Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

Daniela Pantano y su relaicón con Laurita Fernández en el marco de la obra 'La cena de los tontos'

La salida por vacaciones de Laurita Fernández en La cena de los tontos desató una serie de rumores sobre viejas tensiones con Daniela Pantano, quien la reemplazó en el escenario. El trasfondo de la relación entre ambas actrices y el clima en el elenco fueron motivo de análisis, mientras la obra atraviesa una sucesión de reemplazos y cambios temporales.

Las versiones sobre la mala relación entre Pantano y Fernández tienen antecedentes. Según el periodista Pepe Ochoa, el conflicto se remonta a una experiencia laboral compartida años atrás, cuando ambas formaron parte de una obra junto a Nicolás Cabré. Ochoa relató que la convivencia en ese proyecto no fue sencilla y que la relación entre las actrices terminó con un distanciamiento. Señaló que, en ese entonces, el público solía aplaudir con entusiasmo a Pantano, lo que habría provocado incomodidad en Fernández. Según Ochoa, “Laurita la empezó a enloquecer: le cambió el color de pelo, le empezó a cambiar cosas”. El desenlace se dio cuando la compañía viajó a Mar del Plata y, a pedido de Fernández, Pantano fue la única integrante que no participó del viaje. Así, la historia de desencuentros cobró nueva relevancia ante el reemplazo reciente en La cena de los tontos.

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La reciente ausencia de Laurita se debió a un viaje a París, donde realizó acciones promocionales para una marca. Ella misma compartió imágenes desde la capital francesa en sus redes sociales, mostrando parte de sus actividades frente a la Torre Eiffel. Su personaje en la obra quedó entonces en manos de Daniela, quien debió subir al escenario en un contexto de alta exposición.

Gustavo Bermúdez, que se va de vacaciones, y Martín Bossi, junto a Daniela Pantano, el reemplazo de Laurita Fernández

Actriz y bailarina conocida por su paso en Soñando por Bailar 2 en 2012, expresó sus sensaciones al salir del teatro: “Si Martín Bossi no me hubiera ayudado a tirarme a la pileta y hubiera sido tan compañero y aliado arriba del escenario, yo no sé si hubiera sido una noche tan feliz”. En sus palabras, destacó la colaboración del humorista y la confianza que sintió junto a él: “Para mí es como si con Bossi hubiéramos trabajado toda una vida arriba del escenario; no solamente fue mi compañero arriba del escenario como mis otros compañeros de elenco, sino que me marcó escenas tan detalladamente que me sentía en el cielo”.

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La reacción de Pantano ante las consultas sobre la relación con Laurita fue prudente. “Yo con Laura tengo muy buen vínculo, la conozco hace mil años. Después cada una fue tomando su camino más mediático o no, yo quizás elegí un caminito más de hormiga y más tranca, pero bueno, digo, es supertalentosa, se tomó sus vacaciones en París”. Pantano también explicó su postura sobre el término “reemplazo”: “A mí no me gusta decir así. Es como la alternante. ¿Laura no puede? Yo salgo. Estoy ahí, pero yo hago tantas otras cosas también”.

En un pasaje de la entrevista, Pantano mencionó que le envió un mensaje a Fernández para avisarle que estaba cuidando su lugar en la obra, pero no obtuvo respuesta: “Quizás podría haberme mandado un mensaje personal, me hubiese gustado, sí”. Consultada sobre si le molestó la falta de respuesta, fue sincera: “A veces pienso que está muy ocupada. Hay mucho ego, mucho orgullo, mucha inseguridad, porque yo no le voy a sacar el lugar a nadie. Cada uno se gana el lugar que tiene. Entonces, digo, esas inseguridades para mí son sin sentido. No es que tenés nada comprado, siempre hay que seguir laburando y nunca hay que creerse nada. Eso es lo que pienso yo”.

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La actriz Laurita Fernández recorre diferentes sitios emblemáticos de París durante sus vacaciones en la capital francesa.

El clima interno en el elenco también se vio atravesado por los reemplazos. Martín Bossi tuvo una intervención pública cargada de ironía y cierto malestar. Al ser consultado sobre las ausencias en el grupo, comentó con su característico humor: “Mientras Laurita se va a Francia, la próxima semana Gustavo Bermúdez se va a Italia y alguno de los productores se van a Estados Unidos, yo me pregunto por qué no me dejan a mí tomarme una semana en Santa Teresita”. Luego, continuó: “Yo estreno una obra y no me bajo de ella bajo ninguna circunstancia por respeto al público, y porque creo que no hay que dejar en manos de otro el personaje que uno amasó y trabajó”. Aunque aclaró que respeta las decisiones de sus compañeros, sus declaraciones marcaron una postura sobre la continuidad y el compromiso en el teatro.

Es que el arranque de la semana última también estuvo marcado por el anuncio de Bermúdez, quien informó que se tomará dos semanas de vacaciones en plena temporada. Su lugar es ocupado por Pedro Alfonso, sumando una nueva variante al elenco. Estas rotaciones temporales modificaron la dinámica del grupo y generaron comentarios tanto en los medios como entre los propios protagonistas.

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En este contexto, el testimonio de Pantano y las intervenciones de Bossi evidencian los movimientos internos y la sensibilidad que despiertan los reemplazos en el ambiente teatral. Mientras Fernández continúa en París y Bermúdez viaja a Italia, la obra sigue adelante con un elenco en constante adaptación.