La joven argentina que llegó a campeona mundial de ajedrez a los 17 años jugó simultáneas en el subte porteño

Candela Francisco, la argentina campeona mundial juvenil de ajedrez, enfrentó los 18 tableros con chicos que iban desde los 9 a los 21 años sin inmutarse. Se movía despacio entre jugada y jugada. Apenas se acomodaba un poco el pelo o tocaba alguna de las piezas que acaba de eliminar de sus oponentes.

La joven participó del evento Ajedrez en Movimiento organizado por Emova en la estación Las Heras de la línea H de subte.

Antes de comenzar a jugar, la joven ajedrecista respondió algunas preguntas sobre cómo serían las partidas. “Es un buen momento para aprender”, dijo. Quizás, Candela se vio identificada en los niños que la miraban sentados detrás del tablero y veían en ella un ejemplo a seguir en esta disciplina.

“Nos sentimos identificados con los valores que representa Candela como el compromiso, la dedicación, el esfuerzo y el trabajo. Es un orgullo hacerlo de la mano de esta joven y apoyar su desarrollo profesional para que pueda alcanzar sus metas”, afirmó Joaquín Acuña, Presidente de Emova. La compañía decidió hace un tiempo firmar un acuerdo de sponsoreo con Candela, apoyando su proyección internacional.

El próximo 22 de mayo, Candela tiene planeado viajar a Colombia a jugar el Torneo Continental de hombres y mujeres

Con 18 tableros en la cabeza

Candela avanzó de mesa en mesa y movió las piezas con calma. No se inmutó con nada, ni con los pasajeros que pasaban curiosos por los pasillos de la línea H, ni con las alarmas del cierre de puertas de los trenes. Antes de arrancar, saludó con un apretón de manos a cada chico. A uno de ellos, hasta le enseñó a anotar las movidas para que luego pueda estudiar en su casa la partida.

La primera serie duró cerca de dos horas. El nivel de juego de sus jóvenes contrincantes era muy bueno y Candela hizo un esfuerzo para ganarles. Algunos, hacían una mueca de sorpresa cuando la chica movía una pieza de forma que ellos no lo tenían en su mente. La campeona mundial iba de mesa en mesa con su blusa blanca con volados y un pantalón negro, los mismos colores que los tableros de ajedrez.

Cuando pasó el tiempo, algunos de los chicos comenzaron a sentir la presión de estar tanto tiempo concentrados. En las esperas, algunos de los participantes quedaban pensativos y otros jugaban al cubo rubik o dibujaban caras en sus anotadores. Candela seguía sin inmutarse.

La chica encaraba a cada participante concentrada. Apenas pestañaba frente a las piezas. Sus manos quietas apoyadas en la mesa. Recién después de una hora y media tomó el primer trago de agua que le alcanzó una asistente.

Decenas de personas se reunieron para ver jugar a Candela en el subte porteño

El próximo 22 de mayo Candela tiene planeado viajar a Colombia a jugar el Torneo Continental de hombres y mujeres. “En ese certamen está ubicada en el puesto 50 del ranking. Es muy difícil, pero bueno siempre se puede aprender y además quien te dice...”, le cuenta la madre a Infobae mientras observa a Candela con una sonrisa enorme de orgullo.

Campeona mundial a los 17

El año pasado Candela sorprendió al mundo al consagrarse campeona del mundo sub 20. “Fue un momento de mucha alegría, porque me preparé mucho para ganar ese torneo. Ya lo había jugado cuatro veces y no se me daba – explica Candela en diálogo con Infobae-. En ese momento pensé que iban a llegar sponsors. Es que soy la primera mujer en ganar este campeonato”.

Su mamá cuenta como fue la previa a estas simultáneas que jugó en el subte. “Siempre quiere ganar y tenía muchas ganas de venir a estar con los chicos. Ella cree que puede devolver un poco de todo lo que ya le dio el ajedrez”, cuenta la mujer que lleva un prendedor de tablero en su saco azul.

Candela en lo más alto del podio en el campeonato sub 20 de ajedrez el año pasado

Los últimos años fueron de gran crecimiento para Candela. Fueron cinco medallas internacionales de oro en 15 meses. Campeona Panamericana sub16 en Montevideo (julio 2022), Campeona Sudamericana sub 16 en Asunción (diciembre 2022), Campeona Sudamericana sub 20 en Santa Cruz de la Sierra (diciembre 2022), Campeona Continental Superior en La Habana (mayo de 2023) y Campeona Mundial Juvenil sub 20 en México (octubre de 2023). Y para cerrar el año el Olimpia de Plata como mejor deportista de su disciplina.

Candela está muy feliz con su presente. Se la ve jugando esas largas partidas, que pueden llegar a durar hasta 5 horas. Durante las simultáneas en el subte también se la vio feliz a la joven. Le sonreía a los chicos o simplemente le daba algún consejo frente a una movida errada.

El apoyo de la mamá

Detrás de Candela, siempre está su mamá. La mujer la acompaña a todos lados y hasta le explica al cronista de Infobae algo de cómo se juegan las simultáneas y las ganas que tenía su hija de estar hoy en el subte con los chicos. En cada viaje, la mujer espera a su hija en la habitación del hotel mientras la chica disputa las partidas. “Es clave, porque es la que me contiene entre las partidas cuando a veces la espera se vuelve complicada. Me permite mantener el foco en lo que vendrá y no preocuparme por nada más”, relata a su vez la joven campeona mundial.

Candela Francisco en sus inicios cuando se enamoró del ajedrez

El día que salió campeona del mundo, lo primero que hizo Candela fue ir corriendo a buscar a su mamá. “Me saludaba mucha gente y hasta querían que haga una nota con los organizadores. Frené todo y dije ‘esperen que primero le tengo que avisar a mi mamá que gané’”, recuerda y en su cara se vuelve a dibujar una sonrisa.

La chica gana una partida tras otra de la simultánea y los niños que la enfrentaron la miran con admiración. Candela, en tanto, seguro recuerda sus inicios cuando se reveló ante ella ese mundo de piezas que empezó a mover cuando era apenas una nena de 9 y su mente nunca más se detuvo, entre caballos, torres y alfiles que bailaban en el techo de su habitación. Mientras tanto, la chica soñaba con llegar a la cima del ajedrez mundial. Misión cumplida.