Efemérides de hoy, 14 de noviembre: ¿qué se conmemora en Argentina y el mundo?

Claude Monet nació el 14 de noviembre de 1840 en París.

Entre las efemérides del 14 de noviembre se encuentra el nacimiento, en 1840, del pintor francés Claude Monet, referente del movimiento impresionista y uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Te puede interesar: Diabetes en niños y jóvenes: cuáles son los síntomas y cómo es el tratamiento

El término “impresionismo” deriva del título de su obra “Impresión, sol naciente”, de 1872. Monet pintó una gran variedad de temas, pero su obra más conocida se centra en la naturaleza, especialmente en los paisajes y las marinas. Sus pinturas suelen representar escenas cotidianas, pero su enfoque se centra en la luz y el color, y se dedicó una gran parte de su vida a pintar series del mismo tema a distinta hora y en diferentes condiciones climáticas con el objetivo de captar distintos niveles de iluminación y matices de color.

Expuso sus obras en el Salón de París y en el Salón des Refusés, y su trabajo comprende más de 2500 obras. Durante los últimos años de su vida logró pintar alrededor de 200 cuadros. Monet murió el 5 de diciembre de 1926.

Te puede interesar: Efemérides de hoy, 9 de noviembre: ¿qué se conmemora en Argentina y el mundo?

Su obra titulada “Le bassin aux nympheas” (“El estanque de nenúfares”, realizada entre 1917 y 1919) se vendió por 74 millones de dólares el pasado 11 de noviembre en la subasta de otoño que la casa Christie´s dedica al arte del siglo XX en Nueva York. La venta remarcó la vigencia de su arte en el mercado contemporáneo.

La obra de Claude Monet "Impresión. Sol naciente" le da nombre al movimiento impresionista del que fue referente.

En el plano nacional, el 14 de noviembre de 1993 se firma el Pacto de Olivos, el acuerdo entre el entonces presidente Carlos Saúl Menem, en representación del Partido Justicialista, y Raúl Alfonsín, quien representaba a la Unión Cívica Radical.

Te puede interesar: Efemérides de hoy, 11 de noviembre: ¿qué se conmemora en Argentina y el mundo?

Con el acuerdo, los representantes más influyentes de los principales partidos políticos a nivel nacional se comprometen a realizar una reforma de la Constitución, que tuvo lugar en 1994. Entre otras cosas, la Reforma de 1994 incluyó la posibilidad de la reelección presidencial, la disminución del mandato presidencial de 6 a 4 años y la elección del presidente mediante la segunda vuelta o balotaje.

Raúl Alfonsín y Carlos Menem el 14 de noviembre de 1993, cuando se reconoce públicamente la necesidad de la reforma de la Constitución.

¿Qué otras efemérides se conmemoran el 14 de noviembre?

muere a sus 61 años en Berlín el filósofo alemán , uno de los más influyentes pensadores del siglo XIX, autor de la obra “Fenomenología del Espíritu” y padre del idealismo alemán. 1831: Georg Wilhelm Friedrich Hegel , uno de los más influyentes pensadores del siglo XIX, autor de la obra “Fenomenología del Espíritu” y padre del idealismo alemán.

1851: se publica en la ciudad de Nueva York la novela Moby Dick , del escritor estadounidense Hernan Melville, una de las obras más importantes de la literatura en inglés. Narra la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, junto a Ismael y el arponero Queequeg en la obsesiva y autodestructiva persecución de un gran cachalote blanco.

1908: nace en Wisconsin Joseph McCarthy , senador del Partido Republicano entre 1947 y 1957.

1909: es asesinado el militar y policía argentino Ramón Falcón en un atentado realizado por el joven anarquista ucraniano Simón Radowitsky. El militante lanzó una bomba al carruaje que transportaba al jefe de la Policía Federal, en respuesta a la represión al acto del Día Internacional de los Trabajadores del 1 de Mayo en el marco de lo que se conoció como la Semana Roja.

nace en La Plata el abogado, escritor y político argentino , electo como diputado nacional por el peronismo en 1946 y referente del ala izquierda del movimiento. Fue el único designado por Juan Domingo Perón como su apoderado tras el golpe militar autodenominado “Revolución Libertadora” de 1955. 1919: John William Cooke , electo como diputado nacional por el peronismo en 1946 y referente del ala izquierda del movimiento. Fue el único designado por Juan Domingo Perón como su apoderado tras el golpe militar autodenominado “Revolución Libertadora” de 1955.

John William Cooke junto a Juan Domingo Perón.

1922 : en Reino Unido comienza su servicio de radio la BBC (British Broadcasting Corporation).

1946: muere en Alta Gracia, Córdoba, el compositor español Manuel de Falla a sus 70 años.

parte la misión espacial , la sexta tripulada de la NASA estadounidense y la segunda en concretar un alunizaje. Fue tripulada por Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. Alunizó cuatro meses después de la Apolo 11, el 19 de noviembre de 1969 en un área del Océano de las Tormentas (Latin Oceanus Procellarum). 1969: Apolo 12 , la sexta tripulada de la NASA estadounidense y. Fue tripulada por Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. Alunizó cuatro meses después de la Apolo 11, el 19 de noviembre de 1969 en un área del Océano de las Tormentas (Latin Oceanus Procellarum).

El 14 de noviembre de 1969 parte la misión espacial Apolo 12.

anota sus dos primeros goles en Primera División como delantero de Argentino Juniors en el partido contra San Lorenzo en Mar del Plata en el marco del Torneo Nacional 1976, que termina con la victoria del “Bicho” por 5 a 2. 1976: Diego Maradona como delantero de Argentino Juniors en el partido contra San Lorenzo en Mar del Plata en el marco del Torneo Nacional 1976, que termina con la victoria del “Bicho” por 5 a 2.

1997: Fox estrena su primera película de animación “Anastasia” , una historia musical inspirada en la historia de la gran duquesa Anastasia Romanova de la Rusia Imperial. Esta película considerada un hito en la animación por su calidad, su taquilla y por hacerle competencia a Disney, empresa cuyo reinado parecía irrevocable.

2010: en el Gran Premio de Abu Dabi, el piloto de Red Bull Racing, Sebastian Vettel , se convierte en el más joven en obtener el título de Campeón Mundial de Fórmula 1. El piloto, que en la actualidad tiene 35 años, ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores de Grandes Premios de todos los tiempos, con 53 victorias, solo por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91). Anunció su retiro a finales de la temporada 2022.

Sebastián Vettel se retiró del automovilismo en 2022 (Jerome Miron-USA TODAY Sports)

se realizan las elecciones legislativas de medio término en el país, en las cuales se renovaban 127 bancas de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y 24 bancas del Senado. Juntos por el Cambio sacó el 42,75 % de los votos obteniendo 14 senadores y 61 diputados, mientras que el Frente de Todos, sacó el 34,56 % de los votos obteniendo 9 senadores y 50 diputados. 2021:, en las cuales se renovaban 127 bancas de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y 24 bancas del Senado. Juntos por el Cambio sacó el 42,75 % de los votos obteniendo 14 senadores y 61 diputados, mientras que el Frente de Todos, sacó el 34,56 % de los votos obteniendo 9 senadores y 50 diputados.

Día Mundial de la Diabetes

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. La fecha fue creada en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad.

El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de la Resolución 61/225 de las Naciones Unidas. La elección de la fecha hace referencia al aniversario del nacimiento, en 1891, de Sir Frederick Banting, el médico e investigador que descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.

Según explica la ONU, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).