También el autor del libro de Berta 2, Martín Glas, habló del flamante libro. Por último, Oreste habló unas pocas y sentidas palabras, agradeciendo la presencia de todos y a sus colaboradores a través de los años, que le permitieron construir su prolífica carrera. La emoción y los aplausos afloraron y significó el brillante cierre del homenaje en vida al constructor, diseñador, desarrollista, uno de los más importante de la historia en nuestro país.

Dicho evento pudo llevarse a cabo gracias a Hugo Testa, al legislador Facundo Torres, el intendente de Alta Gracia Jorge Di Napoli y su equipo, a Caminos de Las Sierras, al Automoto Club Alta Gracia y a todos los clubes de autos clásicos e históricos que se sumaron para que el festejo fuera completo.

La emoción del Mago de Alta Gracia en su merecido homenaje (Crédito: Gentileza Raúl Barceló)
La emoción del Mago de Alta Gracia en su merecido homenaje (Crédito: Gentileza Raúl Barceló)

Entre las joyas presentes, se destacaron las réplicas de la Misión Argentina en las 84 Horas de Nurburgring, donde los Torinos que gestó Berta lograron un hito. Uno de los tres coches argentinos terminó y fue el que más vueltas dio (334) y hasta podría haber ganado. Una penalización por la reparación en el caño de escape lo ubicó cuarto con 315 giros, pero en la pista superó a varias marcas de primer nivel mundial.

Hoy es muy difícil verlo a Berta en su inmenso taller que tiene a las afueras de la localidad cordobesa, conocido como La Fortaleza donde está el túnel de viento que en su momento fue el primero en Latinoamérica para el desarrollo de autos de carrera. Oreste está alejado de la preparación y las tareas están a cargo de sus hijos, Orestito y Brian, quienes lo acompañan de forma permanente.

Desde el Ratón Escandaloso, aquel Renault Gordini que en 1966 con un motor 1.000 cm3 lideró una carrera de TC contra autos con motores superiores a 3.000 cm3, a sus monoplazas de la Fórmula 2 Codasur (entre otras categorías), a las míticas cupés Renault Fuego con las que Juan María Traverso aplastó en el TC 2000.

En La Fortaleza, de la mano de Berta, pasaron autos que lograron 63 campeonatos nacionales entre 1966 y 2005 (luego Orestito siguió a cargo). El promedio es más de uno por temporada. Y hay para hacer dulce ya que se coronaron en todo tipo de categorías como el TC, TC 2000, Turismo Nacional, Sport Prototipos, Rally Argentino, Fórmula 1 Mecánica Argentina, Fórmula 2 Nacional, F-2 Codasur, Fórmula 3 Sudamericana y la Fórmula Renault.

Agradecimiento: Raúl Barceló

Temas Relacionados

Oreste BertaTorinoJuan María TraversoTC 2000Turismo Carreteradeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

El hijo mayor del crack rosarino no pudo ver a su padre en el triunfo ante Jordania, pero se consagró en un torneo internacional Sub 14 en Punta Cana

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Matheus Cunha se dirigió a los aficionados y su gesto fue captado por las cámaras de la transmisión oficial

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Richard “Chengue” Morales cuestionó públicamente el silencio del plantel durante dos años de proceso, señaló que ningún jugador respaldó a Luis Suárez cuando alzó la voz y pidió que los futbolistas salieran a explicar qué ocurrió en la interna de la Celeste

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

El entrenador italiano analizó el 2-1 en Houston, resaltó la reacción luego del gol de Kaishu Sano y explicó los ajustes del complemento hasta sostener la clasificación

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

La desgarradora reacción de los jugadores de Japón tras el gol de Brasil que los eliminó del Mundial

Gabriel Martinelli le dio la clasificación a Brasil en el último minuto y los asiáticos, que se fueron al entretiempo con ventaja en el marcador, se quedaron con las manos vacías en los 16avos de final

La desgarradora reacción de los jugadores de Japón tras el gol de Brasil que los eliminó del Mundial

DEPORTES

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

La desgarradora reacción de los jugadores de Japón tras el gol de Brasil que los eliminó del Mundial

TELESHOW

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

INFOBAE AMÉRICA

Dos terremotos, 39 segundos y más de 1.700 muertos: un geólogo argentino explica qué pasó en Venezuela

Dos terremotos, 39 segundos y más de 1.700 muertos: un geólogo argentino explica qué pasó en Venezuela

Qatar prohibió la actividad marítima tras la muerte de un ciudadano alcanzado por metralla en el Golfo

Fiscalía salvadoreña inaugura el modelo de atención psicosocial en Santa Ana Centro

Universidad de Panamá se prepara para escoger a su próximo rector este 1 de julio

Guatemala a través de Gobernación impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura