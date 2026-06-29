Panamá

Universidad de Panamá se prepara para escoger a su próximo rector este 1 de julio

También se elegirán a los decanos y vicedecanos de las facultades y directores y subdirectores de los centros regionales universitarios del país

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Estudiantes, docentes y personal administrativo escogerán a las próximas autoridades universitarias. (Cortesía)
Estudiantes, docentes y personal administrativo escogerán a las próximas autoridades universitarias. (Cortesía)

Un total de 59,999 personas están habilitadas para ejercer el derecho al voto este miércoles 1 de julio para escoger al próximo rector de la Universidad de Panamá, que regirá los destinos de este centro de estudios superiores durante el periodo 2026-2031.

De los habilitados, 52 mil 30 son estudiantes, 4 mil 11 profesores y 3 mil 958 son administrativos.

El calendario electoral inicialmente había previsto una votación escalonada, que posteriormente fue modificada y ahora toda la comunidad universitaria acudirá a las urnas el mismo día 1 de julio.

De esta manera, estudiantes, docentes y personal administrativo ejercerán su derecho al voto en igual fecha, unificando la dinámica de elección en los distintos recintos y facultades del país.

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El período oficial de propaganda y campaña electoral para los comicios inició el 29 de mayo de y concluye este lunes 29 de junio.

Campus de la Universidad de la Panamá. (Cortesía)
Campus de la Universidad de la Panamá. (Cortesía)

Durante este periodo, los candidatos a rector presentaron sus propuestas a través de debates, foros y recorridos por los campus y centros regionales.

Además del rector, también serán elegidos los decanos y vicedecanos de las facultades y directores y subdirectores de los centros regionales universitarios de todo del país.

Hasta el momento, el Organismo Electoral Universitario aprobó y anunció las candidaturas de seis aspirantes al cargo de rector, siendo ellos César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez.

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En este proceso participarán 16 facultades, entre ellas Medicina, Derecho, Economía, Humanidades, Arquitectura, Enfermería, Farmacia e Informática, que renovarán a sus autoridades académicas.

El reglamento establece que pueden participar en la elección los profesores con al menos tres años de antigüedad y actividad académica vigente, los administrativos permanentes o con más de cinco años de servicio, y los estudiantes regulares matriculados en el segundo semestre de 2025 que figuren en el registro electoral definitivo.

Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario, aseguró que el padrón fue depurado para garantizar transparencia. (Cortesía)
Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario, aseguró que el padrón fue depurado para garantizar transparencia. (Cortesía)

“El padrón fue depurado para garantizar transparencia”, indicó el presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández.

La campaña se ha caracterizado por el énfasis en propuestas relacionadas con la modernización institucional, fortalecimiento de la investigación y ampliación de la oferta académica, según medios de prensa.

El proceso electoral, se reiteró, involucra tanto la sede central de la Universidad de Panamá en la ciudad capital como sus extensiones en el interior, garantizando la participación de la totalidad de la comunidad estudiantil, docente y administrativa. La logística contempla la instalación de mesas en todos los campus, supervisadas por personal del Organismo Electoral Universitario y observadores internos.

Las autoridades universitarias han reiterado el llamado a una participación masiva, destacando la importancia de este ejercicio para la vida institucional. “La elección fortalece la democracia interna y da voz a quienes construyen la universidad día a día”, señaló Fernández.

La jornada del 1 de julio marcará el inicio de un nuevo ciclo en la conducción de la principal casa de estudios superiores de Panamá, con el reto de responder a las expectativas y demandas de una comunidad diversa y dinámica. Los resultados se conocerán en las horas posteriores al cierre de las urnas, según lo previsto por el organismo encargado.

La Universidad de Panamá fue creada el 29 de mayo de 1935 y la primera piedra para su sede fue colocada el 2 de octubre de 1947. (Cortesía)
La Universidad de Panamá fue creada el 29 de mayo de 1935 y la primera piedra para su sede fue colocada el 2 de octubre de 1947. (Cortesía)

La Universidad de Panamá fue creada mediante Decreto Presidencial de Harmodio Arias Madrid, del 29 de mayo de 1935. Fue inaugurada el 7 de octubre de ese mismo año e inició clases al día siguiente con una matrícula de 175 estudiantes en las carreras de Educación, Comercio, Ciencias Naturales, Farmacia, Pre Ingeniería y Derecho.

La primera piedra fue colocada el 2 de octubre de 1947, siendo su primer rector Octavio Méndez Pereira.

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