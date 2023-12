Pasó en la TV: Riquelme ganó las elecciones en Boca y Gran Hermano tuvo su primer eliminado

Resumen de la TV del 17 de diciembre

Juan Román Riquelme derrotó a la fórmula de Mauricio Macri y es el nuevo presidente de Boca Juniors, mientras que Hernán “el cordobés” abandonó la casa de Gran Hermano y se transformó en el primer eliminado de esta edición.

El día de ayer amaneció con los destrozos que dejó en gran parte del área metropolitana y en el interior de la provincia de Buenos Aires, el temporal que azotó de forma más violenta a gran parte del AMBA y a Bahía Blanca.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores fueron varios los lugares afectados por las fuertes ráfagas de viento de más de 140 km/h que provocaron la caída de árboles, cortes de calles, pérdida de viviendas, heridos y el movimiento de objetos de gran magnitud como aviones y escenarios.

Ezeiza fue escenario de cancelaciones de vuelos debido a la gravedad de la situación que hasta el momento había logrado mover aviones, volar chapas y destrozar escaleras de abordaje y diferentes equipos.

Destrozos en Aeroparque por la tormenta

Varios videos del incidente climático fueron visualizados a través de las redes sociales. Inclusive se vio el horror que vivieron jóvenes que estaban disfrutando de una fiesta en el club GEBA cuando de repente el escenario comenzó a derrumbarse y la escenografía gigante salió volando, lo que generó gritos, desesperación y evacuación del lugar para evitar heridos.

Lo que lamentablemente no pudo evitarse fue la catástrofe que tuvo lugar en el club Bahiense del Norte, donde mientras transcurría un evento de cierre de año se derrumbó el techo de la institución y dejó un saldo de 112 evacuados, 14 heridos y 13 muertos.

Tras el trágico hecho, varios usuarios en redes sociales expresaron sus condolencias, inclusive el ex capeón olímpico con la Selección Argentina de Básquet, Emanuel Ginobili, quien jugó en el club durante su infancia, expresó su dolor en X (ex Twitter).

De la misma forma se mostró el presidente Javier Milei, que tras ver los restos que dejó el temporal, viajó de inmediato en el avión presidencial Tango 11, que despegó desde la estación militar de Aeroparque con destino a la ciudad del sur bonaerense, para reunirse con el intendente Federico Susbielles y sumarse al Comité de Crisis de ese municipio.

La comitiva presidencial estuvo conformada por su secretaria general, Karina Milei, y sus ministros del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En las instalaciones del Club donde se registraron las víctimas fatales lo esperaba también el gobernador provincial, Axel Kicillof.

“Frente a estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad”, dijo el jefe de Estado según transmitió C5N.

Patricia Bullrich, en tanto, sentenció frente a las cámaras de la TV Pública: “Fue una terrible catástrofe. Además, no tuvo una alerta. Esta es una ciudad ventosa, tenía una alerta normal y de golpe una cola de tornado inesperada”.

Javier Milei y Axel Kicillof se reunieron en el comité de crisis conformado por el trágico temporal en Bahía Blanca

De esta forma, todo el equipo recorrió la ciudad afectada e inclusive pasaron por el Hospital Municipal donde estaban alojados los heridos de gravedad y aquellos familiares de las víctimas fatales.

La situación generó cierto debate tanto en redes sociales como en noticieros. Inclusive hubo un fuerte cruce en TN ya que Matías Betolotti, conductor y meteorólogo del programa Fenómenos, acusó a Alberto Carita, director general de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, del análisis que este hizo tras el temporal.

Betolotti le consultó si se podía haber hecho algo más o si de la misma forma se iba a encarar la próxima tormenta. Fue entonces que Carita relativizó los incidentes en los eventos al aire libre que se produjeron durante esta madrugada en la Ciudad.

“Si yo, en este año, con la corriente del niño, cuando me pasan los partes del servicio meteorológico nacional, tengo que cortar todos los eventos por cada uno de los pronósticos. No, no, no, ya directamente, no hay que hacer nada”, respondió.

Ese comentario enfureció al conducir: “Es una falta de respeto lo que estoy escuchando”, comenzó en su descargo y remarcó: “Usted no recibió un pronóstico de tormenta. Usted recibió una alerta naranja de peligro de la población al aire libre”.

Lautaro Martínez en apoyo a Bahía Blanca

Quien intentó solidarizarse con la causa fue el bahiense Lautaro Martínez, que luego de meter el segundo gol en el partido del Inter de Milán contra Lazio, festejó levantándose la camiseta y así pudo dejar ver debajo una remera blanca que decía: “Fuerza Bahía Blanca”.

El gran temporal no pasó desapercibido para los integrantes de la casa de Gran Hermano, que pegados al ventanal de la casa más famosa del país vieron los desastres que este provocó en el jardín.

Lo que más lo alteró fue ver la caída del arbolito de Navidad. “¡Se está volando todo, no puedo creer la tormenta está!”, exclamaron entre gritos de miedo.

El temporal no fue lo único que generó tensión entre los participantes ya que en el día de ayer uno de ellos abandonó la casa y la instancia previa de tanta incertidumbre generó temor en los nominados: Zoe, Furia, William y Hernán, quien finalmente se despidió de la casa.

Hernán Ontivero fue el primer eliminado de Gran Herman (Prensa GH)

Para finalizar el día, las elecciones en Boca Juniors dieron el resultado final y coronaron a Juan Román Riquelme una vez más como el presidente del club, que con un porcentaje del 63.7% se impuso sobre la fórmula Ibarra-Macri que obtuvo el 36%.

Ante la derrota, Andrés Ibarra dialogó con TYC Sport y aseguro que: “Mientras esto pase en Boca, no hay posibilidad de conversar para acciones futuras”.

Previo al conocimiento de los resultados hubo varias perlitas que no pasaron desapercibidas. Desde la seguridad de Román desde el primer momento, hasta los votos de Milei y las hijas de Maradona.

“Está siendo la fiesta que nosotros pensábamos que iba a ser”, expresó el ganador en diálogo con TNT Sport antes de conocer su victoria.

Entre los 43.367 votos estuvo el del actual presidente, quien según transmitió TN se acercó a la bombonera a las 10:17. Tardó 180 segundos en ingresar, votar y salir.

Milei votando en La Bombonera (Crédito: Nicolás Stulberg)

Dalma y Gianina Maradona también participaron del evento y ejecutaron su voto y dejaron un fuerte mensaje a favor de uno de los candidatos: “Hoy día de votación muy importante en las carpas que pusieron en la cancha de Boca, les mando un beso muy muy grande a todos los hinchas”, comienza diciendo Dalma en un pasillo del club mientras luce una campera azul y amarilla. Luego, el vídeo la muestra caminando por el estadio junto a su hermana y su mamá, Claudia Villafañe.

Mientras tanto y para concluir, quien no se quedó sin votar fue Sergio Massa que se acercó al club Atlético de Tigre, donde competía su candidato, Martín Suárez, te pertenece a la línea oficialista. Será el próximo presidente xeneize tras vencer con el 73% de los votos, dándole así continuidad al exitoso mandato de Ezequiel Melaraña.