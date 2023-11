Un cuadro de Monet fue vendido a 74 Millones de dólares en una subasta en Nueva York

"Le bassin aux nymphéas", de Monet

En una emocionante temporada de subastas, una pintura de floresde de loto del impresionista francés Claude Monet alcanzó la asombrosa cifra de 74 millones de dólares en la casa de subastas Christie’s en Nueva York. La obra, titulada “Le bassin aux nympheas”, superó la estimación inicial de venta de $65 millones. Este evento marcó un hito destacado en la vibrante temporada de subastas de arte.

Entre otras ventas notables se encuentra la pintura “Recollections of a Visit to Leningrad” del pintor expresionista del siglo XX, Richard Diebenkorn, que se vendió por 46 millones de dólares. Asimismo, la obra “Untitled” de la artista estadounidense Joan Mitchell alcanzó la cifra de 29 millones de dólares. La obra de Paul Cezanne también tuvo un destacado protagonismo en la subasta, con tres de sus pinturas vendidas, entre las cuales “Fruits et pot de gingembre” obtuvo casi 39 millones de dólares.

El miércoles, la pintura “La mujer con reloj” de Pablo Picasso se destacó al alcanzar la asombrosa cifra de 139.3 millones de dólares, siendo el segundo precio más alto jamás logrado para una obra del artista español.

"La mujer con reloj" fue subastada el miércoles por la noche por 139,3 millones de dólares por Sotheby’s en Nueva York

“Femme a la montre”, la pintura de 1932 que retrata a una de las compañeras y musas del artista, la pintora francesa Marie-Therese Walter, había sido valorada en más de 120 millones de dólares antes de ser subastada en Sotheby’s.

En lo que va de la temporada de subastas de otoño, que comenzó el martes y culmina el próximo miércoles, Christie’s ha registrado ventas por un total de $748 millones, mientras que Sotheby’s ha superado los $400 millones. Este impresionante despliegue de actividad artística refleja la demanda continua y el atractivo duradero de las obras maestras en el mercado del arte mundial.

En una semana destacada para Christie’s, las subastas del siglo XX/XXI en Nueva York registraron un total asombroso de $748,297,800, consolidando el estatus de la casa de subastas como líder en el mercado del arte. La venta más reciente, la 20th Century Evening Sale celebrada el 9 de noviembre, resultó en un total de $640,846,000, con una tasa de venta del 97% por lote y un impresionante 105% del martillo contra la estimación baja.

La obra maestra de Claude Monet, “Le bassin aux nymphéas,” que data de aproximadamente 1917-1919, se destacó como la joya de la subasta, alcanzando la impresionante cifra de 74.010.000 de dólares. Este logro no solo resalta la magnitud del legado de Monet, sino que también subraya la vitalidad del mercado del arte contemporáneo.

‘Meule’ es parte de una serie de 25 pinturas que Monet pintó a comienzos de 1890

Jussi Pylkkänen, Presidente Global de Christie’s, realizó su penúltima aparición como subastador después de 38 años de servicio dedicado. Tras la subasta, reflexionó sobre la transformación del mercado del arte en un entorno verdaderamente global. “Es un mercado realmente global, lo cual nunca imaginé que sería el caso cuando estaba en la sala de ventas en 1987 y vendimos los Girasoles de Van Gogh a un comprador japonés. El mundo occidental tembló... Trabajamos en un entorno muy diferente ahora. Es un entorno maravilloso y multicultural.”

La semana de subastas de Christie’s incluyó la 21st Century Evening Sale, que comenzó el 7 de noviembre con un total de $107,451,800. Ancorada por obras monumentales de artistas como Twombly, Basquiat y Marden, la venta también destacó las voces contemporáneas más emocionantes de todo el mundo, como Jia Aili, Nicolas Party, Jadé Fadojutimi, Derek Fordjour e Ilana Savdie.

Estas dos subastas atrajeron a más de 2.5 millones de espectadores combinados a través de las plataformas globales de Christie’s y contaron con una sólida participación internacional, además de aquellos que pujaron en la abarrotada sala de ventas. En el transcurso de las subastas, se lograron 10 récords de artistas, consolidando la influencia duradera de Christie’s en el panorama del arte mundial.

Con información de: AFP

