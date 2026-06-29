Crimen y Justicia

Entró a robar a un departamento de Mataderos, una vecina llamó al 911 y lo encontraron escondido en el baño

El sospechoso había ingresado al inmueble por una ventana. La Policía de la Ciudad lo detuvo y le secuestró herramientas que llevaba consigo

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Mataderos: entró a robar a un departamento y la Policía de la Ciudad lo encontró escondido en el baño

Un delincuente entró a robar un departamento por una ventana, pero no llegó demasiado lejos. Cuando agentes de la Policía de la Ciudad revisaron el inmueble al que había ingresado tras la denuncia de una vecina, encontraron al sospechoso escondido en el baño. Llevaba consigo un martillo, destornilladores, llaves Allen y otras herramientas: quedó detenido acusado de tentativa de robo por escalamiento.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900 en el barrio porteño de Mataderos.

Todo comenzó cuando una mujer llamó al 911 tras observar que un desconocido había ingresado a un departamento del primer piso a través de una ventana que da al pulmón interno del inmueble.

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Ante la denuncia, efectivos de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad se presentaron en el lugar y, con autorización de la Fiscalía interviniente, realizaron una inspección de la vivienda.

El delincuente al momento de su detención
El delincuente al momento de su detención

Durante la revisión, los policías encontraron al hombre escondido en el baño del departamento y lo detuvieron. El hombre, de 42 años y con domicilio en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, fue reducido y detenido en el lugar sin que se registraran incidentes.

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Al momento de identificarlo, le secuestraron un martillo, una llave de fuerza, un juego de 25 llaves Allen, una pinza de punta, cuatro destornilladores y distintos juegos de llaves, todas herramientas compatibles con las utilizadas para cometer un robo.

La causa quedó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 18, a cargo de Marcelo Ruilopez, con la Secretaría de Diego Seco, quien dispuso la detención del imputado por el delito de tentativa de robo por escalamiento, además del secuestro de las herramientas.

Al detenido le encontraron herramientas compatibles con las utilizadas para cometer un robo
Al detenido le encontraron herramientas compatibles con las utilizadas para cometer un robo

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