Sólo quedaba resolver una duda sobre el funcionamiento de la nave. De hecho, uno de los motivos por los cuales no decidieron en primera instancia el regreso fue por qué no sabían si los paracaídas que aseguraban el descenso se habían desactivado. Era una información que no podían corroborar hasta el momento de su uso. En caso de haberse estropeado, los astronautas golpearían contra el mar a miles de kilómetros por hora de velocidad.