Deportes

Quiebre de cintura de Almirón y gran cabezazo de Enciso: el golazo con el que Paraguay se puso en ventaja ante Alemania en el Mundial

El elenco sudamericano sorprendió y comenzó arriba en el marcador en el duelo por los 16avos de final en Boston

Guardar
Google icon

Paraguay se puso en ventaja ante Alemania en el epílogo del primer tiempo y luego de unos primeros minutos complicados, en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro abrió el marcador en el Gillette Stadium de Foxboro, en Boston con un gran gol de Julio Enciso.

A los 42 minutos, tras una pelota peleada en el mediocampo que ganó Damián Bobadilla, Juan José Cáceres abrió para Miguel Almirón, quien realizó un enganche que dejó desairado a dos rivales y habilitó a Matías Galarza Fonda. Este último envió un centro preciso a la cabeza de Enciso, que en absoluta soledad firmó el 1-0.

PUBLICIDAD

Fue el sexto gol del delantero de 22 años en 37 partidos en la selección paraguaya. Por el esfuerzo en la recuperación, la jugada previa y el franco cabezazo a la carrera, fue un golazo del elenco guaraní.

Pese a que en el inicio los teutones tomaron la iniciativa y metieron en su campo al equipo sudamericano, con el correr de los minutos los conducidos por Alfaro fueron recuperando la pelota y antes del descanso tuvieron su premio con la apertura del marcador.

PUBLICIDAD

El equipo germano, cuatro veces campeón del mundo, llegó como favorito al arranque de los playoffs luego de ganar el Grupo E. Mientras que la Albirroja logró clasificarse tercera en su zona.

Bajo la conducción de Alfaro, el equipo paraguayo primero logró recuperarse en la Eliminatoria Sudamericana en la que le llegó a ganar a Argentina, Brasil y Uruguay.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Paraguay 2026Selección Alemania 2026Mundial 2026CopaMundial2026deportes-argentinaJulio EncisoMiguel AlmirónGustavo Alfaro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oreste Berta recibió un emotivo homenaje en Alta Gracia: el detalle de la obra que lo honra

El Mago, de 87 años, fue distinguido en la ciudad cordobesa donde vive hace seis décadas. Allí, en La Fortaleza, gestó autos que ganaron 63 títulos nacionales

Oreste Berta recibió un emotivo homenaje en Alta Gracia: el detalle de la obra que lo honra

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

El hijo mayor del crack rosarino no pudo ver a su padre en el triunfo ante Jordania, pero se consagró en un torneo internacional Sub 14 en Punta Cana

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Matheus Cunha se dirigió a los aficionados y su gesto fue captado por las cámaras de la transmisión oficial

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Richard “Chengue” Morales cuestionó públicamente el silencio del plantel durante dos años de proceso, señaló que ningún jugador respaldó a Luis Suárez cuando alzó la voz y pidió que los futbolistas salieran a explicar qué ocurrió en la interna de la Celeste

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

El entrenador italiano analizó el 2-1 en Houston, resaltó la reacción luego del gol de Kaishu Sano y explicó los ajustes del complemento hasta sostener la clasificación

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

DEPORTES

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

El hito que logró Thiago Messi en el Inter Miami mientras su papá brilla con la selección argentina en el Mundial

Video: la burla de una de las figuras de Brasil a los japoneses tras eliminarlos del Mundial

Un ex delantero de Uruguay exigió que los jugadores expliquen qué pasó en el Mundial: “Escondieron dos años de maltrato de Bielsa”

Ancelotti destacó la calma de Brasil para vencer a Japón y explicó por qué Neymar no ingresó desde el banco

La desgarradora reacción de los jugadores de Japón tras el gol de Brasil que los eliminó del Mundial

TELESHOW

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Jimena Monteverde lloró al aire al despedir a Ernestina Pais, compañera en Mañanas informales: “Era una mina espectacular”

Las tiernas imágenes de Gemma, la hijita del Colo Barco, jugando en la concentración argentina

La nueva faceta de Furia Scaglione: lanzó su álbum musical y causó revuelo con su voz

La divertida anécdota de Darío Barassi al ir a misa con su hija menor: “Menos oído que yo”

Daniela Pantano, la reemplazante de Laurita Fernández en La cena de los tontos: “Hay mucho ego e inseguridad”

INFOBAE AMÉRICA

FMI aprueba desembolsos por $242 millones para Honduras

FMI aprueba desembolsos por $242 millones para Honduras

Dos terremotos, 39 segundos y más de 1.700 muertos: un geólogo argentino explica qué pasó en Venezuela

Qatar prohibió la actividad marítima tras la muerte de un ciudadano alcanzado por metralla en el Golfo

Fiscalía salvadoreña inaugura el modelo de atención psicosocial en Santa Ana Centro

Universidad de Panamá se prepara para escoger a su próximo rector este 1 de julio