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Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Matheus Cunha se dirigió a los aficionados y su gesto fue captado por las cámaras de la transmisión oficial

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Matheus Cunha se robó la escena al final del sufrido triunfo de Brasil ante Japón por los 16avos de final del Mundial 2026. Mientras sus compañeros de selección festejaban la clasificación a octavos, el delantero se dirigió hacia la tribuna donde estaban los hinchas nipones y les lanzó una frase que no dejó lugar a dudas y fue captada por las cámaras de la transmisión oficial. “Tenemos cinco. Respeto”, recordó la cantidad de estrellas de la Verdeamarela, y acompañó su grito con un gesto con las palmas de su mano hacia abajo, como pidiendo calma.

El gesto tuvo un destinatario claro. Antes del partido, Kento Shiogai, futbolista de la selección de Japón, había sembrado la polémica con unas declaraciones que el plantel brasileño no pasó por alto. “Brasil era fuerte antes. Tengo la imagen de que Francia es fuerte. Argentina también. De Brasil no escuché mucho últimamente. ¿Neymar? No es más el de antes”, había dicho el jugador nipón. Cunha tuvo esas palabras presentes durante todo el encuentro, incluso mientras soportaba las burlas de los aficionados japoneses desde el banco de suplentes.

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El partido le dio más de un motivo a esos hinchas para celebrar. Japón abrió el marcador con un gol de Kaishu Sano y controló el primer tiempo con un orden táctico que incomodó al equipo de Carlo Ancelotti. La Verdeamarela tuvo la posesión, pero no encontró el camino al arco del arquero Zion Suzuki, que se marchó al descanso con ventaja en el marcador.

El técnico italiano respondió en el entretiempo con la inclusión de Endrick por el lesionado Lucas Paquetá, lo que le dio mayor movilidad al ataque junto a Vinicius. A los 11 minutos del complemento, Casemiro igualó de cabeza en la boca del arco. A partir de ahí, el dominio pasó a ser completamente brasileño, aunque Japón resistió: Takehiro Tomiyasu sacó un balón en la línea con la cara y Suzuki realizó varias atajadas para mantener el empate.

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El reloj avanzaba y el alargue parecía inevitable. Ancelotti incluso realizó un cambio en el minuto 90 —ingresó Fabinho— como si asumiera que el partido se extendería. Pero en el minuto 96, Bruno Guimaraes encontró una pausa en medio de la tensión y habilitó a Gabriel Martinelli, que definió con precisión para sellar el 2-1 y la clasificación brasileña.

Fue en ese instante cuando Cunha actuó. Con todos sus compañeros volcados en la celebración, el delantero se acercó a la tribuna japonesa y respondió con el gesto que ya circula en las redes sociales. La escena también refleja un cambio de época: antes, Brasil solía superar a Japón con comodidad; ahora, la diferencia entre ambas selecciones se ha acortado de forma visible.

De todos modos, luego de su momento de revancha, el delantero del Manchester United vio la decepción de sus rivales y se acercó a consolarlos. El más compungido fue Ao Tanaka, quien llegó a derrumbarse sobre el césped. El punta ex Atlético de Madrid lo tomó del rostro y le habló durante varios minutos para intentar levantarle el ánimo. Fueron varios los jugadores de Brasil que lo imitaron, como el arquero Alisson.

Con la clasificación consumada, la Verdeamarela espera en octavos de final al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.

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