Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

La conductora, que falleció el viernes en un choque ferroviario, había visitado La cocina rebelde hace cuatro meses (Video: La cocina rebelde/ Eltrece)

Jimena Monteverde no pudo contener las lágrimas al comienzo de su programa La Cocina Rebelde, en Eltrece, cuando le dedicó el ciclo a su amiga y excompañera Ernestina Pais, fallecida el viernes 27 de junio tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Con la voz entrecortada y los ojos anegados, la conductora se detuvo ante las imágenes de la última vez que Pais había estado en el programa y no pudo seguir adelante sin quebrarse.

“Vamos a arrancar este programa, se lo voy a dedicar obviamente a Ernestina, que nos debe estar viendo de algún otro plano”, dijo Monteverde al abrir el ciclo. Pocos segundos después, al ver las imágenes de su amiga en pantalla, la emoción la superó. “Qué tremendo, porque la vida sigue”, alcanzó a decir entre lágrimas. El homenaje al aire se sumó a la publicación que la cocinera había hecho horas antes en Instagram, donde compartió la que describió como su última foto junto a Pais: “Te vi feliz, te vi muy bien, hablamos de todo. Te reíste con tu risa característica, dijimos barbaridades como siempre. Qué triste estamos todos, se te va a extrañar, negrita linda”, escribió.

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El homenaje de Jimena Monteverde a Ernestina Pais incluyó imágenes de su última visita al programa y un mensaje previo en Instagram

El vínculo entre ambas se forjó en el estudio de Mañanas Informales, el magazine matutino que Jorge Guinzburg condujo entre 2005 y 2008 en Canal 13 y que marcó un antes y un después en la televisión argentina. Ernestina era el corazón del ciclo junto a Guinzburg; la cocinera se sumó al elenco con el tiempo, en una grilla que también incluyó a Osvaldo Bazán, Martín Souto, Gastón Recondo y Hernán Chiozza, entre otros. Esa convivencia diaria al aire derivó en una amistad que se prolongó mucho más allá del programa.

“Tuve la suerte de conocerla acá en Mañanas Informales y bueno, nos atropelló esta noticia tremenda. Tan joven, una mina espectacular“, dijo Jimena al aire, con la voz quebrada. También tuvo palabras para los más cercanos a Pais: “Le mando un beso a Ale, que fue el fotógrafo de todos mis libros y lo conocí a través de Ernestina. Y a Beni, que venía a mi casa, comíamos juntos”, expresó, en referencia a Alejandro Guyot, pareja de la periodista, y a Benicio, el hijo del exmatrimonio.

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La amistad entre Jimena Monteverde y Ernestina Pais nació en Mañanas Informales, el ciclo conducido por Jorge Guinzburg en Canal 13

Ante el dolor por la pérdida, Monteverde cerró su homenaje con una reflexión dirigida a su público: “El único consejo que me sale es decir que hay que aprovechar todos los días de la vida como si fuera el último. Abrazar a la gente que querés, decirle que los querés. Cuando pasan estas cosas, te das cuenta que en un segundo te cambia la vida”. Antes de retomar el programa, pidió un aplauso para su amiga y aseguró: “Los que la conocimos sabemos que te llenaba de energía y que esa sonrisa la vamos a tener para siempre”.

Pais tenía 54 años y murió en la tarde del viernes cuando su auto fue impactado por el tren en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Según la reconstrucción de la Justicia, la conductora intentó cruzar las vías con la barrera baja. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave, con lesiones adicionales como laceración hepática y contusión esplénica. La fiscal Paula Hertrig, de la UFI descentralizada de Martínez, abrió una causa para determinar las circunstancias del hecho. Las cámaras de seguridad municipales registraron el impacto y constituyen la prueba principal del expediente. Los estudios toxicológicos, que determinarán si Pais circulaba bajo efectos de alguna sustancia, podrían demorar semanas.

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Jimena Monteverde recordó a Ernestina Pais como una figura central de Mañanas Informales y envió condolencias a Alejandro Guyot y Benicio

Al momento del accidente, la periodista se dirigía al Teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche tenía función de El divorcio del año, la obra en la que participaba. Su cuerpo fue velado en una ceremonia íntima y sus restos descansan en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. La despedida de Monteverde se sumó a la de otros excompañeros de Mañanas Informales: Recondo escribió en Instagram que esperaba que Pais estuviera “de nuevo en brazos de tu papá, riéndote con Jorge”; Chiozza le dedicó “tu hermosa risa eterna y los momentos angelados que vivimos en Mañanas Informales“; Bazán eligió la síntesis: “Chau, Ernestina. Gracias por las risas”.