Un apasionado del ferromodelismo creó una deslumbrante vuelta por el Oeste norteamericano junto a sus amigos

De enterarse de la muerte de la Reina Isabel II mientras recogía hongos al racismo: así es el reinado de Carlos III

“The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy”, del periodista Robert Hardman, se basa en archivos reales, amigos y personal. En sus páginas aporta datos desconocidos sobre la monarquía y los escándalos de los últimos años.