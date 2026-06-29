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Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

El entrenador italiano analizó el 2-1 en Houston, resaltó la reacción luego del gol de Kaishu Sano y explicó los ajustes del complemento hasta sostener la clasificación

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La selección de Brasil logró una agónica remontada y avanzó a octavos de final del Mundial tras imponerse 2-1 a Japón en Houston. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti enfrentó momentos de tensión, pero mantuvo la calma para definir el duelo en los minutos finales y conservar la ilusión de avanzar en el certamen.

El primer golpe lo dio Japón. Kaishu Sano abrió el marcador en el minuto 29, lo que obligó a Brasil a modificar su planteamiento y buscar alternativas ofensivas. La respuesta sudamericana no se hizo esperar tras el descanso: Casemiro igualó el partido al minuto 56 con un cabezazo certero que revitalizó el ánimo del equipo.

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El tanto definitivo llegó gracias a Gabriel Martinelli, quien aprovechó una oportunidad clara y, con un remate preciso, sentenció el partido. Así, Brasil selló su boleto a la siguiente ronda, dejando atrás la amenaza de una eliminación prematura.

El entrenador italiano fue el encargado de explicar el desarrollo del encuentro tras la clasificación. Ancelotti destacó la capacidad de su equipo para no perder la compostura: “Aunque encajamos goles, el equipo no perdió la paciencia. Creo que también estuvo bien en la primera parte. Fue un buen partido, forzamos un poco más los centros en la segunda parte y al final salió bien”, valoró el técnico y subrayó la mejoría gracias a la presión y a la insistencia por las bandas.

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La clasificación de Brasil a los octavos de final del Mundial 2026 se concretó con una remontada en la segunda mitad, tras iniciar en desventaja. Los goles de Casemiro y Martinelli permitieron revertir el marcador ante Japón, asegurando el pase en un duelo donde el equipo sudamericano mostró carácter y profundidad ofensiva.

Ancelotti también se refirió al potencial del plantel: “Tenemos muchos, muchísimos recursos, tanto en el banco como en el campo. Es bueno que los jugadores, individualmente, estén a un buen nivel y trabajen juntos”. El técnico en está edición de la Copa del Mundo cuenta con futbolistas experimentados como Alisson Becker, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Casemiro, sumados a jóvenes talentos como Endrick, quien aún dispone de pocos minutos.

Consultado acerca del estado físico de Lucas Paquetá, quien debió salir entre lágrimas por una lesión, el entrenador señaló: “Tenemos que valorar más. El partido fue muy exigente. Japón no es un equipo fácil, es un equipo bien organizado, muy intenso. Así que, sí, el resultado, que merecíamos ganar, es muy importante”.

Respecto a la ausencia de Neymar en el campo, Ancelotti explicó: “Estaba esperando a Neymar en la prórroga. Hablé con él, si no íbamos a empatar el partido, entraba en el minuto 60, en el minuto 65. Pero como logramos empatar, no quería alterar la estructura, ya que el equipo tenía el control del partido”.

Carlo Ancelotti profundizó su análisis en la conferencia posterior al partido, destacando la evolución del equipo en el transcurso del encuentro. “Creo que esta fue una actuación más completa. Nos costó más generar ocasiones en la primera parte porque estaba muy compacto atrás. Encontramos soluciones en la segunda mitad enviando más centros y ocupando el área. Así que creo que eso demuestra una evolución; nos costó encontrar espacios en el último tercio —tuvimos dificultades ahí—, pero lo resolvimos muy bien en la segunda parte”.

Tras asegurar el pase a octavos, Carlo Ancelotti remarcó la profundidad del plantel entre titulares y suplentes (Reuters/Troy Taormina)
Tras asegurar el pase a octavos, Carlo Ancelotti remarcó la profundidad del plantel entre titulares y suplentes (Reuters/Troy Taormina)

Al referirse a la estrategia inicial, Ancelotti explicó: “Bueno, el plan para la primera parte era lograr superioridad numérica en el medio campo con cuatro jugadores, buscar el juego entre líneas y filtrar pases a los delanteros. No funcionó porque ellos estaban muy compactos por el centro. Hicimos cambios en el descanso para enviar más centros y penetrar la defensa con mayor eficacia. Necesitamos lanzar mejor los saques de esquina —tenemos presencia aérea para marcar— y debemos mejorar la precisión de los envíos”.

El entrenador también reflexionó sobre la gestión de los errores durante el juego y la respuesta del grupo: “Ya habíamos hablado de este aspecto antes del Mundial: el fútbol conlleva errores. Es como... bueno, no se puede gestionar todo para evitar que se cometan errores, porque nadie es perfecto. Lo que sí podemos gestionar es cómo reponerse de un error: reflexionando, mirando hacia adelante. Eso es lo que el equipo hizo muy bien en la segunda parte. ¿Pensamos que no podríamos empatar? No, jamás. Nadie pensó que este equipo no marcaría. Hicimos buenos ajustes —especialmente en la segunda mitad— en cuanto a nuestra cobertura defensiva para evitar transiciones que hubieran podido complicar el partido. Sí, obviamente, el aspecto psicológico es importante. Sufrir es normal. No es nada nuevo, sobre todo en el fútbol moderno. Sufrir es normal, igual que sentir alivio es normal. Pero siempre intento recordar que a veces me toca estar aquí tras una derrota, y eso es aún más complicado”.

Ante la pregunta de un periodista sobre si había sufrido más que el público, Ancelotti respondió con firmeza: “No, sufrí menos que los demás. Porque yo estaba tranquilo, el equipo jugaba bien. No es que... bueno, el equipo jugó bien desde el primer minuto, luego tuvimos dificultades debido a la fortaleza del rival: es un equipo muy, muy respetable, muy bien organizado, muy peligroso y con jugadores físicamente fuertes en los duelos. Pero el equipo estuvo presente en el campo, no fue un equipo que estuviera perdido. No fue un equipo desorientado como en la primera parte contra Marruecos”, concluyó el técnico.

El entrenador señaló que el choque fue muy exigente por la intensidad y subrayó la importancia del triunfo (REUTERS/Annegret Hilse)
El entrenador señaló que el choque fue muy exigente por la intensidad y subrayó la importancia del triunfo (REUTERS/Annegret Hilse)

Tras este resultado, Brasil disputará los octavos de final frente al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, conjunto liderado por Erling Haaland. Ese partido se jugará el martes 30 de junio a las 14:00 (hora argentina), mientras que la cita de Brasil está programada para el domingo 5 de julio a las 17:00 en Nueva Jersey.

En caso de avanzar, el rival en cuartos de final saldrá de los cruces entre México/Ecuador y Inglaterra/Congo. El camino hacia el título aún guarda desafíos para la Verdeamarela, que busca volver a lo más alto del fútbol mundial.

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