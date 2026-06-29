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La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

En medio de una etapa diferente en su carrera, la exparticipante de Gran Hermano compartió su último lanzamiento artístico y salió al cruce de las críticas negativas

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Lejos de los realities, Furia Scaglione volvió a apostar por su carrera artístico y lanzó el videoclip de "Ágata", uno de los temas de su reciente álbum (Youtube)

Pese a que Furia Scaglione supo construir su carrera frente a las cámaras de Gran Hermano, la exparticipante dejó en claro que tenía mucho más para ofrecer. Tras su paso por el reality, se volcó a las plataformas digitales y mostró su faceta en distintos formatos: participaciones en streaming, actuaciones en obras y videos en redes sociales, donde fue consolidando una comunidad fiel. En las últimas horas, sorprendió a su audiencia con el lanzamiento de su álbum musical, “Cristales”, un proyecto propio que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El anuncio llegó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Furia compartió clips breves y fotos del detrás de escena que acompañaron el lanzamiento. “¡Ya disponible en todas las plataformas!”, escribió emocionada sobre este nuevo capítulo en su carrera. El álbum es el resultado de una colaboración con la artista y productora M¥KKA, con quien ya había trabajado en otros temas musicales. Furia invitó a sus seguidores a sumergirse en el álbum, que reúne canciones como “Jade”, “Ágata” y “Cuarzo”, además de una propuesta visual que sigue la identidad que viene construyendo desde su salida del reality.

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En paralelo, M¥KKA también celebró el estreno y compartió su entusiasmo: “Nuestro nuevo EP ‘CRISTALES’ junto a @furiascaglione ya está disponible en Spotify. También subimos hoy a YouTube tres videos nuevos de las canciones JADE, ÁGATA y CUARZO grabados en Shanghai, China, porque estamos locas y fuimos a grabarlos al otro lado del mundo”. Además, la productora agregó detalles del proceso: “Hace un tiempo venimos trabajando en este EP y fue increíble cómo se fue desarrollando para nosotras, me gustaría compartirlo con ustedes porque creo que nos refleja personalmente y quisimos crear algo positivo para que escuchen diariamente, cuando las cosas salen bien o no tan bien, cuando todo se siente increíble o muy pesado, la música acompaña, sana y es muy poderosa, esperamos que puedan disfrutarlo”.

Dos mujeres rubias, una con cabello corto y otra largo, usan lentes y tienen múltiples tatuajes. Posan al aire libre bajo un cielo oscuro
En esta oportunidad, Furia Scaglione colaboró con M¥KKA, con quien llevaron a cabo el proyecto en China

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Los seguidores de Furia y M¥KKA dejaron mensajes que destacaron el trabajo conjunto y la originalidad del álbum: “Muy bueno Juli”; “Temones”; “Increíbles los temas”; “Tremendo trabajo se mandaron, chicas”; “Un tema más bueno que el otro”, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en las primeras horas tras el estreno.

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No obstante, junto al furor y la ola de mensajes positivos, también aparecieron las críticas. Fiel a su estilo directo, Furia decidió responder a través de sus historias de Instagram: “Holi, buen día, ¿cómo andan? Bueno, yo acá. Hemos salido en varios portales con los temas nuevos y con la música nueva y la verdad que estoy muy contenta. Pero así como aparecimos en portales, también aparece el hate y las preguntas. A sus respuestas son estas: el video o los videos no son IA. Sí fuimos hasta China y grabamos allá. Por otro lado, hay letras que sí tienen Autotune y otras no, pero realmente esa es mi voz“.

Furia Scaglione enfrentó las críticas y comentarios negativos sobre presunto autotune en su voz en los temas de su reciente álbum (Instagram)

Y continuó: “Así que para los envidiosos que dicen que no sé cantar, quiero decirles que tuve una mamá que era cantante soprano, mi papá tocaba el acordeón y toda mi familia toca algún instrumento o canta. No solamente aparecí en un reality, sino que bailo, canto y actúo. Así que nada, gracias a la gente que sabe valorar lo que es nuestro álbum nuevo y mala suerte para los que no pueden ver este gran éxito. Les mando un beso enorme y que arranquen bien la semana”.

El lanzamiento de “Cristales” marcó un nuevo hito en la carrera de Scaglione, que sigue explorando nuevos caminos artísticos tras su paso por Gran Hermano. El proyecto, que incluye canciones nuevas y videoclips grabados en locaciones internacionales, suma una nueva arista a su perfil y consolida su apuesta por el trabajo en equipo y la autogestión creativa. Así, Furia refuerza su presencia en el mundo digital y traslada su impronta del reality a los escenarios y plataformas, donde cada paso se convierte en noticia y tema de conversación entre sus fans.

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