De la cancha a la economía: el Gobierno destacó una cualidad extrafutbolística del “Dibu” para vender el talento argentino

El futbolista argentino Emiliano 'Dibu' Martínez interactúa con un miembro de la prensa de Bangladesh y realiza un gesto con su mano, en una composición de dos imágenes separadas.

Un video del arquero Emiliano “Dibu” Martínez en zona mixta del Mundial 2026 desató una reacción inesperada en el ámbito económico: el viceministro de Economía, José Luis Daza, usó el episodio para ilustrar por qué una empresa estadounidense eligió al país sobre el resto de América Latina para radicar 18.000 puestos de trabajo.

En el clip que se viralizó en los últimos días, un periodista de Bangladesh frenó al arquero cuando este ya se retiraba. Al escuchar la procedencia del reportero, Martínez se detuvo de inmediato. “Amo Bangladesh. Me encanta el país, sus fans. He estado ahí y realmente amo el país”, le dijo el portero en un inglés fluido. El periodista le respondió que los hinchas bangladesíes esperan mucho de él y que Argentina juegue la final otra vez. “Sé lo mucho que nos quieren, tuve la posibilidad de estar ahí. Me encanta cómo nos apoyan y cómo son ‘argentinos’ a su manera. Por eso, todo mi amor a Bangladesh”, cerró el arquero de la selección nacional.

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Daza tomó ese intercambio y lo convirtió en argumento económico. “El Dibu, sin intención, muestra el extraordinario capital humano en Argentina. Y no me refiero a que es el mejor arquero del mundo", escribió el funcionario en sus redes sociales.

El funcionario contó que tiempo atrás recibió la visita de una empresa americana que evaluaba instalar 18.000 puestos de trabajo en América Latina para atender a clientes en Estados Unidos. La firma quería entender el programa económico, pero la decisión final se inclinó por Argentina por una razón concreta: “el país del continente con mejor dominio del inglés y habilidades computacionales”.

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Emiliano Martínez, portero de la selección argentina, comparte reflexiones sobre la charla motivacional que Scaloni no pudo dar antes de la final del Mundial contra Francia.

En una nota anterior, el propio Martínez contó cómo aprendió el idioma: Arsène Wenger, entonces entrenador del Arsenal, incluyó una cláusula poco habitual en su contrato: si superaba un examen de la Universidad de Cambridge, recibiría un bono de 20.000 libras.

“Yo le dije a mi profesora: por favor, necesito pasar este examen, son 20.000 libras. Estudié muchísimo por un año y pasé el examen en Cambridge; es por eso que mi inglés está empezando a ser mejor”, relató el arquero. Según publicó El Español, Wenger le había dejado en claro que aprender el idioma no era opcional, sino parte esencial de su desarrollo profesional dentro del club.

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Qué valoran las empresas extranjeras del talento argentino

El episodio llega en un momento en que la economía del conocimiento argentina consolidó su posición como tercer complejo exportador del país, detrás del sector oleaginoso-cerealero y el petrolero-petroquímico. Según datos del Ministerio de Economía, el sector superó los USD 9.600 millones en exportaciones durante 2025 y emplea a más de 285.000 personas en puestos formales. El segmento que más peso tiene dentro de esa estructura es el de Servicios Profesionales —contabilidad, ingeniería, diseño, marketing y servicios legales prestados a clientes internacionales—, que alcanzó casi USD 6.500 millones, el 63,7% del total exportado. El segundo motor fue la tecnología: los Servicios Informáticos —desarrollo de software, programación, videojuegos y soporte tecnológico— se acercan a los USD 3.000 millones en exportaciones.

Un estudio de Argencon ubica a Argentina en el puesto 42 entre los exportadores mundiales de servicios basados en el conocimiento, con una participación del 0,24% del total global, y la coloca por encima de Brasil, México y Colombia, tanto en volumen como en valor agregado. El crecimiento local del 11,7% supera tanto la media de América del Sur y el Caribe —que avanzó un 6,87% en el mismo período— como la expansión global del sector, que alcanzó el 9,5% interanual en 2024 sobre exportaciones totales que superaron los USD 4 billones, una tasa que cuadruplica la del comercio de bienes.

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El dominio del inglés aparece de forma recurrente entre los factores que distinguen al talento local. Según datos de la consultora Deel, el interés global por profesionales argentinos creció 25% en 2025, con perfiles especializados en inteligencia artificial, automatización y análisis de datos entre los más requeridos. La demanda internacional de AI trainers aumentó 283% en el último año. Leandro Mora Alfonsin, director ejecutivo de Argencon, advirtió que la diferenciación por calidad “le permite al país pelear mercados independientemente de su momento macroeconómico”.