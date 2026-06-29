Mundo

Qatar prohibió la actividad marítima tras la muerte de un ciudadano alcanzado por metralla en el Golfo

La escalada entre Washington y Teherán en el estrecho de Ormuz convierte las aguas del emirato en zona de riesgo civil

Guardar
Google icon
Un barco en las costas de Qatar
Un barco en las costas de Qatar

El Ministerio de Transportes de Qatar ordenó este lunes la suspensión indefinida de toda actividad marítima no comercial, una medida de emergencia dictada un día después de que las autoridades confirmaran la muerte de un ciudadano qatarí alcanzado por metralla mientras navegaba en una embarcación particular. El incidente, ocurrido durante el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, pone de manifiesto que la guerra en el Golfo ya cobra víctimas civiles en países ajenos al conflicto.

La directiva ordenó a propietarios y usuarios de embarcaciones de recreo, barcos pesqueros, motos acuáticas y cualquier otra nave privada que detengan sus actividades con efecto inmediato y hasta nuevo aviso. La medida, adoptada en coordinación con los organismos de seguridad, no afecta a los buques sometidos a convenios marítimos internacionales, que pueden continuar operando con normalidad.

PUBLICIDAD

El detonante fue un suceso registrado la noche del sábado 27 de junio, cuando los sistemas de monitoreo de la Dirección General de Costas y Fronteras detectaron que una embarcación con dos personas a bordo no había regresado al puerto a la hora prevista. Los equipos de rescate la localizaron en la madrugada del domingo 28. A bordo encontraron a un ciudadano qatarí muerto por heridas de metralla y a un residente árabe con heridas estables que fue trasladado a un hospital. El Ministerio del Interior no atribuyó la metralla a ningún bando, aunque reconoció que el origen eran “las operaciones militares en la región”.

FOTO DE ARCHIVO: Se ven edificios en la costa de Doha, Qatar, el 5 de junio de 2017 REUTERS/Stringer/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Se ven edificios en la costa de Doha, Qatar, el 5 de junio de 2017 REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Los hechos se inscriben en una semana de escalada en el Golfo. El jueves 25 de junio, la Guardia Revolucionaria iraní atacó con un dron el buque Ever Lovely, de bandera singapurense, al cruzar el estrecho de Ormuz. Estados Unidos respondió con bombardeos contra instalaciones iraníes de misiles, drones y radar costero. Irán replicó el sábado con un nuevo impacto sobre el petrolero Kiku, de bandera panameña y cargado con crudo qatarí, según informó Reuters. La madrugada del domingo, Teherán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares en Baréin y Kuwait, que los interceptaron sin registrar bajas entre las fuerzas estadounidenses.

PUBLICIDAD

El fondo del conflicto es la disputa sobre el control del estrecho de Ormuz, el canal por el que transitaba, antes del inicio de la guerra en febrero, cerca del 25% del comercio marítimo mundial de petróleo. El 17 de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para normalizar el tráfico en 60 días. Sin embargo, ambas partes lo interpretan de forma opuesta: Teherán sostiene que el texto le otorga autoridad exclusiva sobre el estrecho; Washington insiste en que la libertad de navegación es un principio del derecho internacional que ningún acuerdo bilateral puede limitar.

Irán comenzó a exigir tasas a los buques en tránsito, práctica que Estados Unidos declaró inaceptable. Trump calificó los ataques de violación del alto el fuego. El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió que cualquier arreglo paralelo al control de Teherán agravaría la tensión, según la agencia estatal iraní. Ante la escalada, ambos países acordaron el domingo retomar las negociaciones este martes en Doha, informó un funcionario estadounidense a Axios.

La muerte del ciudadano qatarí introduce una dimensión que el conflicto aún no había adquirido con nitidez: la del daño civil en países que optaron por la neutralidad. Qatar no ha señalado a ningún responsable, pero la presencia de metralla en sus aguas bastó para que el gobierno cerrara el mar a sus propios ciudadanos. La paradoja es reveladora: el país que este martes acogerá las negociaciones para encauzar la crisis acaba de prohibir a su población salir a navegar por ella.

Temas Relacionados

QatarMedio OrienteGolfo PérsicoIrán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nuevo bombardeo paquistaní en el este de Afganistán dejó al menos 28 civiles muertos

La misión de la ONU en Afganistán verificó de forma independiente 49 lesionados y advirtió que el balance es preliminar, tras ataques nocturnos en Paktia, Paktika y Kunar

Un nuevo bombardeo paquistaní en el este de Afganistán dejó al menos 28 civiles muertos

La Unión Europea y China acuerdan mantener el diálogo comercial hasta octubre

Las delegaciones pactaron sostener contactos para rebajar fricciones y ajustar los intercambios tras la primera ronda de Consultas sobre Comercio e Inversión, celebrada el lunes en Bruselas con una hoja de ruta definida

La Unión Europea y China acuerdan mantener el diálogo comercial hasta octubre

El jefe de espías de Polonia advirtió que la agresión rusa es real y que deben operar como si la guerra fuera próxima

El director de la Agencia de Inteligencia Exterior, Paweł Szota, evalúa que Rusia puede sostener su guerra en Ucrania durante años y considera un escenario plausible el despliegue de tropas sin insignias en el Báltico

El jefe de espías de Polonia advirtió que la agresión rusa es real y que deben operar como si la guerra fuera próxima

El corredor omaní del Estrecho de Ormuz queda paralizado tras dos ataques a buques en tres días

El tráfico marítimo se desplomó el fin de semana después de que Washington y Teherán intercambiaran bombardeos que tensaron el acuerdo alcanzado el 17 de junio. Irán exige control exclusivo sobre las rutas de paso

El corredor omaní del Estrecho de Ormuz queda paralizado tras dos ataques a buques en tres días

Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal

Los principales índices de Nueva York se recuperaron del desplome tecnológico de la semana pasada. Los precios del crudo moderaron sus ganancias tras confirmarse una ronda de negociaciones en Qatar tras los ataques del fin de semana

Wall Street y el petróleo suben tras una nueva tregua entre EEUU e Irán y el fallo sobre la Reserva Federal
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

De la cancha a la economía: el Gobierno destacó una cualidad extrafutbolística del “Dibu” para vender el talento argentino

De la cancha a la economía: el Gobierno destacó una cualidad extrafutbolística del “Dibu” para vender el talento argentino

Tres argentinos están entre las personalidades más influyentes de la coctelería global, según un ranking

Milei habló de un ataque especulativo en medio del contexto electoral: “Estamos hiperblindados”

Citlalli Hernández desmiente lista sobre definiciones de género en Morena: “Es falsa”

Resultados ONPE EN VIVO al 100%: se cierra el escrutinio dando la victoria definitiva a Keiko Fujimori

INFOBAE AMÉRICA

Dos terremotos, 39 segundos y más de 1.700 muertos: un geólogo argentino explica qué pasó en Venezuela

Dos terremotos, 39 segundos y más de 1.700 muertos: un geólogo argentino explica qué pasó en Venezuela

Un nuevo bombardeo paquistaní en el este de Afganistán dejó al menos 28 civiles muertos

Fiscalía salvadoreña inaugura el modelo de atención psicosocial en Santa Ana Centro

Universidad de Panamá se prepara para escoger a su próximo rector este 1 de julio

Guatemala a través de Gobernación impulsa en Chiquimula el proyecto Zona Segura

ENTRETENIMIENTO

James Cameron inventó una joya para Titanic que se convirtió en ícono y Celine Dion terminó luciéndola en los Óscar

James Cameron inventó una joya para Titanic que se convirtió en ícono y Celine Dion terminó luciéndola en los Óscar

La novia de Oliver Tree le dedica un emotivo mensaje el día que habría cumplido 33 años

La filosofía de John Cena: por qué pensar en la muerte cambió su forma de vivir, actuar y despedirse de la WWE

Dua Lipa no deja nada a la imaginación en las fotos más recientes de su luna de miel

Daveigh Chase, protagonista de ‘El Aro’, padecía de SIDA: la causa de muerte oficial ha sido revelada