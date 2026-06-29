Sociedad

Quién es “Bart”, el perro argentino que ayudó en el rescate de dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

Se trata de uno de los canes especializados que viajó en la misión humanitaria que envió el gobierno tras los dos terremotos que devastaron Caracas y La Guaira. Hay seis ciudadanos argentinos muertos

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Las imágenes muestran a rescatistas removiendo escombros y al can Bart, un perro de búsqueda y rescate, explorando estructuras colapsadas.

La historia de “Bart”, el perro argentino que rescató a dos niños en Venezuela, empezó a conocerse poco después de que se hizo viral el video del momento donde el operativo encontró a los dos menores. El can pertenece al equipo que desde el gobierno argentino enviaron a las zonas más afectadas por los dos devastadores terremotos.

El perro es de la raza pastor belga malinois y pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas, donde lo guía el agente civil Cristian Giroti. Según informaron desde el Ministerio de Defensa, “Bart” ingresó por un túnel abierto entre los escombros y marcó presencia positiva, permitiendo orientar la búsqueda y las tareas de excavación hacia el lugar correcto.

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En ese sentido, señalaron que su intervención fue fundamental para contribuir en el rescate de los dos menores dentro de una estructura colapsada. “Una acción que nos llena de orgullo y refleja el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la misión más importante de todas, salvar vidas”, describieron en el comunicado oficial.

“Bart”, el perro argentino que rescató a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela
“Bart”, el perro argentino que rescató a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

El operativo tuvo lugar el domingo por la tarde. El equipo se desplazaba hacia otro punto asignado cuando recibió un llamado de urgencia del personal de Protección Civil de Venezuela, que había confirmado la presencia de personas con vida en la zona. Fue entonces cuando Bart fue enviado al interior del túnel, donde detectó señales que permitieron redirigir toda la excavación hacia el sector preciso donde estaban los niños.

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Infantes de marina trabajaron junto al animal y “contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada”, según precisó el Ministerio de Defensa a través de su cuenta en la red social X. Al concluir la operación, las autoridades venezolanas presentes en el lugar reconocieron públicamente el desempeño del can.

“Bart”, el perro argentino que rescató a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela
El animal pertenece a un equipo especial de las Fuerzas Armadas y están trabajando en Venezuela

El contingente argentino opera en Venezuela en el marco de una misión de respuesta humanitaria que incluye tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a los equipos locales e internacionales desplegados en la zona. Los infantes de marina trabajan en coordinación con las autoridades venezolanas y con otros contingentes extranjeros presentes en el terreno.

El canciller Pablo Quirno había informado el sábado 27 el arribo de una misión consular a suelo venezolano, con el objetivo de relevar “las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos entre los escombros”. En esa oportunidad, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto describió la situación del país caribeño con una frase escueta: “Venezuela hoy es un pueblo rodeado de infraestructura caída”.

“Bart”, el perro argentino que rescató a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela
Cristian Giroti es el agente civil que es guía de "Bart"

Además, Quirno comunicó este domingo que el Gobierno recibió siete pedidos de búsqueda de ciudadanos argentinos que se encontraban en distintos puntos de Venezuela al momento de los dos sismos. Cuatro de esas personas fueron halladas con vida, mientras que las tareas continúan para dar con el paradero de las restantes. Además, se confirmó que seis ciudadanos argentinos fueron encontrados muertos y que hay una persona internada en un centro de salud local.

El canciller también precisó que tienen registrados tres grupos familiares de argentinos con niños y otros dos individuos que quedaron en situación de vulnerabilidad a causa de los movimientos telúricos. Entre los casos, hay un menor que se encuentra solo, sin su familia.

La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido en La Guaira

A cinco días de los terremotos, Lucas Gámez, un niño argentino de ocho años, continúa desaparecido en La Guaira, una de las ciudades más afectadas por los sismos. El menor se encontraba en esa localidad junto a sus tíos para pasar un día de playa cuando ocurrió el colapso.

Según relató su padre, Marcos Gámez, en declaraciones al canal de noticias TN, Lucas había regresado al departamento junto a su tío tras la jornada en el mar. El ascensor par estaba dañado, por lo que ambos tomaron el ascensor impar junto a otra persona que se dirigía al séptimo piso. Esa persona sobrevivió y fue quien aportó los datos sobre el recorrido del niño. “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”, detalló el padre.

Desesperada búsqueda en Venezuela de Lucas Gámez, un chico argentino que desapareció durante el doble terremoto

La familia desconoce si Lucas y su tío lograron ingresar al departamento o quedaron atrapados en la escalera o el pasillo del segundo piso. Marcos Gámez sostuvo que no han tenido contacto directo con el menor, aunque indicaron que hace dos días habría intentado comunicarse. “Por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado”, señaló.

El domingo, la familia recibió un aviso sobre una posible aparición del niño que resultó ser una falsa alarma. “Fue muy decepcionante. Nos montaron en la ambulancia, nos decían que el chico ya venía y luego de esperar una hora los rescatistas suizos nos dijeron que era una persona adulta”, relató Marcos Gámez. Pese al revés, el padre se mostró esperanzado: “Nos da esperanzas que él es un chico delgado y puede caber en espacios reducidos entre concreto y concreto”. Familiares y amigos iniciaron una campaña en redes sociales para difundir la búsqueda del menor.

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