Pasó en la TV: el dolor de las swifties, las críticas de Prat Gay al pacto Macri-Milei y la novela de los ex GH

Resumen De La Tv Del 10 De Noviembre

Mientras Taylor Swift causa furor en Argentina, la política sigue su curso a pocos días del balotaje y la novela de los ex Gran Hermano comienza a crecer, en medio de rumores de acercamientos entre algunos de los antiguos participantes del reality y los cruces entre otros.

A ocho días de los comicios, el pacto entre el candidato libertario Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri sigue dando de qué hablar, pese a que se oficializó apenas tres días después de la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales.

En ese sentido, el ex ministro de Economía de Macri Alfonso Prat Gay cuestionó la alianza al considerarla “inaudita”. “Mauricio Macri le dijo a Milei ‘tenés un cheque en blanco, que el apoyo es sin condiciones’ y creo que eso es un error”, agregó durante una entrevista con Luis Novaresio al aire de LN+.

Por otro lado, dos días después del debate de vicepresidentes que se realizó en el programa A Dos Voces, de TN, algunos ex miembros del Ejército cuestionaron las declaraciones que realizó el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, durante el encuentro.

“Pregúntenle al personal militar qué piensa de mi gestión como ministro”, soltó en ese momento el funcionario oficialista, aludiendo a una valoración positiva. Sin embargo, algunas personas retiradas de las Fuerzas Armadas salieron a criticar su gestión al frente de la cartera de Defensa.

El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi (Ariel Torres)

Uno fue Iván Volante, capitán retirado del Ejército, quien comentó: “Agustín Rossi dijo ayer que los militares lo queremos: mentira Rossi, no te queremos, ninguno te quiere. Quizás algún que otro coronel de aviación del Ejército que le gustaba arrodillarse”, en un video difundido en su cuenta de TikTok.

Volante, según pudo saber Infobae, continúa adelante con los trámites para su retiro. Es decir, sigue en actividad. En ese marco, desde la institución divulgaron un comunicado en el que se informa que, en su contra, “se han iniciado las actuaciones administrativas correspondientes en el marco de lo establecido en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas”.

A los cuestionamientos contra Rossi también se sumó Carlos Quintela Dansey, ex teniente de fragata de la Armada, quien tildó de “pésima” la gestión del ex ministro.

En contraposición y en favor del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el periodista Ernesto “Cherquis” Bialo pidió fervientemente a los sectores deportivos que “apoyen ahora” al ministro de Economía. “Massa es un presidente del fútbol, es un hombre del riñón del fútbol”, expresó al aire de Radio 10.

Lejos de la política, los shows de Taylor Swift en Argentina siguen generando furor. Sin embargo, no todo fue alegría para sus fans, puesto que la presentación que estaba prevista que se realice el viernes debió ser suspendida, debido a las condiciones climáticas adversas.

A pesar de que fue reprogramado para el domingo, algunas swifties que tenían entradas para la segunda fecha no pueden asistir al nuevo show, puesto que sus viajes de regreso salen este mismo sábado.

Mientras se definía la suspensión del show, el reciente novio de la cantante, Travis Kelce, arribó al país para reencontrase con su pareja. La noticia generó la especulación de algunos conductores que fantaseaban con que Taylor le habría dicho a Kelce: “No sabés lo que es esto, es una locura, venite para acá”, como se escuchó en el aire de El Trece.

Travis Kelce tras llegar a la Argentina (RS Fotos)

Lejos del espectáculo, otra noticia captó la atención de las personas durante la jornada del viernes, puesto que se conoció que cayó la banda de hackers que estaba detrás de las amenazas a la Casa Rosada, el Congreso y las estaciones de trenes luego de que en las últimas semanas se intensificaran este tipo de situaciones que se registran desde agosto.

Fuentes del caso le confiaron a Infobae que uno de los principales sospechosos, identificado como F.M.M.R, de 18 años, fue aprehendido en un domicilio ubicado sobre la calle Friedrichs al 100, en la localidad bonaerense de Lavallol, partido de Lomas de Zamora, donde reside junto a su padre, un ex efectivo de la Policía bonaerense. Mientras tanto, y como resultado de una serie de allanamientos en la localidad de González Catán (La Matanza), cayeron los otros integrantes de la banda de hackers.

Personal de la PFA secuestra material de interés para la causa en una de las viviendas allanadas

Este medio tuvo acceso a algunos de los audios en los que advertían sobre la supuesta presencia de bombas en ciertos puntos estratégicos. En ese sentido, se escucha: “Buenas tardes. Somos un grupo de terroristas, pusimos una bomba en la sede de Massa”.

Por otro lado, en el mundo del espectáculo, los ex participantes de Gran Hermano se encuentran envueltos en una gran novela, que se alimenta de enfrentamientos y algunos rumores de affaires.

Quien inició con esto fue Coti Romero al revelar que habría existido un beso con el ganador Marcos Ginocchio. Esto solo fue el inicio de una historia mucho más grande.

Frente a esto, durante un móvil del programa Socios en el Espectáculo (El Trece), le preguntaron a Julieta Poggio qué opinaba sobre estos dichos. “A mí me parece un poco raro, lo conozco mucho al Primo y no lo veo haciendo eso en un after, es súper ubicado, él no hace esas cosas enfrente de alguien”, manifestó y lanzó: “Como que ella siempre buscó que se hable de ella”.

Coti Romero inició la ola de rumores con su revelación sobre el supuesto beso con Marcos Ginocchio

Cuando aún no deja de ser tema de debate el supuesto acercamiento entre ambos, la actual participante del Bailando 2023 se vio involucrada en otro escándalo, ya que Ángel de Brito contó al aire de LAM que habría existido un romance entre ella y Nacho Castañares mientras aún estaba en pareja con Lucila “La Tora” Villar.

Sin embargo, ambos salieron a aclarar la situación. Nacho, por su parte, contó que este rumor “lo agarró de sorpresa” y descartó que haya existido algo entre ambos. En paralelo, La Tora aseguró que mantiene un vínculo profesional con su ex, pero afirmó que “no hay vuelta atrás”.

Otro de los episodios tiene como protagonistas a Alfa y a Juan Reverdito, quienes nunca lograron saldar sus diferencias tras el reality. “Me encantaría cruzarlo en la calle, mano a mano”, dijo Reverdito en una entrevista con el programa Socios en el Espectáculo (El Trece).