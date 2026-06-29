Quiebre de cintura de Almirón y gran cabezazo de Enciso: el golazo con el que Paraguay se puso en ventaja ante Alemania en el Mundial

¡PARAGUAY ABRIÓ EL MARCADOR FRENTE A ALEMANIA! 🇵🇾



A los 42’, Enciso puso el 1 a 0 en el Gillette Stadium. pic.twitter.com/Ek1aWwHFjh — TyC Sports (@TyCSports) June 29, 2026

Paraguay se puso en ventaja ante Alemania en el epílogo del primer tiempo y luego de unos primeros minutos complicados, en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro abrió el marcador en el Gillette Stadium de Foxboro, en Boston con un gran gol de Julio Enciso.

A los 42 minutos, tras una pelota peleada en el mediocampo que ganó Damián Bobadilla, Juan José Cáceres abrió para Miguel Almirón, quien realizó un enganche que dejó desairado a dos rivales y habilitó a Matías Galarza Fonda. Este último envió un centro preciso a la cabeza de Enciso, que en absoluta soledad firmó el 1-0.

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Fue el sexto gol del delantero de 22 años en 37 partidos en la selección paraguaya. Por el esfuerzo en la recuperación, la jugada previa y el franco cabezazo a la carrera, fue un golazo del elenco guaraní.

Pese a que en el inicio los teutones tomaron la iniciativa y metieron en su campo al equipo sudamericano, con el correr de los minutos los conducidos por Alfaro fueron recuperando la pelota y antes del descanso tuvieron su premio con la apertura del marcador.

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El equipo germano, cuatro veces campeón del mundo, llegó como favorito al arranque de los playoffs luego de ganar el Grupo E. Mientras que la Albirroja logró clasificarse tercera en su zona.

Bajo la conducción de Alfaro, el equipo paraguayo primero logró recuperarse en la Eliminatoria Sudamericana en la que le llegó a ganar a Argentina, Brasil y Uruguay.

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